Sáng 5/10, Quân chủng Hải quân phối hợp với Tổng công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ đặt ky đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng. Con tàu có chiều dài 108 m, rộng 13,6 m, lượng giãn nước hơn 2.000 tấn và tốc độ lớn nhất 28 hải lý/giờ, tương đương gần 52 km/h.

Đây là tàu chiến đấu có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam đóng mới. Điểm đáng chú ý là Việt Nam tự chủ thiết kế, thi công và làm chủ hầu hết vũ khí, khí tài lắp đặt trên tàu. Với nhiệm vụ chống ngầm, con tàu có thể được hình dung như một “thợ săn” trên biển, được thiết kế để phát hiện, theo dõi và đối phó các mục tiêu hoạt động dưới mặt nước, đồng thời đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ tác chiến khác.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam và Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm tham quan mô hình tàu . Ảnh HQVN

Dự án được khởi công từ ngày 10/8/2026, với thời gian đóng mới dự kiến 36 tháng. Chưa đầy hai tháng sau, lễ đặt ky đánh dấu giai đoạn các kết cấu chính bắt đầu được lắp ráp để hình thành thân tàu. Trong ngành đóng tàu, ky là phần kết cấu chạy dọc đáy tàu, thường được ví như “xương sống” của con tàu. Với phương pháp đóng hiện đại theo từng block, đặt ky là một trong những mốc quan trọng trước khi các phân đoạn tiếp tục được hợp long, hoàn thiện thân tàu, hạ thủy, lắp đặt thiết bị, tích hợp vũ khí - khí tài và chạy thử.

Đơn vị trực tiếp đảm nhiệm đóng mới là Tổng công ty Sông Thu, doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Tiền thân của doanh nghiệp là Tổ hợp Cơ khí Đồng Tiến, được thành lập ngày 10/10/1976. Sau gần 50 năm phát triển, Sông Thu đã trở thành một trong những cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu biển, tàu quân sự lớn trong nước.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và các đơn vị nghiên cứu, sản xuất, chế tạo, lắp đặt trang thiết bị, vũ khí, khí tài phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Hải quân, Tổng công ty Sông Thu trong quá trình triển khai thực hiện.

Hệ thống sàn nâng hạ tàu Syncrolift của Sông Thu

Sông Thu hiện có cơ sở sản xuất chính tại Đà Nẵng, rộng khoảng 23 ha. Hạ tầng đáng chú ý gồm hệ thống sàn nâng hạ tàu Syncrolift có sức nâng 3.000 tấn, cùng hệ thống dịch chuyển tàu có tổng sức nâng hơn 4.000 tấn, từng được sử dụng để phục vụ các tàu DN2000. Nhà máy cũng ứng dụng nhiều công nghệ như cắt thép, nhôm bằng máy CNC, hàn vỏ tàu tự động và bán tự động.

Trước dự án tàu hộ vệ chống ngầm lần này, Sông Thu đã đóng nhiều dòng tàu phục vụ quốc phòng, chấp pháp và nhiệm vụ chuyên dụng như tàu khảo sát đo đạc biển HSV 6613, tàu tuần tra xa bờ OPV, tàu tuần tra SPA 4207 và tàu Cảnh sát biển DN2000. Doanh nghiệp cũng cho biết đã xuất khẩu hơn 40 tàu các loại sang nhiều thị trường ở châu Âu, châu Mỹ Latin, châu Phi và Trung Đông.

Sau lễ đặt ky, Tổng công ty Sông Thu sẽ tiếp tục thi công các tổng đoạn, hợp long thân tàu và hoàn thiện các hệ thống theo kế hoạch. Khi hoàn thành, tàu hộ vệ chống ngầm dài 108 m sẽ trở thành cột mốc mới của công nghiệp đóng tàu quân sự Việt Nam, cả về quy mô con tàu lẫn mức độ tự chủ trong thiết kế, chế tạo và làm chủ trang bị trên tàu.