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Ông Lê Tuấn Anh được đề cử vào HĐQT GELEX Electric

| | Doanh nghiệp

Ông Lê Tuấn Anh được đề cử vào HĐQT GELEX Electric

Công ty CP Điện lực GELEX công bố danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, trong đó có ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEX.

Ngày 12/10/2026, Công ty CP Điện lực GELEX (GELEX Electric, mã chứng khoán: GEE) công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030.

Theo đó, ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEX, có tên trong danh sách ứng viên.

Việc đề cử lãnh đạo Tập đoàn tham gia HĐQT GELEX Electric góp phần tăng cường sự kết nối giữa định hướng chiến lược của GELEX với hoạt động quản trị và triển khai tại GEE hiện nay. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp hiệu quả hơn các nguồn lực, phát triển cơ hội đầu tư và khai thác lợi thế cộng hưởng của toàn hệ thống.

Đây cũng là bước kiện toàn quản trị trong bối cảnh GELEX Electric đang mở rộng phạm vi hoạt động và đảm nhận vai trò lớn hơn trong nền tảng công nghiệp của GELEX.

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
gelex, gee

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