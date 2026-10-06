Sau 11 phiên giảm sàn liên tiếp, KOSY báo bán hết vốn tại công ty con 1.200 tỷ

CTCP Kosy (HoSE: KOS) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của doanh nghiệp tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện.

Nghị quyết được HĐQT Kosy ban hành ngày 5/10, đúng ngày cổ phiếu KOS ghi nhận phiên giảm sàn thứ 11 liên tiếp.

Theo nghị quyết, sau khi giao dịch hoàn tất, Kosy không còn sở hữu vốn tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện. Công ty này đồng thời không còn là công ty con của Kosy. Doanh nghiệp chưa công bố giá trị chuyển nhượng cũng như danh tính bên nhận chuyển nhượng.

Với giá gốc 514,5 tỷ đồng, CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện là khoản đầu tư tài chính dài hạn lớn nhất của Kosy tại cuối năm 2025, chiếm gần 70% danh mục đầu tư dài hạn của công ty mẹ và khoảng 12,6% tổng tài sản riêng.

Rời công ty sở hữu hai nhà máy thủy điện tại Lai Châu

Theo báo cáo thường niên 2025 của Kosy, doanh nghiệp này là chủ đầu tư hai dự án thủy điện Nậm Pạc 1 và Nậm Pạc 2 tại Lai Châu. Nậm Pạc 1 có công suất 14,5 MW, sản lượng điện bình quân khoảng 57,4 triệu kWh/năm; Nậm Pạc 2 có công suất 16 MW, sản lượng khoảng 63,6 triệu kWh/năm.

Cuối năm 2025, công ty thủy điện này có tổng tài sản gần 1.191 tỷ đồng và ghi nhận doanh thu thuần hơn 153,7 tỷ đồng.

Kosy từng thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy 98% cổ phần CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện từ năm 2021. Theo báo cáo tài chính riêng năm 2025, giá gốc khoản đầu tư của Kosy vào công ty này ở mức 514,5 tỷ đồng, bằng 12,6% tổng tài sản của Kosy.

Dù không chia cổ tức cho Kosy trong hai năm gần nhất, công ty thủy điện vẫn là một nguồn đóng góp lợi nhuận ở cấp hợp nhất.

Riêng năm 2025, mảng thủy điện mang về gần 154 tỷ đồng doanh thu và hơn 61 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tương đương khoảng 35% lợi nhuận gộp toàn Kosy. Năm 2024, công ty con này lãi sau thuế hơn 15,2 tỷ đồng, trước khi giảm còn hơn 6 tỷ đồng trong năm 2025.

Động thái xuất hiện giữa lúc KOS giảm sàn 11 phiên

Kết phiên 5/10, KOS tiếp tục giảm hết biên độ xuống 13.700 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 11 liên tiếp kể từ ngày 21/9. So với vùng giá khoảng 30.000 đồng/cổ phiếu giữa tháng 9, thị giá đã mất gần 60%. Riêng cuối phiên 5/10, gần 36 triệu cổ phiếu bị chất bán tại giá sàn, trong khi khối lượng khớp lệnh chỉ hơn 41.000 đơn vị. Với hơn 216 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa Kosy theo giá đóng cửa ngày 5/10 chỉ còn khoảng 2.966 tỷ đồng.

Trước diễn biến này, Kosy cho rằng giá cổ phiếu chịu tác động từ cung - cầu, tâm lý nhà đầu tư và một số yếu tố khách quan. Công ty khẳng định hoạt động bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành dự án vẫn diễn ra bình thường, không ghi nhận biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp có thể tác động đến giá cổ phiếu.

Kosy trước đó cũng đề cập việc một số công ty chứng khoán hạ tỷ lệ cấp margin đối với KOS, làm gia tăng áp lực bán. Trong những phiên gần đây, cổ phiếu thuộc sở hữu của Chủ tịch Nguyễn Việt Cường và một số lãnh đạo, bên liên quan cũng liên tục bị đưa ra bán giải chấp nhưng nhiều lệnh không thể khớp do thanh khoản thấp.



