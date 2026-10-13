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Phòng gym nhà giàu tại Hà Nội đang làm thủ tục giải thể: Có gói VIP hơn 100 triệu đồng, chủ sở hữu đăng ký tại vùng đảo xa xôi ở Caribbean

| | Doanh nghiệp

Phòng gym nhà giàu tại Hà Nội đang làm thủ tục giải thể: Có gói VIP hơn 100 triệu đồng, chủ sở hữu đăng ký tại vùng đảo xa xôi ở Caribbean

Từng là siêu phòng gym 5 sao dành riêng cho giới nhà giàu Hà Nội, một cơ sở có lịch sử hơn 12 năm đang ghi nhận biến động pháp lý đáng chú ý. Cùng thời điểm, doanh nghiệp liên quan đến hệ thống này còn xuất hiện trong danh sách chậm đóng bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thể dục Thể hình Centuryon hiện trong tình trạng “đang làm thủ tục giải thể”. Doanh nghiệp có trụ sở tại tầng 2, tòa R3, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall – Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội. Công ty được thành lập ngày 1/8/2014, mang mã số doanh nghiệp 0106620998. 

Phòng gym 5 sao tại Hà Nội bất ngờ làm thủ tục giải thể, có gói VIP hơn 100 triệu đồng, chủ sở hữu đăng ký tại vùng đảo xa xôi ở Caribbean - Ảnh 1.

Đáng chú ý, Centuryon Royal City từng được California Fitness & Yoga giới thiệu là một trong những siêu câu lạc bộ đầu tiên dành riêng cho giới thượng lưu Hà Nội, với không gian được đầu tư tỉ mỉ cùng trang thiết bị cao cấp tiêu chuẩn 5 sao phục vụ hội viên VIP.

Centuryon là dòng phòng tập hướng đến phân khúc cao cấp trong hệ thống California Fitness & Yoga, thương hiệu xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2007. Theo bảng giá trên website California, hệ thống có hạng thẻ VVIP ICONIC với mức niêm yết 106 triệu đồng cho 12 tháng, kèm phí gia hạn hằng năm 3,9 triệu đồng.

Phòng gym 5 sao tại Hà Nội bất ngờ làm thủ tục giải thể, có gói VIP hơn 100 triệu đồng, chủ sở hữu đăng ký tại vùng đảo xa xôi ở Caribbean - Ảnh 2.

Gói hội viên này được giới thiệu với các tiện ích như hồ thủy liệu, hồ bơi, xông hơi khô và ướt, khu vực tập luyện, phòng thay đồ riêng biệt cùng quyền tham dự những sự kiện dành cho hội viên VIP. Đây là giá thẻ của hệ thống California, không phải mức phí được xác nhận áp dụng riêng tại Royal City.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được công bố, Centuryon có 100% vốn đầu tư nước ngoài khi thành lập. Chủ sở hữu là Centuryon Holdings Limited, doanh nghiệp đăng ký tại quần đảo Virgin thuộc Anh (British Virgin Islands – BVI).

Phòng gym 5 sao tại Hà Nội bất ngờ làm thủ tục giải thể, có gói VIP hơn 100 triệu đồng, chủ sở hữu đăng ký tại vùng đảo xa xôi ở Caribbean - Ảnh 3.

BVI là vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh nằm ở biển Caribbean, cách Việt Nam hàng chục nghìn km và được biết đến là một địa điểm đăng ký doanh nghiệp quốc tế. Người đại diện theo pháp luật của Centuryon là ông Dane Roy Fort, quốc tịch Ireland. Ông cũng được ghi nhận là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California, pháp nhân mang mã số thuế 0305060028 và đứng tên trên website chính thức của hệ thống.

Diễn biến tại Royal City xuất hiện giữa lúc California Fitness & Yoga đang thu hẹp mạng lưới hoạt động. Riêng tại Hà Nội, hai cơ sở Pico Xuân Thủy và California Capital Tower đã đóng cửa trong tháng 8, trong khi Mac Plaza Hà Đông tạm ngừng hoạt động từ ngày 9/10 đến hết tháng để điều chỉnh vận hành.

Không chỉ thay đổi địa điểm, California còn tạm ngưng một số dịch vụ như khăn tập, nước uống VIP và hoạt động tại quầy Centuryon từ cuối tháng 9. Từ ngày 12/10, hệ thống triển khai thêm các lớp học thu phí 20.000 đồng/chỗ/lớp, áp dụng cả với hội viên ICONIC và Centuryon. Các lớp tiêu chuẩn vẫn được duy trì không thu thêm phí theo quyền lợi thẻ.

Đáng chú ý, theo bảng danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội tại TP.HCM, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California ghi nhận số tiền chậm đóng hơn 9,02 tỷ đồng, với 416 lao động.

Phòng gym 5 sao tại Hà Nội bất ngờ làm thủ tục giải thể, có gói VIP hơn 100 triệu đồng, chủ sở hữu đăng ký tại vùng đảo xa xôi ở Caribbean - Ảnh 4.

Nguồn: Danh sách 100 đơn vị có số nợ lớn của Bảo hiểm xã hội TP.HCM

Trước đó, tại thời điểm cuối tháng 6/2026, doanh nghiệp có 550 lao động và chậm đóng hơn 6,54 tỷ đồng. Như vậy, số tiền chậm đóng trong bảng mới tăng gần 2,47 tỷ đồng, tương đương khoảng 38%, trong khi số lao động được ghi nhận giảm 134 người. 

Trước những đồn đoán về khả năng phá sản hoặc đóng cửa toàn bộ hệ thống, đại diện California Fitness & Yoga đã bác bỏ thông tin này. Doanh nghiệp cho biết đang tái cấu trúc nhằm ổn định hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ quyền lợi hội viên, nhân viên.

Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

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