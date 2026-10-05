VTG 2026: Thúc đẩy sự chuyển đổi sản xuất dệt may, da giày

Ngành dệt may và da giày của Việt Nam đang chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn khi 400 thương hiệu toàn cầu đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ đều góp mặt tại Triển lãm Quốc tế Ngành Công nghiệp Dệt & May Việt Nam 2026 (VTG 2026). Diễn ra từ ngày 14 đến 17 tháng 10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), sự kiện thường niên quan trọng này sẽ quy tụ 610 gian hàng trên diện tích 15.000 mét vuông, tạo cơ hội để các nhà sản xuất và người mua gặp gỡ, khám phá công nghệ mới, tìm kiếm giải pháp và mở rộng hợp tác kinh doanh.

Triển lãm do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad cùng Yorkers Trade & Marketing Service Co., Ltd phối hợp tổ chức, triển lãm VTG 2026 sẽ diễn ra đồng thời với các triển lãm VFM (Triển lãm Quốc tế về Máy móc và Nguyên phụ liệu Ngành Da giày Việt Nam), VITATEX (Triển lãm Quốc tế lần thứ 24 về Ngành Dệt may và Phụ liệu Việt Nam) và DYECHEM (Triển lãm Quốc tế về Ngành Hóa chất và Nhuộm Việt Nam). Tổ hợp 4 triển lãm này sẽ bao quát toàn bộ chuỗi sản xuất – từ dệt và nhuộm đến sản xuất hàng may mặc và da giày – đồng thời sẽ giới thiệu các loại máy móc tự động hóa, vải chức năng, hóa chất thân thiện với môi trường, phụ liệu sáng tạo, giải pháp kỹ thuật số cùng nhiều sản phẩm khác, được mang đến bởi các đơn vị triển lãm đến từ Bangladesh, Bulgaria, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam.

Thúc đẩy giai đoạn phát triển trong tương lai của ngành dệt may

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu dệt may của cả nước đạt 26,9 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2026, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Khi thị trường tiếp tục tăng trưởng, các doanh nghiệp sản xuất đang nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng, tốc độ cũng như sự linh hoạt trong sản xuất; điều này làm cho việc đầu tư vào các loại máy móc tự động, hiệu quả và có độ chính xác cao trở nên ngày càng quan trọng.

Trong số các đơn vị trưng bày máy móc ngành dệt may tại VTG 2026 thì Roshow, CBL và Embprin sẽ giới thiệu các dòng máy thêu vi tính tiên tiến; trong khi đó, Brother, Pegasus, Kashima và Juita sẽ mang đến các loại máy may hiệu suất cao, phù hợp với nhiều loại chất liệu vải khác nhau. Ngoài ra, Epson, Sansin, DTF, Infinite Creation, THN Viet Nam và Golden Lightepson cũng sẽ mang đến các thiết bị in kỹ thuật số trên vải phục vụ đa dạng nhu cầu sản xuất.

(Source: VTG 2025)

Trong khi đó, quá trình chuyển đổi xanh và sự khác biệt phân hóa sản phẩm đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong bước chuyển mình của Việt Nam sang lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn. Phản ánh xu hướng này, các loại vải đa năng và vải làm từ sợi tự nhiên đang thu hút sự quan tâm ngày càng nhiều. Tại triển lãm, Jay Jay, Regen-Tech, Reo Eco và Tungtex sẽ giới thiệu các giải pháp vải sáng tạo, đảm bảo tính minh bạch về nguồn gốc.

Bên cạnh máy móc và vải vóc, VTG 2026 sẽ giới thiệu các giải pháp cho những công đoạn then chốt khác trong quy trình sản xuất dệt may. Cụ thể, Perka sẽ mang đến các thiết bị kiểm nghiệm tiên tiến; còn huntsman giới thiệu các loại hóa chất hiện đại giúp tối ưu hóa quy trình nhuộm và đảm bảo tính ổn định trong sản xuất; còn van nang banok sẽ trưng bày các phụ kiện dệt may phục vụ giải pháp gắn nhãn và nhận diện sản phẩm. Sự đa dạng này giúp khách mua hàng tiếp cận đầy đủ các loại máy móc, vải, hóa chất, hệ thống kiểm nghiệm và giải pháp hỗ trợ sản xuất chỉ trong cùng một chuyến tham quan tại tìm kiếm nguồn hàng tại triển lãm.

