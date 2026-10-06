Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lumi Lighting đưa hơn 20 showroom trải nghiệm vào hoạt động

| | Doanh nghiệp

Lumi Lighting đưa hơn 20 showroom trải nghiệm vào hoạt động

Tiếp nối 4 showroom năm 2025, Lumi Lighting mở rộng hiện diện thương hiệu, nâng tổng quy mô lên hơn 20 điểm trải nghiệm toàn quốc trong năm 2026, đưa chiếu sáng khoa học đến gần người dùng.

2025 là bước đệm, 2026 là năm "vươn mình" "phủ sóng"

Lumi Việt Nam với hệ sinh thái giải pháp nhà thông minh đã khẳng định vị thế tiên phong trong suốt 14 năm qua. Tiếp nối thành công đó, Lumi Lighting ra đời với sứ mệnh mang ánh sáng chất lượng cao phục vụ đời sống. Kiên trì với triết lý "Chiếu sáng lấy người dùng làm trung tâm", năm 2025 thương hiệu đã ra mắt các showroom tiêu chuẩn tại 4 thành phố trọng điểm Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Năm 2026, thông qua chiến lược hợp tác chặt chẽ với các nhà phân phối độc lập tại nhiều tỉnh thành, mạng lưới phân phối và trưng bày sản phẩm của Lumi Lighting đã tăng tưởng mạnh mẽ với hơn 15 showroom mới tại Hải Phòng, Hưng Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh..., nâng tổng số lên hơn 20 showroom trên toàn quốc.

Lumi Lighting đưa hơn 20 showroom trải nghiệm vào hoạt động- Ảnh 1.

Nghi thức cắt băng khai trương, đánh dấu Showroom Lumi Lighting Nhà thông minh Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) chính thức đi vào hoạt động

Lumi Lighting đưa hơn 20 showroom trải nghiệm vào hoạt động- Ảnh 2.

Hình ảnh tại lễ khai trương showroom Lumi Lighting Tâm Phát (Thành phố Hồ Chí Minh)

"Lumi tin vào những mục tiêu tạo ra giá trị thực sự. Không gian trải nghiệm chiếu sáng chất lượng- khác biệt, đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, công nghệ và triết lý chiếu sáng vì con người, hệ thống nhà phân phối tâm huyết- năng lực, là những yếu tố giúp Lumi tự tin vươn mình, phủ sóng năm 2026." - Ông Mai Anh Thành, Giám đốc chiến lược Lumi Lighting chia sẻ.

Việc hợp tác cùng các nhà phân phối phát triển mạng lưới showroom Lighting nằm trong định hướng mở rộng thị trường chiếu sáng của Lumi Việt Nam, bên cạnh lĩnh vực smarthome, thiết bị IoT, AI. Thông qua hệ thống điểm trải nghiệm, Lumi Lighting hướng tới gia tăng khả năng tiếp cận, tương tác trực tiếp giữa khách hàng, kiến trúc sư, chủ đầu tư - đối tác với sản phẩm, giải pháp công nghệ.

Đưa "trải nghiệm chiếu sáng khoa học" đến gần người dùng hiện đại

Với chiếu sáng, những thông số kỹ thuật hay hình ảnh sản phẩm chưa phản ánh đầy đủ trải nghiệm ánh sáng trong không gian thực tế. Cường độ sáng, nhiệt độ màu, góc chiếu hay cách bố trí các nguồn sáng đều có thể ảnh hưởng đến cảm nhận và công năng của từng khu vực.

Vì vậy, hệ thống showroom Lumi Lighting được nghiên cứu kỹ càng dựa trên ứng dụng khoa học bài bản. Mỗi showroom Lumi Lighting tiêu chuẩn và trưng bày hiện diện tại các tỉnh thành có thể khác nhau về diện tích, thiết kế nhưng vẫn đảm bảo các khu vực trải nghiệm chuyên biệt cho khách hàng gồm: Khu vực phòng khách, khu vực trưng bày sản phẩm, khu vực phòng Light Lab.

Do vậy, không xây dựng đơn thuần là nơi bán sản phẩm, showroom Lumi Lighting là điểm trải nghiệm, cảm nhận trực tiếp thiết kế chiếu sáng chất lượng. Nơi khách hàng có thể quan sát hiệu ứng ánh sáng trong các không gian ứng dụng khác nhau, trực tiếp trải nghiệm các kịch bản nhà thông minh và chiếu sáng được lập trình theo nhịp sinh học cơ thể, từ đó hình dung rõ hơn phương án thiết kế, lựa chọn ánh sáng cho tổ ấm cá nhân của mình.

