Duy nhất Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng được gọi tên trong một bảng xếp hạng đặc biệt toàn cầu: Đang chi gần 10 tỷ đồng mỗi ngày cho việc gì?

Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới nêu tên Vingroup

Trong hồ sơ Việt Nam thuộc Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2026, Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) dành một mục riêng giới thiệu những doanh nghiệp, tổ chức có thành tích nổi bật về đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, tại mục 2.3.3 về các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D) hàng đầu thế giới có xuất xứ từ Việt Nam, WIPO nêu tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup, doanh nghiệp do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo bảng dữ liệu này, Vingroup đứng thứ 1.632 (trên thế giới), với mức đầu tư R&D được ghi nhận là 98 triệu euro, tương đương khoảng 2.600 tỷ đồng theo tỷ giá quy đổi tham khảo.

Hai chỉ tiêu khác cũng được công bố là tốc độ tăng trưởng chi phí R&D đạt 0,3% và cường độ R&D đạt 1,37%. Chỉ tiêu thứ hai phản ánh tỷ lệ chi phí nghiên cứu và phát triển so với doanh thu của doanh nghiệp.

Vingroup là cái tên duy nhất xuất hiện trong bảng tóm tắt các nhà đầu tư R&D doanh nghiệp của Việt Nam trong hồ sơ WIPO 2026.

Dữ liệu này được WIPO tổng hợp từ Bảng xếp hạng đầu tư R&D công nghiệp năm 2025 của Trung tâm Nghiên cứu Chung thuộc Ủy ban châu Âu (JRC) và cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Orbis.

Bảng xếp hạng của JRC theo dõi 2.000 doanh nghiệp đầu tư R&D lớn nhất thế giới. Theo công bố của Ủy ban châu Âu, các doanh nghiệp này đã chi hơn 1.400 tỷ euro cho nghiên cứu và phát triển trong năm 2024, chiếm trên 90% tổng đầu tư R&D của khu vực doanh nghiệp toàn cầu.

Tuy nhiên, WIPO cũng sử dụng dữ liệu bổ sung từ Orbis đối với các quốc gia chưa được đại diện trong bảng xếp hạng gốc. Vì vậy, việc Vingroup được nêu tên không đồng nghĩa đây là doanh nghiệp Việt duy nhất đầu tư mạnh vào R&D.

Chi phí nghiên cứu của Vingroup tăng lên hơn 3.500 tỷ đồng

Số liệu từ báo cáo tài chính của Vingroup cho thấy chi phí nghiên cứu và phát triển của tập đoàn đã tăng đáng kể sau kỳ dữ liệu được WIPO sử dụng.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, Vingroup ghi nhận hơn 3.501 tỷ đồng chi phí nghiên cứu và phát triển , tăng khoảng 910 tỷ đồng, tương đương 35,1% so với mức 2.591 tỷ đồng của năm 2024.

Như vậy, riêng năm 2025, chi phí R&D được ghi nhận trong báo cáo tài chính của Vingroup tương đương bình quân gần 9,6 tỷ đồng mỗi ngày.

Khoản chi này nằm trong chi phí quản lý doanh nghiệp trên báo cáo tài chính hợp nhất, phản ánh một phần nguồn lực mà tập đoàn dành cho hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm và công nghệ.

Việc mở rộng hoạt động R&D diễn ra trong bối cảnh Vingroup tiếp tục phát triển trụ cột công nghệ và công nghiệp, với trọng tâm là ô tô điện, trí tuệ nhân tạo, robot và các giải pháp công nghệ ứng dụng.

Trong lĩnh vực ô tô điện, VinFast đã xây dựng mạng lưới các khối, trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, gồm phát triển xe điện, điện - điện tử, dịch vụ thông minh và công nghệ xe máy. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu công nghệ pin, một trong những bộ phận quan trọng nhất của xe điện.

Bên cạnh VinFast, hệ sinh thái Vingroup còn có VinRobotics và VinMotion, hai doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển robot thông minh và robot hình người đa năng. Các hướng nghiên cứu được tập đoàn công bố bao gồm trí tuệ nhân tạo vật lý, tự động hóa công nghiệp và ứng dụng robot trong sản xuất.

Ở mảng phần mềm và nền tảng số, Vingroup thành lập VinSmart Future vào tháng 9/2025, hướng đến phát triển các hệ thống công nghệ tích hợp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số phục vụ hoạt động của hệ sinh thái.

Báo cáo thường niên 2025 cũng cho biết tập đoàn tiếp tục tăng đầu tư nghiên cứu khoa học và công nghệ ứng dụng, với mục tiêu từng bước làm chủ những công nghệ có giá trị cao và đưa vào sản phẩm, dịch vụ thực tế.