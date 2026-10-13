FPT Telecom cùng Starlink mở rộng Internet vệ tinh tại biển, đảo

Đồng hành cùng Starlink, FPT Telecom mang công nghệ Internet vệ tinh vào thực tiễn tại Việt Nam, mở rộng giải pháp kết nối thông tin liên lạc tại các địa bàn biển, đảo, có điều kiện địa lý đặc thù.

Từ bài toán biển, đảo đến kết nối thực tế

Ngày 9/10, tại đặc khu Cát Bà, Hải Phòng đã diễn ra sự kiện nghiệm thu dịch vụ viễn thông vệ tinh Starlink, trong khuôn khổ chương trình triển khai 10 điểm kết nối tại hai đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ. FPT Telecom đã phối hợp cùng Starlink Việt Nam triển khai 10 bộ thiết bị Starlink Standard 4X thế hệ mới kèm 06 tháng sử dụng miễn phí gói dịch vụ Starlink Impact Plan, đảm bảo kết nối dung lượng lớn và độ trễ thấp ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Việc bổ sung một phương thức kết nối mới tại các địa bàn này mang ý nghĩa thiết thực đối với công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của chính quyền địa phương. Đặc biệt, trong các tình huống phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý sự cố trên biển, việc có thêm phương thức kết nối phù hợp có thể hỗ trợ duy trì trao đổi thông tin, tăng cường khả năng phối hợp giữa các đơn vị và phục vụ công tác ứng phó trong những tình huống phát sinh.

Đại diện lãnh đạo UBND đặc khu Cát Hải và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng ký biên bản nghiệm thu đưa dịch vụ viễn thông vệ tinh Starlink vào sử dụng. FPT Telecom)

Từ thực tế tại các khu vực biển, đảo, nhu cầu kết nối không chỉ đặt ra yêu cầu về khả năng tiếp cận Internet mà còn về tính linh hoạt của hạ tầng. Khoảng cách với đất liền, điều kiện địa hình hay những địa điểm khó triển khai hạ tầng mặt đất có thể khiến việc xây dựng một phương án kết nối duy nhất trở nên hạn chế.

Đại diện FPT Telecom, ông Hàn Đức Biên - Giám đốc Trung tâm Giải pháp phi mặt đất cho biết: "FPT Telecom không chỉ đưa thiết bị kỹ thuật ra biển đảo, mà mang đến một hạ tầng viễn thông dự phòng toàn diện. Sự kết hợp giữa công nghệ vệ tinh LEO hiện đại của Starlink và năng lực vận hành, hỗ trợ kỹ thuật 24/7 của đội ngũ FPT Telecom sẽ giúp các đặc khu ở Hải Phòng chủ động hoàn toàn về thông tin liên lạc trong mọi tình huống khẩn cấp, đồng thời tạo đà phát triển kinh tế số địa phương."

Ông Hàn Đức Biên - Giám đốc Trung tâm Giải pháp Phi mặt đất (FTI) tại sự kiện nghiệm thu dịch vụ viễn thông vệ tinh Starlink (Ảnh: FPT Telecom)

Starlink sử dụng mạng lưới vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO) để cung cấp kết nối Internet tại các địa điểm phù hợp. Sự xuất hiện của công nghệ này tại Việt Nam mở thêm lựa chọn cho những bài toán kết nối đặc thù, đặc biệt khi nhu cầu duy trì thông tin liên lạc ngày càng gắn với yêu cầu về tính linh hoạt và khả năng dự phòng.

Với vai trò là đại lý ủy quyền chính thức của Starlink tại Việt Nam, hướng tới giải quyết bài toán này dưới góc độ một giải pháp viễn thông tổng thể. Bên cạnh việc cung cấp và triển khai Starlink, FPT Telecom có thể tư vấn phương án kết nối, tích hợp với hạ tầng hiện hữu và xây dựng cấu hình phù hợp với điều kiện vận hành của từng địa phương, doanh nghiệp.

Mở rộng giải pháp kết nối linh hoạt cho doanh nghiệp, địa phương

Từ những chương trình triển khai tại các địa bàn đặc thù, FPT Telecom hướng tới mở rộng ứng dụng Internet vệ tinh cho các nhóm khách hàng có nhu cầu kết nối linh hoạt. Với doanh nghiệp hoạt động tại khu vực ven biển, hải đảo hoặc công trình xa trung tâm, Starlink có thể bổ sung thêm một lớp kết nối bên cạnh hệ thống hiện hữu, tăng tính chủ động trong quản lý hạ tầng và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khi một kênh kết nối gặp sự cố.

Thay vì thay thế các hạ tầng đang vận hành, Internet vệ tinh có thể được tích hợp vào mô hình kết nối đa lớp, trong đó mỗi phương thức truyền dẫn đảm nhiệm vai trò phù hợp với yêu cầu về băng thông, tính liên tục, khả năng dự phòng và điều kiện triển khai.

Theo FPT, lợi thế của việc triển khai Internet vệ tinh trong hệ sinh thái FPT nằm ở khả năng tiếp cận bài toán dưới góc độ một giải pháp kết nối tổng thể. Thay vì sử dụng vệ tinh như một dịch vụ độc lập, doanh nghiệp có thể kết hợp Starlink với hạ tầng viễn thông và các kênh truyền dẫn hiện hữu để xây dựng kiến trúc kết nối phù hợp với yêu cầu vận hành.

Đội ngũ kỹ thuật FPT Telecom trực tiếp triển khai, lắp đặt thiết bị.

Với vai trò là đại lý ủy quyền chính thức của Starlink tại Việt Nam, FPT Telecom đang mở rộng danh mục giải pháp kết nối, đồng thời phát huy năng lực triển khai, tích hợp và hỗ trợ kỹ thuật của FPT Telecom. Đây là nền tảng để FPT Telecom đáp ứng các nhu cầu kết nối đa dạng, từ bổ sung đường truyền tại những khu vực đặc thù đến xây dựng phương án dự phòng cho doanh nghiệp.

Thông qua hợp tác cùng Starlink, FPT Telecom tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ vệ tinh tại Việt Nam, hướng tới cung cấp thêm những lựa chọn kết nối phù hợp cho các địa bàn đặc thù và khách hàng doanh nghiệp. Từ những điểm triển khai thực tế tại Cát Hải và Bạch Long Vĩ, FPT Telecom hướng tới mở rộng ứng dụng Internet vệ tinh cho các địa bàn và nhóm khách hàng có nhu cầu kết nối đặc thù, góp phần bổ sung thêm lựa chọn cho hệ sinh thái hạ tầng số tại Việt Nam.