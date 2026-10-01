Bức ảnh thời trẻ của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long, Trần Bá Dương kể con đường làm giàu

Ông Phạm Nhật Vượng: Từ nhà hàng Thăng Long đến thương hiệu mì Mivina

Trong bức ảnh chụp cùng nghệ sĩ Xuân Hinh, ông Phạm Nhật Vượng mặc vest đen, đeo cà vạt vàng, gương mặt trẻ và mái tóc dày. Khoảnh khắc này vào khoảng đầu thập niên 1990, khi ông Vượng mới ngoài 20 tuổi.

Nguồn ảnh: Facebook Xuân Hinh.

Đó cũng là giai đoạn ông Vượng bắt đầu lập nghiệp tại Đông Âu. Sau khi tốt nghiệp tại Moscow, ông cùng vợ tới Kharkov, Ukraine, mở nhà hàng Thăng Long trên nền một nhà ăn cũ của nhà máy Malyshev.

Cựu thị trưởng Kharkov Mikhail Pilipchuk kể rằng ông Vượng tới thành phố với vài nghìn USD vay từ bạn bè. Nhà hàng bán đồ ăn Việt Nam, giá vừa túi tiền, dần được người dân địa phương biết đến.

Khi thị trường thiếu hàng hóa, ông Vượng cùng các cộng sự chuyển sang sản xuất mì ăn liền. Nhà máy ban đầu chỉ có khoảng 30 công nhân. Thương hiệu Mivina sau đó phổ biến tại Ukraine và được bán sang nhiều nước.

Một bức ảnh tư liệu khác ghi lại ông Vượng đứng cùng ông Pilipchuk và nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Đoàn Đức. Đây là buổi gặp mặt những cựu chiến binh Liên Xô từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo﻿

Bà sang Liên Xô du học năm 1987, khi 17 tuổi. Thời sinh viên, bà bắt đầu kinh doanh những mặt hàng thị trường Đông Âu đang thiếu như điện tử, máy fax và hàng tiêu dùng. Bà kiếm được một triệu USD đầu tiên ở tuổi 21.

Hai thập kỷ sau mốc đó, Vietjet thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên năm 2011.

Ông Trần Đình Long: Bức ảnh sau chuyến đi bò qua đường núi

Bức ảnh chụp mùa xuân năm 1993 ghi lại những người đứng cạnh nhau: từ phải sang là ông Trần Đình Long, ông Nguyễn Ngọc Quang và ông Trần Tuấn Dương. Khi đó, Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát mới thành lập được khoảng một năm. Ông Long, sinh năm 1961, khoảng 32 tuổi.

Công ty lúc ấy chủ yếu buôn thiết bị cũ từ Nga về. Nhóm sáng lập quyết định sang nước ngoài khảo sát, tìm nguồn hàng bài bản hơn.

Theo lời ông Dương, hôm đi qua đường núi có mưa phùn, mặt đường trơn khiến họ phải bò bằng cả tay lẫn chân để tránh ngã. Quần áo lấm bùn sau quãng đường qua biên giới.

Chỉ ít năm sau, một lần mua bàn ghế cho văn phòng lại mở ra hướng kinh doanh mới. Khoảng năm 1994–1995, nhóm lãnh đạo nhận thấy đồ nội thất văn phòng khó mua, phần lớn phải nhập khẩu. Ông Long quyết định thành lập công ty nội thất. Những chuyến tìm nhà cung cấp đưa họ tới Đài Loan, Malaysia và Singapore.

Triển lãm Nội thất Singapore năm 1995 – 1996.

Ông Trần Bá Dương thời còn làm công nhân

Bức ảnh chụp ông Trần Bá Dương thời trẻ còn làm công nhân, không xác định năm chụp. Ông Dương được mô tả là một kỹ sư trẻ, dáng người mảnh khảnh, đến nhận việc tại Nhà máy Đại tu ô tô Đồng Nai cuối năm 1983.

Thay vì bắt đầu ở phòng kỹ thuật, ông xin xuống xưởng làm việc như một công nhân. Công việc đầu tiên gắn với vệ sinh kỹ thuật, tháo lắp và làm sạch những bộ phận ô tô bám dầu mỡ. Sau gần ba năm, ông trở thành thợ lành nghề, rồi được giao các vị trí quản lý. Câu chuyện này cũng được THACO ghi lại trong tạp chí Xuân Nhâm Dần 2022.

Năm 1997, ông thành lập Trường Hải. Đến năm 2003, doanh nghiệp đầu tư vào Chu Lai, xây dựng cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô.

Ông Đoàn Nguyên Đức﻿ khởi nghiệp từ đóng bàn ghế

Bức ảnh thời trẻ của ông Đoàn Nguyên Đức gợi lại những năm đầu lập nghiệp tại Gia Lai, trước khi tên tuổi ông gắn với bóng đá và biệt danh “bầu Đức”.

Năm 1990, ông khởi nghiệp từ một phân xưởng nhỏ chuyên đóng bàn ghế cho học sinh tại Pleiku. Đến năm 1993, Xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh được thành lập, đồng thời khánh thành nhà máy chế biến gỗ nội thất và ngoài trời. Từ nghề làm gỗ, ông từng bước mở rộng kinh doanh, đưa Hoàng Anh Gia Lai chuyển sang mô hình công ty cổ phần năm 2006, rồi phát triển sang bất động sản, thủy điện và nông nghiệp.

Một bức ảnh khác được cho là chụp khoảng năm 1995 ghi lại cuộc gặp bên bàn ăn của những doanh nhân gắn với năm thương hiệu Việt quen thuộc. ﻿

Theo thứ tự từ trái sang phải của các nhân vật được gắn logo trong ảnh là ông Lâm An Dậu, nhà sáng lập Giấy Vĩnh Tiến; ông Võ Quốc Thắng của Đồng Tâm; ông Trần Lệ Nguyên, đồng sáng lập Kinh Đô; ông Đỗ Long, nhà sáng lập thương hiệu giày dép Bita’s; và ông Cô Gia Thọ, nhà sáng lập Thiên Long.

Khi ấy, Kinh Đô và Bita’s mới ra đời được vài năm, còn Vĩnh Tiến, Đồng Tâm và Thiên Long đã có chặng đường phát triển dài hơn. Bức ảnh lưu lại một cuộc hội ngộ của những người gây dựng doanh nghiệp trong các ngành giấy, vật liệu xây dựng, bánh kẹo, giày dép và văn phòng phẩm.