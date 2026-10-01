Hòn đảo 10.333 tỷ đồng, bốn mặt giáp sông ngay sát TP.HCM: Tập đoàn của ông Đặng Văn Thành có cú chốt mang tính quyết định

Nằm trên cù lao Tân Vạn, thuộc phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Đảo Kim Quy (Centria Island) sở hữu vị trí đặc biệt khi cả bốn phía đều được bao bọc bởi sông, rạch, ngay khu vực giáp ranh TP.HCM.

Phía Bắc và phía Đông dự án tiếp giáp sông Đồng Nai, phía Nam giáp rạch Bà Lồ, còn phía Tây giáp rạch Ông Dầu. Khu đất rộng khoảng 48 ha nằm gần quốc lộ 1A, tại khu vực kết nối TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương trước đây.

Đảo Kim Quy vốn là dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn, được phê duyệt từ năm 2009, do Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu làm chủ đầu tư. Dự án từng mang tên Jamona Tân Vạn, sau đó là Centria Island, trước khi chính thức ra mắt thương hiệu Đảo Kim Quy vào tháng 5/2025.

Theo thông tin được TTC Land công bố, dự án gồm 571 sản phẩm nhà phố, biệt thự đơn lập và song lập. Ngoài khu nhà ở thấp tầng, quy hoạch còn có khu công trình hỗn hợp cao tầng, hạ tầng xã hội, trường học, trung tâm thương mại và công viên ven sông.

Dự án từng được giới thiệu với vốn đầu tư khoảng 7.200 tỷ đồng. Theo báo cáo thường niên năm 2025 của TTC Land, tổng mức đầu tư dự kiến được nâng lên khoảng 10.333 tỷ đồng.

Một số hạng mục hạ tầng và nhà ở đã hình thành. Tháng 6/2025, Sở Xây dựng Đồng Nai cấp phép xây dựng công trình trung tâm thương mại tại dự án, trên khu đất hơn 6.100 m², gồm một tầng hầm, bốn tầng nổi và tum thang, với tổng diện tích sàn hơn 15.000 m².

Ngày 12/10/2026, Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã chứng khoán SCR) thông qua chủ trương tham gia đấu giá 27,54 triệu cổ phần Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu, tương đương 51% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Số cổ phần này do Tổng Công ty CP Tín Nghĩa (mã chứng khoán TID) chào bán, với giá khởi điểm 36.350 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị hơn 1.001 tỷ đồng. TTC Land dự kiến phải đặt trước hơn 200 tỷ đồng để tham gia đấu giá.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026, TTC Land hiện nắm giữ 36,63% vốn Tín Nghĩa – Á Châu, với giá gốc khoản đầu tư hơn 593 tỷ đồng.

Nếu trúng đấu giá và hoàn tất nhận chuyển nhượng toàn bộ lô cổ phần 51%, TTC Land sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp chủ đầu tư Đảo Kim Quy lên 87,63%.

Trước đó, lô cổ phần 51% từng được Tín Nghĩa chuyển nhượng cho Công ty CP May Tiến Phát trong năm 2025. Tuy nhiên, giao dịch sau đó bị chấm dứt, Tín Nghĩa hoàn trả 689 tỷ đồng và nhận lại toàn bộ cổ phần vào tháng 4/2026, trước khi tiếp tục đưa ra đấu giá.

Dự án Đảo Kim Quy cũng từng được Thanh tra Chính phủ chỉ ra những tồn tại, vi phạm liên quan đến quy hoạch, đất đai và việc thực hiện dự án. Tháng 11/2025, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra, trong đó yêu cầu rà soát, xử lý các vấn đề về quy hoạch, xác định giá đất và nghĩa vụ tài chính.