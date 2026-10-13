Chủ tịch qua đời, Tổng giám đốc bị bắt, doanh nghiệp điện có tài sản hơn 7.500 tỷ đồng triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) vừa thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Theo nghị quyết ngày 12/10, nội dung chính của đại hội là xem xét, kiện toàn nhân sự HĐQT và ban kiểm soát. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cũng có thể được đưa ra nếu phát sinh.

Đại hội dự kiến diễn ra ngày 4/12 tại trụ sở công ty ở tổ dân phố Đoan Lễ, phường Nam Triệu, Hải Phòng. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự là 3/11.

Kế hoạch họp cổ đông được thông qua sau nhiều thay đổi ở các vị trí lãnh đạo của doanh nghiệp trong năm nay.

Từ tháng 6/2026, ông Đoàn Đức Toàn, thành viên HĐQT được bầu bổ sung, đã được ông Tạ Công Hoan ủy quyền tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT.

Ngày 27/8, ông Tạ Công Hoan qua đời lúc 18h49 tại nhà riêng. HND nhận được thông tin từ gia đình vào ngày 28/8. Doanh nghiệp sau đó cho biết đang làm các thủ tục kiện toàn chức danh người đại diện theo pháp luật, đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, ổn định.

Đến ngày 6/10, HĐQT tiếp tục điều chỉnh nhân sự phụ trách, giao ông Bùi Trung Sơn, thành viên HĐQT, thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT thay ông Đoàn Đức Toàn.

Ông Sơn cũng là người ký nghị quyết ngày 12/10 về kế hoạch tổ chức đại hội bất thường, với tư cách thành viên HĐQT, đại diện HĐQT.

Ở bộ máy điều hành, HND đã thay đổi người phụ trách vị trí Tổng giám đốc sau khi ông Dương Sơn Bá, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, bị khởi tố và bắt tạm giam hồi tháng 5 để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Từ ngày 21/5, công ty giao ông Trần Xuân Trường, Phó tổng giám đốc, thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Đến tháng 8/2026, ông Lê Anh Tân, Phó tổng giám đốc, được giao thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Quyền Tổng giám đốc.

Nhiệt điện Hải Phòng thành lập năm 2002, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng. Tại ngày 30/6/2026, doanh nghiệp có tổng tài sản hơn 7.582 tỷ đồng.