Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vốn hóa cổ phiếu trên HOSE "bốc hơi" 298.000 tỷ đồng trong tháng 9

| | Doanh nghiệp

Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên sàn HOSE (sàn giao dịch TPHCM) đến cuối tháng 9-2026 đạt 8,55 triệu tỷ đồng, tương đương 66,52% GDP năm 2025 và chiếm gần 95% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Theo thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vào chiều 5-10, các chỉ số trên sàn HOSE đồng loạt giảm trong tháng 9-2026. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 30-9, VN-Index đạt 1.768,62 điểm, VN Allshare đạt 1.782,19 điểm và VN30 đạt 1.906,81 điểm. So với tháng 8-2026, 3 chỉ số này lần lượt giảm 3,47%, 4,36% và 3,84%.

Về chỉ số ngành, có 9/10 chỉ số giảm. Trong đó, chỉ số ngành tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND) giảm mạnh nhất, với 6,98%; tiếp đến là chỉ số ngành vật liệu xây dựng (VNMAT) giảm 6,39% và chỉ số ngành chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) giảm 6,01%. Ở chiều ngược lại, chỉ số ngành năng lượng (VNENE) tăng 8,04%.

Về thanh khoản, tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 12,87 tỷ cổ phiếu, với tổng giá trị giao dịch 328.242 tỷ đồng. Bình quân mỗi phiên đạt hơn 643,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch hơn 16.412 tỷ đồng. So với tháng trước, khối lượng giao dịch giảm 4,66% và giá trị giao dịch giảm 5,33%.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 4.775 tỷ đồng trong tháng. Lũy kế từ đầu năm 2026, khối ngoại bán ròng hơn 95.479,7 tỷ đồng trên HOSE.

Tính đến cuối tháng 9, HOSE có 761 mã chứng khoán niêm yết và giao dịch, gồm 405 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng, 21 mã chứng chỉ quỹ ETF và 332 mã chứng quyền có bảo đảm. Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 235,11 tỷ chứng khoán, với tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt 2,33 triệu tỷ đồng.

Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt 8,55 triệu tỷ đồng, giảm 3,37% so với tháng trước, tương đương mức giảm khoảng 298.000 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa này tương đương 66,52% GDP năm 2025 và chiếm gần 95% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Đến ngày 30-9, HOSE có 53 doanh nghiệp với vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó 4 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD gồm Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty CP Vinhomes (VHM), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID).


Theo Nhung Nguyễn

Sài Gòn Giải phóng

Từ Khóa:
vốn hoá

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ thương hiệu sơn Dulux bán mảng sơn trang trí tại Việt Nam và 6 thị trường tại Đông Nam Á với giá 1,35 tỷ USD

Chủ thương hiệu sơn Dulux bán mảng sơn trang trí tại Việt Nam và 6 thị trường tại Đông Nam Á với giá 1,35 tỷ USD Nổi bật

Những địa chỉ đắt giá nhất Việt Nam: 1 góc ở Long Biên “chứa” hơn 2,35 triệu tỷ đồng, phố Lê Duẩn đứng đầu Tp. Hồ Chí Minh

Những địa chỉ đắt giá nhất Việt Nam: 1 góc ở Long Biên “chứa” hơn 2,35 triệu tỷ đồng, phố Lê Duẩn đứng đầu Tp. Hồ Chí Minh Nổi bật

Vượt kỳ vọng: 'Ông lớn' dầu khí Việt khai thác thêm gần 700.000 thùng dầu trong 9 tháng, khoan 27 giếng mới

Vượt kỳ vọng: 'Ông lớn' dầu khí Việt khai thác thêm gần 700.000 thùng dầu trong 9 tháng, khoan 27 giếng mới

20:21 , 05/10/2026
VTG 2026: Thúc đẩy sự chuyển đổi sản xuất dệt may, da giày

VTG 2026: Thúc đẩy sự chuyển đổi sản xuất dệt may, da giày

19:30 , 05/10/2026
Bộ Tài chính triển khai hỗ trợ tín dụng qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam để DN phát triển hạ tầng bán lẻ

Bộ Tài chính triển khai hỗ trợ tín dụng qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam để DN phát triển hạ tầng bán lẻ

19:06 , 05/10/2026
Thaiholdings rót thêm tiền vào Thaigroup

Thaiholdings rót thêm tiền vào Thaigroup

18:51 , 05/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên