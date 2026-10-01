Mua trước trả sau đang mang về gần 40% doanh thu cho Điện Máy Xanh

Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận doanh thu thuần 147.953 tỷ đồng, tăng 30% so với mức 113.436 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu cả năm là 185.000 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, Điện Máy Xanh tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Công ty CPĐT Điện Máy Xanh, đơn vị quản lý các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh, ghi nhận doanh thu gần 99.200 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 29% so với cùng kỳ. Con số này đã loại trừ doanh thu nội bộ.

﻿Doanh thu từ bán hàng trả chậm tăng 50%

Một trong những động lực tăng trưởng đến từ hoạt động bán hàng trả chậm. Theo MWG, doanh thu từ hình thức mua sắm này tăng 50% so với cùng kỳ và hiện chiếm 38% tổng doanh thu của công ty Điện Máy Xanh.

Ước tính trên quy mô doanh thu gần 99.200 tỷ đồng, hoạt động bán hàng trả chậm mang về khoảng 37.700 tỷ đồng trong 9 tháng, tương đương bình quân gần 4.200 tỷ đồng mỗi tháng.

Như vậy, cứ 100 đồng doanh thu của công ty Điện Máy Xanh thì có khoảng 38 đồng đến từ các giao dịch mua trả chậm. Tốc độ tăng trưởng của hình thức này cũng cao hơn 21 điểm phần trăm so với mức tăng trưởng doanh thu chung của công ty.

Bên cạnh hoạt động bán hàng trả chậm, MWG cho biết tăng trưởng tại các chuỗi điện thoại và điện máy chủ yếu đến từ hệ thống cửa hàng hiện hữu thay vì mở mới. Doanh thu trên các cửa hàng so sánh được (SSSG) tăng 30% so với cùng kỳ.

Ở thị trường nước ngoài, chuỗi điện máy Erablue tại Indonesia đạt doanh thu 4.635 tỷ rupiah Indonesia (IDR), tăng 86% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm, chuỗi này mở thêm 156 cửa hàng, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu 13%.

Đối với quý IV/2026, công ty Điện Máy Xanh kỳ vọng sức mua từ mùa mua sắm cuối năm và các sản phẩm Apple gập mới, trong đó có iPhone Duo theo thông tin doanh nghiệp công bố, sẽ hỗ trợ doanh thu. Công ty hướng tới mục tiêu tăng trưởng doanh thu cả năm 30% so với năm 2025.

Bách Hóa Xanh đạt doanh thu gần 46.000 tỷ đồng, cửa hàng mở mới bắt đầu có lãi

Ở mảng bán lẻ thực phẩm, CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu 45.900 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng gần 34% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng doanh thu của chuỗi này chủ yếu đến từ hai nhóm ngành hàng là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Theo MWG, nhóm cửa hàng Bách Hóa Xanh mở mới trong năm 2026 đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi tính cả khấu hao và chi phí kho vận.

Đây là kết quả tại nhóm cửa hàng mở mới, chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ chuỗi Bách Hóa Xanh có lợi nhuận sau thuế.

Tính đến cuối tháng 9/2026, Bách Hóa Xanh có 3.904 cửa hàng, trở thành hệ thống có số lượng điểm bán lớn nhất trong mạng lưới MWG.

Trong khi đó, nhóm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone và Erablue có tổng cộng 3.340 cửa hàng. Như vậy, số cửa hàng Bách Hóa Xanh đã vượt nhóm bán lẻ điện thoại và điện máy 564 điểm bán.

Về cơ cấu doanh thu toàn tập đoàn, Điện Máy Xanh chiếm 44,1%, Thế Giới Di Động chiếm 22,9%, Bách Hóa Xanh đóng góp 31%, còn lại 2% thuộc các hoạt động khác.