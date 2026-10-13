Mỏ dầu khổng lồ 100 triệu thùng của Việt Nam vừa đi vào khai thác, tập đoàn Mỹ lại khoan sâu gần 4.000m giữa biển, phát hiện dầu mới

Theo tài liệu dành cho nhà đầu tư tháng 9/2026, Murphy Oil ước tính Lạc Đà Vàng có khoảng 100 triệu thùng dầu quy đổi tài nguyên có thể thu hồi. Trong khi đó, đối tác Hàn Quốc SK Earthon đưa ra ước tính khoảng 60 triệu thùng dầu có thể thu hồi.

Đây là một trong những dự án phát triển dầu khí đáng chú ý tại bể Cửu Long, với sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ Mỹ, Hàn Quốc và Việt Nam.

Mỏ Lạc Đà Vàng bước vào giai đoạn phát triển toàn diện từ năm 2024. Hiện hoạt động khai thác đã bắt đầu tại giếng sản xuất đầu tiên, sản lượng dự kiến tiếp tục tăng khi các giếng bổ sung được đưa vào vận hành.

Theo SK Earthon, sau khi hoàn tất các hạng mục phát triển, tổng sản lượng khai thác tại Lô 15-1/05 có thể đạt tối đa 25.000 thùng dầu/ngày.

Riêng Murphy Oil dự báo sản lượng ròng thuộc phần của tập đoàn tại Lạc Đà Vàng có thể đạt đỉnh khoảng 10.000–15.000 thùng dầu quy đổi/ngày trong giai đoạn 2028–2029.

Lô dầu khí này do Murphy Cuu Long Bac Oil, công ty con của Murphy Oil, điều hành với tỷ lệ lợi ích tham gia 40%. Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), thành viên Petrovietnam, sở hữu 35%, trong khi SK Earthon của Hàn Quốc nắm 25%.

Để đưa Lạc Đà Vàng vào khai thác, liên doanh đã xây dựng hệ thống hạ tầng ngoài khơi gồm giàn xử lý trung tâm, đường ống và tàu chứa, xuất dầu nổi. Trong đó, doanh nghiệp Việt Nam PTSC tham gia chế tạo giàn xử lý trung tâm và phát triển hệ thống lưu trữ dầu, với tàu FSO PTSC LDV có sức chứa hơn 500.000 thùng.

Các lô, mỏ, giếng thăm dò, thẩm lượng và dự án phát triển mỏ của Murphy Oil tại bể Cửu Long (Ảnh: Murphy Oil).

Đáng chú ý, cùng với việc đưa Lạc Đà Vàng vào khai thác, Murphy Oil còn công bố phát hiện dầu mới tại giếng Lạc Đà Trắng Bắc-1X, nằm trong cùng Lô 15-1/05.

Giếng thăm dò này được khoan đến độ sâu khoảng 3.834m, tại khu vực có mực nước biển sâu khoảng 45m. Kết quả khoan ghi nhận tầng chứa dầu có chiều dày hiệu dụng khoảng 40m.

Trước khi khoan, Murphy Oil từng ước tính cấu tạo Lạc Đà Trắng Bắc có tiềm năng tài nguyên thu hồi khoảng 40–80 triệu thùng dầu quy đổi. Tuy nhiên, đây là ước tính trước thăm dò, chưa phải trữ lượng được xác nhận sau phát hiện mới.

Lạc Đà Trắng Bắc nằm gần Lạc Đà Vàng, nơi hệ thống khai thác vừa đi vào hoạt động. Murphy Oil cho biết phát hiện mới có thể được kết nối với hạ tầng hiện hữu thông qua các thiết bị và đường ống dưới biển, thay vì phải xây dựng một hệ thống khai thác hoàn toàn độc lập.

Phương án này có thể giúp tiết giảm chi phí đầu tư và rút ngắn thời gian đưa các phát hiện mới vào khai thác thương mại.

Không chỉ Lạc Đà Trắng Bắc, khu vực còn ghi nhận các phát hiện dầu khí khác như Lạc Đà Hồng, Lạc Đà Trắng và Lạc Đà Nâu. Trong đó, Lạc Đà Hồng được công bố phát hiện dầu vào tháng 5/2025 và đã thực hiện thử vỉa thành công.

Murphy Oil cùng các đối tác đang nghiên cứu khả năng phát triển liên kết các cấu tạo này với hệ thống khai thác Lạc Đà Vàng, hướng tới hình thành một cụm mỏ dầu khí dùng chung hạ tầng tại bể Cửu Long.

Ở khu vực lân cận, Murphy Oil cũng đang đánh giá phát hiện Hải Sư Vàng tại Lô 15-2/17. Theo doanh nghiệp, tài nguyên có thể thu hồi sau thẩm lượng được ước tính khoảng 200–300 triệu thùng dầu quy đổi. Murphy Oil đặt mục tiêu đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng đối với dự án này vào quý IV/2027.

Ông Eric M. Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Murphy Oil, cho biết những kết quả thăm dò và phát triển mới tại Việt Nam góp phần mở rộng tiềm năng tài nguyên, đồng thời tạo cơ hội chuyển các phát hiện dầu khí thành sản lượng thương mại và dòng tiền cho tập đoàn.