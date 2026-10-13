‏Ông Nguyễn Xuân Thành được vinh danh "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc – Cúp Thánh Gióng năm 2026"‏

‏Danh hiệu ghi nhận những đóng góp của ông trong quá trình xây dựng, phát triển doanh nghiệp, mở rộng hoạt động đa ngành và gắn tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm xã hội.‏

‏Dấu ấn người sáng lập trên hành trình 50 năm phát triển‏

‏Khởi nguồn từ Hợp tác xã Bình Minh thành lập năm 1976, Tập đoàn Xuân Thành từng bước mở rộng quy mô, đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động và phát triển hệ thống doanh nghiệp, dự án tại nhiều địa phương. Trong hành trình 50 năm phát triển của Tập đoàn, ông Nguyễn Xuân Thành giữ vai trò người sáng lập, gắn bó với quá trình xây dựng nền tảng và định hướng phát triển của doanh nghiệp.‏

‏Từ lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, tập đoàn mở rộng sang nhiều ngành kinh tế, gồm năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, bất động sản, du lịch, khách sạn, thương mại và dịch vụ.‏

‏Ông Nguyễn Xuân Thành chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại chương trình‏

‏Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, Xi măng Xuân Thành là một trong những thương hiệu nổi bật của tập đoàn. Doanh nghiệp đầu tư dây chuyền sản xuất sử dụng thiết bị châu Âu, chú trọng nâng cao năng lực sản xuất, duy trì chất lượng sản phẩm và hướng tới các giải pháp thân thiện với môi trường.‏

‏Ở các lĩnh vực khác, tập đoàn phát triển dự án thủy điện, điện mặt trời; đầu tư vào nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ hiện đại; đồng thời tham gia bất động sản, du lịch, khách sạn và nghỉ dưỡng, với các dự án như khách sạn Pullman Ninh Bình. Hoạt động thương mại, tài chính, bảo hiểm và vận tải hành khách cũng góp phần mở rộng phạm vi kinh doanh.‏

‏Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tập đoàn Xuân Thành dành nguồn lực cho các chương trình an sinh xã hội. Với tổng giá trị đóng góp lên tới hàng trăm tỷ đồng, doanh nghiệp đã ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; đồng thời tham gia xây dựng nhà ở, cầu đường và hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.‏

‏Những hoạt động này góp phần hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện điều kiện sống tại nhiều địa phương, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.‏

‏Ông Nguyễn Xuân Thành được vinh danh "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc – Cúp Thánh Gióng năm 2026"‏

‏Cúp Thánh Gióng ghi nhận năng lực lãnh đạo và đóng góp cho đất nước‏

‏Danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc – Cúp Thánh Gióng năm 2026" ghi nhận vai trò của ông Nguyễn Xuân Thành trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Giải thưởng tôn vinh những doanh nhân có năng lực lãnh đạo, duy trì sức cạnh tranh, vượt qua thách thức và đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế.‏

‏Giải thưởng Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khởi xướng từ năm 2006. Việc bình xét dựa trên kết quả hoạt động của doanh nghiệp, năng lực lãnh đạo trong 5 năm từ năm 2021, khả năng vượt qua thách thức và những đóng góp cho đất nước. Năm 2026 là kỳ bình xét lần thứ 10, với hơn 260 hồ sơ được giới thiệu từ các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp.‏