(Source: VTG 2025)

Việt Nam đạt cột mốc mới trong xuất khẩu da giày

Ngành công nghiệp da giày Việt Nam đã đạt một cột mốc mới trong nửa đầu năm 2026, lần đầu tiên vượt qua Trung Quốc để trở thành nhà cung cấp lớn nhất cho thị trường Hoa Kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn này đạt 11,95 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Vị thế thị trường được củng cố này sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực sản xuất, kiểm soát quy trình và công nghệ chế tạo.

Triển lãm VFM 2026 sẽ giới thiệu các loại máy móc phục vụ từng công đoạn sản xuất giày dép, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu và tạo hình cho đến dán đế và kiểm tra thành phẩm. Các doanh nghiệp như Taiwei Machinery, Guangsu, Jingeng và Nippy Kikai chuyên về máy xẻ và máy vát mép; Chuanli Tengyulong, Sincere và Fulide tập trung vào thiết bị tạo hình sản phẩm, đánh nhám và dán đế; trong khi đó Erlangshen và Tianhong cung cấp các giải pháp kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Khi Việt Nam củng cố vị thế là cường quốc sản xuất giày dép toàn cầu, những giải pháp sản xuất tiên tiến này sẽ đóng vai trò then chốt, giúp các nhà sản xuất duy trì lợi thế cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế.

(Source: VTG 2025)

Bản thiết kế cho nền sản xuất hiện đại: Thông minh, Bền vững và Sẵn sàng cho tương lai

Không chỉ là một triển lãm đơn thuần, triển lãm VTG 2026 sẽ phối hợp cùng các hiệp hội đầu ngành – Bao gồm Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam (VWRA), Hiệp Hội Dệt May Thời Trang TPHCM (AGTEK), Hiệp hội Da Giày Túi xách TP.HCM (SLA), Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) cùng nhau tổ chức chuỗi hội thảo chuyên sâu kéo dài 3 ngày. Các phiên hội thảo này sẽ chia sẻ những chiến lược thiết thực và quan trọng, giúp các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực dệt may và da giày xây dựng chuỗi cung ứng thông minh hơn, xanh hơn và đẳng cấp quốc tế.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế biến chuyển nhanh chóng hơn bao giờ hết, việc duy trì lợi thế cạnh tranh đòi hỏi ngày càng khắt khe nhiều hơn, không chỉ còn là chỉ bắt kịp xu hướng; Mà còn cần đến những hành động táo bạo, sự đổi mới sáng tạo thông minh và các mối quan hệ hợp tác vững chắc. Triển lãm VTG 2026 mang đến nền tảng lý tưởng để các chuyên gia trong ngành kết nối với những doanh nghiệp chủ chốt, khám phá các giải pháp đột phá và tiếp thu những kiến ​​thức chuyên sâu cần thiết nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp trong tương lai. Dù mục tiêu của bạn là tối ưu hóa quy trình vận hành, hướng tới sự phát triển bền vững hay mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn cầu, đây chính là sự kiện mà bạn không thể bỏ lỡ.

Hãy tham gia VTG 2026 và tiên phong bước vào kỷ nguyên mới của sự thành công trong ngành sản xuất

Động lực thúc đẩy sự chuyển đổi toàn ngành này đến từ sự hợp tác mạnh mẽ giữa các tổ chức uy tín hàng đầu. Năm nay, VTG tự hào nhận được sự ủng hộ to lớn từ các đơn vị đồng tổ chức: Phòng Thương mại Thiết bị May mặc Quảng Đông, Hiệp hội Máy móc Sản xuất Giày dép Quảng Đông và Paper Communication Exhibition Services; Cũng như sự hỗ trợ từ các hiệp hội chủ chốt trong nước như Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA), Hiệp Hội Dệt May Thời Trang TPHCM (AGTEK), Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI), Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam (VWRA) và Hiệp hội Da Giày Túi xách TP.HCM (SLA).

Tương lai ngành dệt may mở ra nhiều cơ hội mới tại VTG 2026, từ đổi mới công nghệ đến kết nối ngành. Đăng ký tham quan miễn phí để khám phá giải pháp, mở rộng quy mô doanh nghiệp và sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới của sản xuất.

(Source: VTG 2025)

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