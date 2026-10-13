FPT Play, TV360, MyTV, HTVC, Onlive TV, MangoPlus vi phạm quy định bảo vệ người tiêu dùng

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, thời gian qua, cơ quan này đã triển khai giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Căn cứ kết quả giám sát và các quy định pháp luật hiện hành, Ủy ban đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với sáu doanh nghiệp, gồm Onlive TV, MangoPlus, FPT Play, TV360, MyTV và HTVC. Tổng số tiền xử phạt là 3,14 tỷ đồng.

Kết quả giám sát cho thấy, các vi phạm chủ yếu tập trung vào một số nhóm hành vi chính, bao gồm: không đăng ký/không đăng ký lại hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định (4/6 doanh nghiệp); quy định điều khoản không được phép quy định trong hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung theo quy định (3/6 doanh nghiệp)

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định (3/6 doanh nghiệp); không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện một trong các hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (3/6 doanh nghiệp).

Ngoài các vi phạm trên, cơ quan quản lý ghi nhận một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong giao dịch từ xa với người tiêu dùng. Các tồn tại bao gồm không xây dựng, ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương để bảo đảm quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp và các quyền khác của người tiêu dùng dễ bị tổn thương, hay không thực hiện đúng quy định về cỡ chữ tối thiểu trong trường hợp giao kết bằng văn bản với người tiêu dùng.

Cùng với việc xử phạt vi phạm hành chính, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu các doanh nghiệp chấm dứt hành vi vi phạm, rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các nội dung, chính sách, quy trình có liên quan nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Trong quá trình làm việc, cơ quan quản lý đã phổ biến các quy định pháp luật, trao đổi và chỉ rõ những nội dung chưa bảo đảm tuân thủ trong hoạt động cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Uỷ ban đã hướng dẫn các biện pháp khắc phục và định hướng hoàn thiện, qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động rà soát, điều chỉnh các nội dung, điều khoản, chính sách có liên quan, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, sau quá trình làm việc, các doanh nghiệp đã tiếp thu và phối hợp rà soát, cập nhật, hoàn thiện những nội dung liên quan đến giao dịch với người tiêu dùng. Theo báo cáo của doanh nghiệp, các tồn tại và nội dung được yêu cầu đã được rà soát, điều chỉnh và khắc phục.

Việc giám sát và xử lý vi phạm lần này nằm trong nỗ lực tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nói riêng.

Trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền ngày càng đa dạng, với các loại hình như truyền hình cáp, truyền hình qua internet (OTT TV) và nội dung theo yêu cầu (VOD) trên website, nền tảng trực tuyến, việc tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng.

Kết quả giám sát không chỉ góp phần phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm mà còn đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp trong việc hoàn thiện chính sách, điều khoản giao dịch và cơ chế vận hành. Qua đó, công tác quản lý hướng tới nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong lĩnh vực truyền hình trả tiền.