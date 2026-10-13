Hãng bay của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lần đầu vượt khỏi châu Á - Thái Bình Dương, có thể sắp thay đổi cả mô hình kinh doanh

Chuyến bay đầu tiên của Vietjet tới Cộng hòa Czech đã đưa mạng lưới đường bay của hãng hàng không giá rẻ Việt Nam vượt ra ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hãng đang hướng tới một thị trường có nhu cầu ngày càng tăng nhưng nguồn cung dịch vụ còn hạn chế, bất chấp những thách thức từ xung đột Trung Đông và tình trạng thiếu nhiên liệu.

Theo ông Nelson Wu, Tổng giám đốc Vietjet Air Cargo, điểm đến tiếp theo của Vietjet tại châu Âu sẽ là Berlin vào tháng 3, cũng quá cảnh tại Almaty. Các đường bay tới Pháp và Anh cũng nằm trong kế hoạch.

Tham vọng châu Âu của Vietjet sẽ đặt hãng vào thế cạnh tranh với Vietnam Airlines, đối thủ hoạt động theo mô hình hàng không truyền thống. Hãng hàng không quốc gia hiện đã kết nối với hàng chục thành phố châu Âu thông qua các chuyến bay thẳng và chuyến bay liên danh, bao gồm các điểm đến tại Italy và Đan Mạch.

Trong một bài đăng trên LinkedIn tuần trước, ông Wu đã mời các "chủ hàng và công ty giao nhận có hàng hóa vận chuyển giữa Việt Nam và Trung Âu" thử nghiệm các dịch vụ mới của Vietjet tới châu Âu.

Ông Philipp Rosler, thành viên HĐQT Vietjet, từng nói với Nikkei Asia hồi tháng 4 rằng hãng sẽ sử dụng máy bay Airbus do châu Âu sản xuất cho các đường bay tới châu Âu.

Vietjet hiện vận hành đội bay gồm 134 máy bay Airbus và một máy bay Boeing. Hãng đang đa dạng hóa đội tàu bay với đơn đặt hàng khoảng 600 máy bay nữa, trong đó có 199 chiếc từ Boeing của Mỹ. Vietjet cũng có kế hoạch thuê 10 máy bay khu vực C909 do COMAC của Trung Quốc sản xuất.

Theo ông Rosler, Vietjet đang nhìn xa hơn những biến động do xung đột tại Trung Đông để chuẩn bị cho nhu cầu dài hạn gia tăng, đến từ tầng lớp trung lưu Việt Nam đang mở rộng, khách du lịch châu Á và châu Âu, cũng như quan hệ kinh doanh ngày càng sâu rộng giữa hai châu lục.

"Chúng tôi được biết đến rất nhiều với tư cách một hãng hàng không giá rẻ, đó là hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi", Rosler nói.

Tuy nhiên, với các chuyến bay đường dài, "hành khách có thể cần thêm một chút tiện nghi và thoải mái", vì vậy "mô hình kinh doanh phải thay đổi", ông nói, đề cập đến các yếu tố như giá vé, ghế ngồi và đồ ăn.

Chuyến bay khai trương của Vietjet tới sân bay Vaclav Havel diễn ra cùng thời điểm với hai vụ tấn công gây chết người vào cuối tuần tại sân bay chính ở Riyadh, Saudi Arabia. Diễn biến này cho thấy những thách thức mà xung đột kéo dài ở Trung Đông đang đặt ra cho ngành hàng không.

Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel kể từ cuối tháng 2 đã làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu và duy trì giá nhiên liệu ở mức cao.

Các hãng hàng không Trung Đông chịu tác động đặc biệt mạnh. Điều này đồng thời mở ra một số cơ hội thị trường cho các hãng hàng không châu Á như Cathay Pacific, Singapore Airlines, Vietnam Airlines và giờ đây là Vietjet.

Vietjet đã cắt giảm một số chuyến bay trong bối cảnh thiếu nhiên liệu hàng không. Tuy nhiên, công ty cho biết đã dùng nhiều biện pháp để ứng phó với biến động.

Tham vọng trở thành tập đoàn hàng không toàn cầu

Trước khi tiến vào châu Âu, hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam đã xây dựng một mạng lưới các chuyến bay giá rẻ phủ phần lớn Đông Nam Á cũng như Bắc Á và Nam Á, trong đó có hoạt động thông qua hãng hàng không liên kết Vietjet Thailand. Đường bay dài nhất của Vietjet trong khu vực hiện là hành trình TP.HCM - Sydney kéo dài khoảng 8 giờ.

Tuy nhiên, hãng không muốn giới hạn hoạt động trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và có "chiến lược trở thành một tập đoàn hàng không toàn cầu", CEO Nguyễn Thanh Sơn cho biết hồi tháng 5, thời điểm Vietjet bắt đầu bán vé cho đường bay Prague.

Năm ngoái, Vietjet cũng thành lập một liên doanh khác là Vietjet Qazaqstan cùng Qazaq Air của Kazakhstan. Động thái này tạo cho hãng một bàn đạp tại Trung Á để phục vụ tham vọng tiến vào thị trường châu Âu.

Brendan Sobie, nhà sáng lập công ty tư vấn Sobie Aviation tại Singapore, cho biết Vietjet hiện là hãng hàng không thứ sáu của ASEAN khai thác đường bay tới châu Âu.

Theo ông, trong khi Vietnam Airlines tập trung nhiều hơn vào Tây Âu, Vietjet có thể tìm thấy cơ hội ở một khoảng trống khác.

"Thị trường Đông Âu - Việt Nam cũng như Đông Âu - ASEAN nói chung đang tăng trưởng, nhưng gần như không có lựa chọn bay thẳng", Sobie nói với Nikkei Asia.

Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng đường bay Prague ở thời điểm hiện tại vẫn "mang tính biểu tượng nhiều hơn". "Tôi cho rằng bước ngoặt thực sự sẽ đến khi Vietjet triển khai các chuyến bay thẳng không dừng, có thể là sau khi hãng nhận những chiếc A330neo", Sobie nói.