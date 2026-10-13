Vietjet đưa 44 máy bay vào hệ thống có thể 'bắt bệnh' từ sớm trước khi nằm đất

Ngày 12/10, Collins Aerospace, công ty thành viên của tập đoàn RTX (Mỹ), thông báo mở rộng hợp đồng với hãng hàng không Vietjet Air, bổ sung 44 máy bay thuộc dòng Airbus A320neo sử dụng động cơ GTF vào chương trình hỗ trợ kỹ thuật và bảo dưỡng FlightSense.

Theo thỏa thuận, Vietjet sẽ sử dụng FlightSense để phân tích dữ liệu vận hành máy bay, từ đó dự báo nhu cầu bảo dưỡng và lên kế hoạch sửa chữa phù hợp. Hệ thống cũng hỗ trợ bảo đảm nguồn cung linh kiện, giảm thời gian máy bay phải nằm đất và giúp hãng chủ động hơn trong việc dự toán chi phí.

FlightSense hoạt động trên nền tảng phân tích dữ liệu Ascentia do Collins Aerospace phát triển. Thay vì chỉ dựa vào lịch bảo dưỡng định kỳ hoặc xử lý khi thiết bị phát sinh sự cố, chương trình cho phép hãng hàng không khai thác dữ liệu kỹ thuật để nhận diện nhu cầu bảo dưỡng sớm hơn, qua đó tối ưu hoạt động khai thác đội bay.

Đại diện Collins Aerospace, bà Jen Latka, Phó Chủ tịch phụ trách dịch vụ hậu mãi thuộc bộ phận Power & Controls, cho biết FlightSense sẽ giúp Vietjet chuyển dữ liệu thô từ các máy bay A320neo và A321XLR thành thông tin phục vụ dự báo nhu cầu bảo dưỡng, đồng thời cải thiện độ tin cậy trong vận hành.

Về phía Vietjet, ông Michael Hickey, Giám đốc vận hành, nhận định việc mở rộng chương trình FlightSense sẽ hỗ trợ công tác quản lý kỹ thuật, tối ưu hoạt động đội bay và tạo nền tảng cho kế hoạch mở rộng mạng đường bay trong thời gian tới.

Trong số 44 máy bay được bổ sung vào chương trình có 24 chiếc Airbus A321neo và 20 chiếc Airbus A321XLR. Đây cũng là số máy bay Vietjet đã lựa chọn sử dụng động cơ GTF của Pratt & Whitney theo thỏa thuận công bố tại Triển lãm Hàng không Singapore hồi tháng 2/2026.

Theo công bố trước đó, việc lựa chọn thêm 44 máy bay đã nâng tổng số máy bay sử dụng động cơ GTF mà Vietjet đặt hàng lên 137 chiếc. Lịch bàn giao dự kiến bắt đầu từ tháng 7/2026.

Cùng với thỏa thuận cung cấp động cơ, Pratt & Whitney còn ký hợp đồng bảo dưỡng EngineWise Comprehensive có thời hạn 12 năm với Vietjet. Pratt & Whitney và Collins Aerospace đều là các công ty thành viên của RTX.

Hiện Collins Aerospace và Vietjet chưa công bố giá trị hợp đồng mở rộng cũng như thời hạn áp dụng FlightSense đối với 44 máy bay nói trên. Hai bên cũng chưa đưa ra số liệu cụ thể về mức tiết kiệm chi phí hoặc thời gian ngừng khai thác dự kiến sau khi triển khai chương trình.