Lumi Lighting đưa hơn 20 showroom trải nghiệm vào hoạt động- Ảnh 3.

Khách hàng trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm các sản phẩm, giải pháp chiếu sáng tại showroom Lumi Lighting VTS Group

Đặc biệt, hệ thống showroom Lumi Lighting hiện diện tại vị trí đắc địa trên nhiều tỉnh thành trọng điểm, có khu vực phù hợp cho hoạt động giao lưu, chia sẻ, tâm điểm kết nối kiến trúc sư, chủ đầu tư và các đối tác uy tín. Được kì vọng là nơi trao đổi chuyên sâu để ý tưởng thiết kế thăng hoa cùng công nghệ .

"Lumi hiểu rằng, giữa những cạnh tranh của thị trường, các nhà thiết kế nội thất cần điểm khác biệt để gia tăng giá trị cho bản vẽ, thuyết phục khách hàng hiện đại. Hệ sinh thái sản phẩm Lumi Lighting, Lumi Smarthome khi được đưa vào công trình chính là "lợi thế khác biệt" đó. Lumi cùng kiến trúc sư kiến tạo định nghĩa đầy đủ nhất về không gian sống chuẩn tiện nghi và đảm bảo các tiêu chí sức khoẻ bền vững, khi ấy, kiến trúc- nội thất- công nghệ hoà quyện là một." - CEO Lumi Việt Nam, ông Nguyễn Đức Tài khẳng định.

Lumi Lighting đưa hơn 20 showroom trải nghiệm vào hoạt động- Ảnh 4.

Hệ thống showroom Lumi Lighting là nơi tổ chức các hoạt động workshop, chia sẻ định kỳ, họp mặt gặp gỡ của kiến trúc sư, đối tác khu vực

Nhân dấu mốc hệ thống đạt hơn 20 showroom trải nghiệm trong năm 2026, Lumi Việt Nam và các nhà phân phối đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi độc quyền trong tháng 9-10/2026. Khách hàng có cơ hội nhận gói ưu đãi với tổng giá trị lên tới 30 triệu đồng, đối tác đăng ký trở thành đại lý Lumi Lighting chính hãng được tặng bộ Sale Kit trị giá 10,5 triệu đồng. Chương trình được áp dụng tuỳ thuộc vào đơn hàng và tại danh sách hơn 20 showroom Lumi Lighting được công bố trên website hãng.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
Lumi Lighting

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vượt kỳ vọng: 'Ông lớn' dầu khí Việt khai thác thêm gần 700.000 thùng dầu trong 9 tháng, khoan 27 giếng mới

Vượt kỳ vọng: 'Ông lớn' dầu khí Việt khai thác thêm gần 700.000 thùng dầu trong 9 tháng, khoan 27 giếng mới Nổi bật

Những địa chỉ đắt giá nhất Việt Nam: 1 góc ở Long Biên “chứa” hơn 2,35 triệu tỷ đồng, phố Lê Duẩn đứng đầu Tp. Hồ Chí Minh

Những địa chỉ đắt giá nhất Việt Nam: 1 góc ở Long Biên “chứa” hơn 2,35 triệu tỷ đồng, phố Lê Duẩn đứng đầu Tp. Hồ Chí Minh Nổi bật

EY Consulting VN đồng hành cùng doanh nghiệp tiêu dùng hàng đầu Việt Nam hiện đại hóa hệ thống Oracle ERP

EY Consulting VN đồng hành cùng doanh nghiệp tiêu dùng hàng đầu Việt Nam hiện đại hóa hệ thống Oracle ERP

08:00 , 06/10/2026
Gemadept thành lập công ty con vốn điều lệ gần 498 tỷ đồng

Gemadept thành lập công ty con vốn điều lệ gần 498 tỷ đồng

07:59 , 06/10/2026
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã âm thầm làm một việc tại Mỹ gần 1 năm trước khi bán xe cà phê - bánh mì vỉa hè ở Việt Nam

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã âm thầm làm một việc tại Mỹ gần 1 năm trước khi bán xe cà phê - bánh mì vỉa hè ở Việt Nam

00:03 , 06/10/2026
Hãng bay của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được vinh danh hàng đầu châu Á: “Công thức” nào khiến giới chuyên gia quốc tế đánh giá cao?

Hãng bay của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được vinh danh hàng đầu châu Á: “Công thức” nào khiến giới chuyên gia quốc tế đánh giá cao?

00:02 , 06/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên