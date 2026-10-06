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Vụ C sủi giả bán cho trẻ em: Một lọ chi phí 10.000 đồng được bán 60.000 đồng, đứng sau là DN vốn 2 tỷ do 2 người góp, chỉ 3 lao động

| | Doanh nghiệp

Vụ C sủi giả bán cho trẻ em: Một lọ chi phí 10.000 đồng được bán 60.000 đồng, đứng sau là DN vốn 2 tỷ do 2 người góp, chỉ 3 lao động

Theo Bộ Công an, mỗi lọ C sủi do Vintechpharm sản xuất có chi phí khoảng 10.000 đồng nhưng được bán ra thị trường với giá 45.000-60.000 đồng. Sản phẩm được phân phối qua các quầy thuốc và nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee. Đến nay, cơ quan công an đã thu giữ 1.224.500 sản phẩm viên sủi tại cơ sở sản xuất và 3 cơ sở, quầy thuốc từng mua hàng.

Liên quan vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Công an TP. Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức từng mua hoặc sử dụng 3 sản phẩm mang nhãn hiệu MULTIVITAMIN PRO, ACTISO RÂU NGÔ - RAU MÁ và ACTISO PRO do Vintechpharm cung cấp liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin.

Đối tượng Nguyễn Thế Vinh – Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm (áo kẻ xanh). Ảnh: CATP

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy 4 mẫu sản phẩm có hàm lượng Natri Benzoat từ 4,18% đến 6,78%, trong khi mức cho phép không quá 0,2%. Như vậy, hàm lượng chất bảo quản trong các mẫu cao gấp khoảng 20-33 lần giới hạn cho phép.

Ngoài ra, một số thành phần được ghi trên nhãn như vitamin B1, B3, B6 cùng một số hoạt chất khác không được phát hiện trong mẫu kiểm nghiệm.

Các sản phẩm này được quảng cáo với nhiều công dụng như tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc, làm mát gan. Trong nhóm đối tượng được hướng tới có cả trẻ em.

Theo tài liệu điều tra, chi phí để sản xuất một lọ viên sủi vào khoảng 10.000 đồng. Tuy nhiên, khi ra thị trường, mức giá được đẩy lên 45.000-60.000 đồng/lọ, tương đương khoảng 4,5-6 lần giá thành sản xuất.

Ngày 24/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự; áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thế Vinh.

Doanh nghiệp vốn 2 tỷ đồng, đăng ký 181 ngành nghề

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho thấy Vintechpharm thành lập ngày 13/4/2022. Ban đầu pháp nhân này mang tên Công ty TNHH Thương mại Vintechpharm. Đến tháng 7/2023, doanh nghiệp đăng ký đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm.

Vụ C sủi giả bán cho trẻ em: Một lọ giá 10.000 đồng được bán gấp 6 lần, doanh nghiệp vốn 2 tỷ 2 người góp, chỉ 3 lao động đứng sau - Ảnh 2.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Trước khi thay đổi đăng ký vào tháng 7/2023, ông Nguyễn Thế Vinh góp 1,5 tỷ đồng, tương ứng 75% vốn; ông Nguyễn Ngọc Linh góp 500 triệu đồng, nắm 25%. Ông Vinh đồng thời giữ chức Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. 

Sau lần thay đổi đăng ký ngày 17/7/2023, cơ cấu thành viên cũng được điều chỉnh. Ông Vinh nâng phần vốn góp lên 1,8 tỷ đồng, tương đương 90% vốn điều lệ. Thành viên còn lại là bà Nguyễn Thị Hồng Loan, góp 200 triệu đồng và sở hữu 10%. 

Khi thành lập, Vintechpharm đăng ký tới 181 ngành, nghề kinh doanh. Theo lần cập nhật đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào đầu tháng 8/2025, Vintechpharm kê khai chỉ có 3 lao động, giảm so với mức 5 người trước đó.

Yên Chi

Việt Nam hàng ngày

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