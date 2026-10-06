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Nghịch lý tại Điện Máy Xanh: Đóng 21 cửa hàng nhưng doanh thu vẫn tăng gần 30%, tháng 9 lập đỉnh doanh thu hơn 12.400 tỷ đồng nhờ sản phẩm nhà Táo

| | Doanh nghiệp

Sau 9 tháng năm 2026, mạng lưới Điện Máy Xanh thu hẹp so với cùng kỳ nhưng doanh thu vẫn tăng mạnh, trong khi hiệu quả từ các cửa hàng hiện hữu tiếp tục cải thiện.

Theo bản tin nhà đầu tư 9 tháng năm 2026, Điện Máy Xanh ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 99.460 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 81% kế hoạch doanh thu cả năm ở mức 122.500 tỷ đồng. 

Điểm đáng chú ý là tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh số lượng cửa hàng tại Việt Nam không tăng. Riêng chuỗi Điện Máy Xanh hiện có 1.998 cửa hàng, giảm 21 điểm bán so với cùng kỳ và giảm 10 cửa hàng so với đầu năm. Thế Giới Di Động cũng giảm 9 cửa hàng so với cùng kỳ, còn 919 điểm bán. Trong khi đó, TopZone tăng nhẹ lên 86 cửa hàng. 

Nghịch lý tại Điện Máy Xanh: Đóng 21 cửa hàng nhưng doanh thu vẫn tăng gần 30%, tháng 9 lập đỉnh doanh thu hơn 12.400 tỷ đồng nhờ sản phẩm nhà Táo - Ảnh 1.

Dù mạng lưới trong nước thu hẹp, doanh thu từ các cửa hàng hiện hữu lại tăng mạnh. Tài liệu cho biết tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ đạt khoảng 30%. Toàn bộ các chuỗi tại Việt Nam tăng doanh thu gần 30% dù không mở thêm cửa hàng mới. 

Riêng tháng 9, doanh thu đạt hơn 12.400 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu năm. Điện Máy Xanh cho biết động lực tăng trưởng đến từ sức mua tại cửa hàng hiện hữu, mở rộng danh mục sản phẩm, cùng việc đẩy mạnh hình thức trả chậm và dịch vụ hậu mãi. 

Một chỉ số khác cũng cho thấy thay đổi trong hành vi mua sắm. Doanh thu từ trả chậm tăng 50% so với cùng kỳ, nâng tỷ trọng hình thức này lên 38% doanh thu, từ mức 33% trong 9 tháng năm trước. Có tới 96% sản phẩm đang áp dụng hình thức trả chậm. 

Nghịch lý tại Điện Máy Xanh: Đóng 21 cửa hàng nhưng doanh thu vẫn tăng gần 30%, tháng 9 lập đỉnh doanh thu hơn 12.400 tỷ đồng nhờ sản phẩm nhà Táo - Ảnh 2.

Cơ cấu doanh thu. Nguồn: DMX

Ở nhóm sản phẩm, Apple là một trong những động lực tăng trưởng nổi bật. Doanh thu sản phẩm Apple tăng 50%, trong khi Android tăng 20%. Máy lạnh cũng tăng 50%, laptop và gia dụng cùng tăng khoảng 30%, tủ lạnh và máy giặt tăng 25%, còn TV tăng 15%. TopZone là chuỗi tăng mạnh nhất, với doanh thu tăng 34%; lượng đặt trước và giao máy trong tuần đầu của iPhone 18 series được doanh nghiệp cho biết cao gấp đôi năm trước. 

Nghịch lý tại Điện Máy Xanh: Đóng 21 cửa hàng nhưng doanh thu vẫn tăng gần 30%, tháng 9 lập đỉnh doanh thu hơn 12.400 tỷ đồng nhờ sản phẩm nhà Táo - Ảnh 3.

Doanh thu sản phẩm Apple tăng 50%. Nguồn: DMX

 Ngoài hệ thống cửa hàng vật lý, mảng bán online tiếp tục đóng góp đáng kể. Doanh thu từ Super App và online đạt 14.361 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 14% tổng doanh thu. Số thành viên Super App đạt 19,6 triệu, tăng thêm 1,7 triệu người kể từ đầu năm. 

Một hướng mở rộng khác đang diễn ra tại Indonesia. EraBlue đạt doanh thu 4.635 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 86% theo đồng rupiah Indonesia. Chuỗi này hiện có 337 cửa hàng, tăng 156 cửa hàng từ đầu năm và nhiều hơn 193 cửa hàng so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng mạng lưới EraBlue lên 500 cửa hàng vào năm 2027 và 1.000 cửa hàng vào năm 2030. 

Như vậy, bức tranh 9 tháng cho thấy Điện Máy Xanh đang đi theo hai hướng khá rõ: tiếp tục tối ưu hiệu quả mạng lưới hiện hữu tại Việt Nam thay vì mở rộng bằng số lượng điểm bán, đồng thời tăng tốc mở cửa hàng tại Indonesia. Chính hiệu suất cửa hàng cũ tăng mạnh đang giúp doanh thu toàn hệ thống đi lên dù số điểm bán trong nước giảm.

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Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

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