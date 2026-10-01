Vị Giáo sư, Tiến sĩ, Viện sĩ U80 từng bị gia đình phản đối khi rời ngành công an để khởi nghiệp với 5 triệu đồng, nay điều hành 'đế chế' đa ngành 2.000 nhân viên

Rời ngành Công an, khởi nghiệp với 5 triệu đồng

Giáo sư, Tiến sĩ, Viện sĩ danh dự Nguyễn Văn Đệ, sinh năm 1953 tại Thanh Hóa. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực và Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam.

Trước khi kinh doanh, ông Đệ vốn xuất thân là cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát bảo vệ, hậu cần của Công an tỉnh Thanh Hóa. Năm 1996, ông quyết định nghỉ công tác để chuyển sang làm kinh tế tư nhân. Quyết định này vấp phải sự phản đối của gia đình và bạn bè, bởi khi đó công việc Nhà nước được xem là ổn định, trong khi ông chưa có nhiều kinh nghiệm kinh doanh.

Khi đó, ông Đệ có 5 triệu đồng tiền tích lũy. Ông cùng một số người bạn góp vốn, phương tiện thành lập Hợp tác xã Vận tải Hợp Lực với 30 đầu xe và 30 xã viên. Ông được bầu làm Chủ nhiệm Hợp tác xã.

Thời điểm đó, hoạt động kinh doanh của Hợp Lực chủ yếu là vận tải hành khách. Sau một thời gian hoạt động, hợp tác xã mở rộng quy mô và phát triển thêm các dịch vụ vận tải khác.

Từ lĩnh vực vận tải, ông Đệ bắt đầu tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những ngành nghề mới. Trong đó, quyết định chuyển sang kinh doanh bệnh viện tư nhân vào đầu những năm 2000 là bước thay đổi lớn trong quá trình phát triển của Hợp Lực.

Đang xây khách sạn 9 tầng thì chuyển sang làm bệnh viện

Năm 2003, Hợp Lực triển khai xây dựng một khách sạn 9 tầng tại cửa ngõ phía Bắc thành phố Thanh Hóa. Tuy nhiên, khi công trình mới xây đến tầng 4, ông Nguyễn Văn Đệ quyết định thay đổi phương án kinh doanh, chuyển công trình thành bệnh viện tư nhân.

Theo ông Đệ, ý tưởng này xuất phát từ thực tế nhiều người dân Thanh Hóa phải ra các bệnh viện tuyến đầu để khám, chữa bệnh, phát sinh chi phí đi lại và lưu trú. Trong khi đó, hệ thống bệnh viện tại địa phương chưa đáp ứng hết nhu cầu.

Đề xuất xây dựng bệnh viện của ông Đệ ban đầu gặp nhiều ý kiến trái chiều. Ông xuất thân từ ngành Công an, sau đó kinh doanh vận tải, không có chuyên môn về y tế.

Ông Đệ kể rằng khi trình bày ý tưởng, một lãnh đạo địa phương từng đặt câu hỏi: "Ông biết gì về bệnh viện mà đề xuất, làm mất thời gian của anh em".

Dự án sau đó được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chấp thuận, tạo tiền đề cho việc thành lập Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Những năm tiếp theo, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hệ thống y tế. Năm 2017, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực được đưa vào hoạt động với quy mô 500 giường bệnh, tổng vốn đầu tư khoảng 700 tỷ đồng.

Ngoài hai bệnh viện, Hợp Lực còn đầu tư vào lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế thông qua Trường Cao đẳng Y tế Hợp Lực.

Năm 2014, ông Nguyễn Văn Đệ tham gia thành lập Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam và giữ chức Chủ tịch Hiệp hội. Ông tiếp tục đảm nhiệm vị trí này đến nay.

Doanh thu vượt 800 tỷ đồng, mở rộng sang bất động sản và dịch vụ tang lễ

Sau 30 năm hoạt động, Hợp Lực đã phát triển từ một hợp tác xã vận tải thành tổng công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Theo thông tin công bố năm 2026, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực có gần 20 đơn vị thành viên và gần 2.000 cán bộ, nhân viên, người lao động.

Ngoài vận tải và y tế, doanh nghiệp còn hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, bất động sản, dịch vụ tang lễ, khai thác và chế biến khoáng sản.

Trong lĩnh vực dịch vụ tang lễ, Hợp Lực đầu tư hệ thống Phúc Lạc Viên, cung cấp dịch vụ an táng, hỏa táng. Đây là một trong những ngành kinh doanh được doanh nghiệp phát triển bên cạnh hệ thống bệnh viện.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu Hợp Lực năm 2022 đạt 598 tỷ đồng, với lợi nhuận 23,5 tỷ đồng. Thời điểm này, doanh nghiệp có 1.320 lao động, thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Theo số liệu trên Top Brand Vietnam Asia, doanh thu Hợp Lực tăng lên 744 tỷ đồng năm 2023 và đạt 856 tỷ đồng năm 2024, tương đương mức tăng khoảng 43% sau hai năm. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2024 đạt 8,7 triệu đồng/tháng.

Những năm gần đây, Hợp Lực tiếp tục triển khai các dự án bất động sản và hạ tầng tại Thanh Hóa.

Tháng 8/2026, doanh nghiệp được trao quyết định thành lập Cụm công nghiệp Hoằng Quỳ tại xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa. Dự án có diện tích 47,4 ha, tổng vốn đầu tư hơn 466 tỷ đồng.

Hợp Lực cũng tham gia đầu tư Khu dân cư Đông Vệ tại Thanh Hóa. Năm 2025, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định giao bổ sung hơn 15.600 m² đất cho doanh nghiệp để thực hiện giai đoạn 2 của dự án.

Bên cạnh hoạt động tại Hợp Lực, ông Đệ còn là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam.



