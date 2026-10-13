Ông Phạm Nhật Minh Hoàng bật mí chương trình đặc biệt gần 300.000 tài xế tham gia: Đóng từ 100 đồng mỗi chuyến, có thể nhận tới 300 triệu đồng

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng, Tổng giám đốc GSM toàn cầu và GSM Việt Nam, chia sẻ về cơ chế bảo hiểm tích lũy và các chính sách phúc lợi dành cho đội ngũ tài xế.

Theo ông Hoàng, phần lớn lao động trên nền tảng GSM là đối tác tự do. Từ năm 2024, doanh nghiệp đã triển khai gói bảo hiểm tích lũy tự nguyện để bảo vệ nhóm lao động này, thay vì đợi đến khi có quy định bắt buộc.

Tài xế tham gia chương trình đóng từ 100 đồng trên mỗi chuyến xe máy và 200 đồng trên mỗi chuyến taxi. Khoản đóng tương đương khoảng 20.000–40.000 đồng/tháng, tối đa 480.000 đồng/năm. Quyền lợi bảo hiểm có thể lên tới 300 triệu đồng đối với tài xế xe máy và 600 triệu đồng đối với tài xế ô tô.

Ông Hoàng cho biết mức bảo hiểm tài xế có thể nhận khi gặp rủi ro lên tới 1.250 lần số tiền đã đóng. Quyền lợi bảo vệ được xác định tương ứng với khoản đóng tích lũy.

Thay vì yêu cầu tài xế thanh toán cả gói, GSM hỗ trợ trích khoản đóng trên từng chuyến xe. Nếu muốn hưởng tối đa quyền lợi bảo hiểm ngay, tài xế có thể đóng trước cho cả năm, thay vì tích lũy qua từng chuyến.

Sau hai năm triển khai và thực hiện chi trả, gần 100% tài xế trong hệ thống đã tham gia chương trình. Theo ông Hoàng, phần lớn trong gần 300.000 tài xế của GSM là lao động tự do, chưa có cơ chế bảo vệ bắt buộc.

Tổng chi phí hỗ trợ tài xế được ông Hoàng cho biết đã lên tới hàng tỷ đồng. Trong đó, có trường hợp gia đình tài xế nhận quyền lợi bảo hiểm hơn 500 triệu đồng, dù khoản đóng tích lũy khoảng 400.000 đồng.

Về quyền lợi hưu trí và thất nghiệp, ông Hoàng cho biết tài xế cơ hữu được bảo đảm thông qua các chế độ bảo hiểm theo quy định. Với tài xế đối tác, theo ông, hiện chưa có cơ chế để doanh nghiệp nền tảng cùng tham gia bảo đảm những quyền lợi này. GSM mong đợi cơ sở pháp lý phù hợp để triển khai.

Ngoài bảo hiểm tích lũy, doanh nghiệp áp dụng các phúc lợi cho cả tài xế cơ hữu và tài xế đối tác, gồm khám sức khỏe đầu vào, tiêm vaccine cúm miễn phí hằng năm, quà và thưởng dịp lễ, Tết, các chuyến xe đoàn viên và học bổng cho con tài xế thông qua chương trình Học bổng Xanh.

Các trường hợp ốm đau, tai nạn hoặc gặp rủi ro được hỗ trợ từ 30–200 triệu đồng tùy hoàn cảnh. Đây là khoản phúc lợi GSM chi trả ngoài gói bảo hiểm tích lũy tự nguyện.

Ông Hoàng cho biết doanh nghiệp đang xây dựng chương trình Green Driver Care – Phúc lợi Bác tài Xanh với năm nhóm quyền lợi.

Nhóm đầu tiên, "An tâm vận doanh", tập trung nâng cấp các điểm nghỉ, khu vực chờ sạc và kết nối ưu đãi chăm sóc, bảo dưỡng phương tiện.

Nhóm thứ hai, "Khỏe thể chất, vững tinh thần", bổ sung các gói khám sức khỏe phù hợp với nghề lái xe, đồng thời mở rộng một số quyền lợi bảo vệ cho người thân. GSM cũng dự kiến phối hợp với các đơn vị trong hệ sinh thái xanh của Vingroup để hỗ trợ tài xế tiếp cận thông tin và tư vấn hồ sơ nhà ở xã hội.

Nhóm thứ ba, "An tâm tài chính và gia đình", hướng tới hỗ trợ mua bảo hiểm xe, ứng thu nhập, tiếp cận các gói tín dụng vay tiêu dùng hoặc trả góp phương tiện. Hai nhóm còn lại tập trung vào phát triển cá nhân, nâng cấp nghề nghiệp và tạo cơ hội thăng tiến, chuyển đổi cho tài xế.

Về cơ cấu lao động, ông Hoàng cho biết bảo hiểm tích lũy tự nguyện và các phúc lợi chung được áp dụng cho gần 300.000 tài xế, gồm hơn 50.000 người ký hợp đồng lao động chính thức và gần 250.000 tài xế đối tác.

Việc trở thành tài xế cơ hữu hay cộng tác dưới hình thức đối tác là lựa chọn của mỗi người. Với tài xế cơ hữu, các chế độ gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lương tháng thứ 13 và khám sức khỏe tổng quát định kỳ.

Nhóm này còn được hưởng các chương trình quà tặng lễ, Tết, lì xì, chuyến xe đoàn viên và thưởng theo chính sách công ty. Khi gặp tai nạn lao động, tài xế cơ hữu có thể được hỗ trợ ngoài bảo hiểm tới 36 tháng lương, không thấp hơn 200 triệu đồng.

Đối với tài xế ngoại tỉnh gia nhập công ty tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, GSM hỗ trợ 4,5 triệu đồng tiền thuê nhà trong ba tháng đầu. Nếu tiếp tục làm việc đến tháng thứ tư, tài xế được thưởng thêm 500.000 đồng.

Tài xế nữ cơ hữu có thêm một số chế độ riêng ngoài quyền lợi thai sản theo luật. Cụ thể, tài xế nữ được giảm một ngày công tiêu chuẩn mỗi tháng; người nuôi con dưới 12 tháng tuổi được giảm ba ngày. Chương trình khám sức khỏe định kỳ hằng năm cũng bổ sung gói tầm soát ung thư nữ.

Doanh nghiệp tặng quà sinh con trị giá 500.000 đồng/con và 200.000 đồng vào mỗi dịp 08/03, 20/10.

Nói về chi phí duy trì các chính sách này, ông Hoàng cho biết GSM coi phúc lợi là khoản đầu tư cho con người và chất lượng dịch vụ. Theo ông, việc giúp tài xế yên tâm làm nghề sẽ tạo thêm động lực phục vụ khách hàng và gắn bó với doanh nghiệp.