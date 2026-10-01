Dòng người đổ về hệ sinh thái nhà thầu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: VinCons hướng tới 200.000 công nhân, SGC và VinAlpha tuyển 4 vạn nhân sự, nhiều vị trí lương 65 triệu đồng/tháng

Ngày 5/10, CTCP Đầu tư và Thi công hạ tầng VinAlpha công bố tuyển 15.000 lái xe, lái máy cho hơn 20 dự án của Vingroup trên cả nước. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực san lấp, hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật, được thành lập ngày 26/11/2025.



VinAlpha là một trong bốn đơn vị thuộc hệ sinh thái xây dựng được Vingroup công bố tháng 3/2026, cùng VinCons, SGC và Vin Landscape. Các công ty lần lượt phụ trách xây dựng dân dụng, công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật; đường sắt, cầu hầm và cảnh quan.

VinCons: Khoảng 120.000 công nhân, nâng bậc tay nghề mỗi 6 tháng

VinCons giữ vai trò tổng thầu công trình dân dụng và công nghiệp tại các dự án của Vingroup. Theo thông tin từ lãnh đạo doanh nghiệp được công bố đầu tháng 9/2026, công ty có hơn 130.000 nhân sự, trong đó khoảng 120.000 công nhân cơ hữu.



Doanh nghiệp đang hướng tới 200.000 công nhân cơ hữu, cao hơn khoảng 80.000 người so với lực lượng được công bố. Hơn 95% nhân sự tuyển mới chưa từng làm nghề xây dựng, phần lớn đến từ nông thôn, miền núi và được đào tạo từ đầu.



Theo khung lộ trình thu nhập được công bố, lao động phụ trợ xây dựng khởi điểm khoảng 14 triệu đồng/tháng, nhóm cơ điện khoảng 16 triệu đồng/tháng. Công ty tổ chức sát hạch tay nghề định kỳ 6 tháng để xét nâng bậc.



Sau 6 tháng, nếu đạt yêu cầu, công nhân xây dựng có thể nhận 16–19 triệu đồng/tháng, công nhân cơ điện 21–22 triệu đồng. Ở mốc 12 tháng, mức tương ứng là 22–26 triệu đồng và 27–28 triệu đồng/tháng.



Tại mốc 24 tháng, tổ trưởng xây dựng có thu nhập 32–38 triệu đồng, tổ trưởng cơ điện 37,5–42 triệu đồng/tháng, tính trên 26 công. Theo lộ trình 36 tháng, người được bổ nhiệm trung đội trưởng có thể đạt trên 41 triệu đồng/tháng ở nhóm xây dựng và trên 50 triệu đồng ở nhóm cơ điện. Các mức này phụ thuộc kết quả sát hạch, năng lực và việc bổ nhiệm, không tự động tăng theo thâm niên.



Về phúc lợi, VinCons trả lương hai lần mỗi tháng và cam kết chi trả 100% lương cơ bản trong thời gian chờ việc. Công nhân được bố trí miễn phí ký túc xá có điều hòa, ba bữa ăn mỗi ngày; hỗ trợ di chuyển lần đầu đến dự án và từ nơi ở tới công trường.



Doanh nghiệp công bố đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, mua bảo hiểm tai nạn lao động 24/7; cung cấp đồng phục, bảo hộ, nghỉ phép năm và quà Tết. Người chưa có kinh nghiệm được đào tạo, thực tập tại công trường.

Các vị trí tuyển dụng trải rộng từ xây, trát, ốp lát, sơn bả đến cốp pha, cốt thép, bê tông, giàn giáo, điện, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy. Lao động chưa có kinh nghiệm có thể được đào tạo trước khi làm việc tại công trường.



Lực lượng này đang được phân bổ tới hàng loạt dự án lớn của hệ sinh thái Vingroup. Gần đây, VinCons tham gia xây dựng khu nhà ở tại Vinhomes King Park ở Bắc Ninh. Doanh nghiệp cũng hiện diện tại các đại công trường như Cần Giờ, Hạ Long và nhiều dự án đô thị khác.

SGC phụ trách đường sắt, cầu hầm

SGC chuyên thi công đường sắt tốc độ cao, cầu, hầm TBM và cọc khoan nhồi. Đợt tuyển tháng 3/2026 gồm 15.000 người cho cọc nhồi, hầm và 10.000 người phục vụ hai tuyến đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh, Bến Thành – Cần Giờ.



Thu nhập công bố là 22–29 triệu đồng/tháng với công nhân, 16–65 triệu đồng với lái xe, lái máy và 30–55 triệu đồng với kỹ sư.



SGC tuyển cả kỹ sư, công nhân và lái máy. SGC đưa ra mức thu nhập lên đến 120 triệu đồng/tháng cho vị trí chủ trì thiết kế tại Viện Thiết kế SGC ở Hà Nội.

Nhóm chuyên viên, nhân viên thiết kế hạ tầng, đường sắt, cầu hầm, kết cấu và cơ điện có mức thu nhập 40–70 triệu đồng/tháng.

Tại các công trường, đội trưởng thi công cọc khoan nhồi được nêu mức 70–80 triệu đồng/tháng; chuyên viên kỹ thuật hiện trường, trắc đạc, an toàn lao động và kỹ sư QS/QC khối cơ điện, hạ tầng nhận 30–55 triệu đồng/tháng. Các quyền lợi được đề cập gồm bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, thưởng lương tháng 13 và ưu đãi sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup.

VinAlpha đảm nhiệm san lấp và hạ tầng; Vin Landscape làm phần cảnh quan

VinAlpha tuyển lái xe ben, máy xúc, máy ủi, xe bồn bê tông và thiết bị chuyên dụng để phục vụ thi công theo mô hình 3 ca, 4 kíp.



Người lao động được đào tạo, nâng cao tay nghề miễn phí trong 15 ngày khi tham gia sát hạch đầu vào; bố trí ký túc xá miễn phí, ba bữa ăn mỗi ngày, kể cả ngày nghỉ, cùng suất ăn ca đêm.



Các chế độ khác gồm khám sức khỏe hằng năm, thưởng Tết, thưởng tháng lương thứ 13 và chính sách khuyến khích theo hiệu suất. Tại một số dự án như Vinhomes Green Paradise ở Cần Giờ và Vinhomes Global Gate Hạ Long, lái xe, lái máy có thể nhận trợ cấp 3–5 triệu đồng/tháng, tùy chính sách từng dự án. Công ty chưa công bố lộ trình tăng lương, thăng tiến theo các mốc thời gian cụ thể.



Vin Landscape phụ trách thi công phần cảnh quan. Vingroup xác nhận công ty tuyển nhiều vị trí, nhưng thông báo chung chưa nêu tổng số cần tuyển hay khung đãi ngộ chi tiết.

