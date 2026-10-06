Lumi Lighting đưa hơn 20 showroom trải nghiệm vào hoạt động

2025 là bước đệm, 2026 là năm "vươn mình" "phủ sóng"

Lumi Việt Nam với hệ sinh thái giải pháp nhà thông minh đã khẳng định vị thế tiên phong trong suốt 14 năm qua. Tiếp nối thành công đó, Lumi Lighting ra đời với sứ mệnh mang ánh sáng chất lượng cao phục vụ đời sống. Kiên trì với triết lý "Chiếu sáng lấy người dùng làm trung tâm", năm 2025 thương hiệu đã ra mắt các showroom tiêu chuẩn tại 4 thành phố trọng điểm Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Năm 2026, thông qua chiến lược hợp tác chặt chẽ với các nhà phân phối độc lập tại nhiều tỉnh thành, mạng lưới phân phối và trưng bày sản phẩm của Lumi Lighting đã tăng tưởng mạnh mẽ với hơn 15 showroom mới tại Hải Phòng, Hưng Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh..., nâng tổng số lên hơn 20 showroom trên toàn quốc.

Nghi thức cắt băng khai trương, đánh dấu Showroom Lumi Lighting Nhà thông minh Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) chính thức đi vào hoạt động

Hình ảnh tại lễ khai trương showroom Lumi Lighting Tâm Phát (Thành phố Hồ Chí Minh)

"Lumi tin vào những mục tiêu tạo ra giá trị thực sự. Không gian trải nghiệm chiếu sáng chất lượng- khác biệt, đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, công nghệ và triết lý chiếu sáng vì con người, hệ thống nhà phân phối tâm huyết- năng lực, là những yếu tố giúp Lumi tự tin vươn mình, phủ sóng năm 2026." - Ông Mai Anh Thành, Giám đốc chiến lược Lumi Lighting chia sẻ.

Việc hợp tác cùng các nhà phân phối phát triển mạng lưới showroom Lighting nằm trong định hướng mở rộng thị trường chiếu sáng của Lumi Việt Nam, bên cạnh lĩnh vực smarthome, thiết bị IoT, AI. Thông qua hệ thống điểm trải nghiệm, Lumi Lighting hướng tới gia tăng khả năng tiếp cận, tương tác trực tiếp giữa khách hàng, kiến trúc sư, chủ đầu tư - đối tác với sản phẩm, giải pháp công nghệ.

Đưa "trải nghiệm chiếu sáng khoa học" đến gần người dùng hiện đại

Với chiếu sáng, những thông số kỹ thuật hay hình ảnh sản phẩm chưa phản ánh đầy đủ trải nghiệm ánh sáng trong không gian thực tế. Cường độ sáng, nhiệt độ màu, góc chiếu hay cách bố trí các nguồn sáng đều có thể ảnh hưởng đến cảm nhận và công năng của từng khu vực.

Vì vậy, hệ thống showroom Lumi Lighting được nghiên cứu kỹ càng dựa trên ứng dụng khoa học bài bản. Mỗi showroom Lumi Lighting tiêu chuẩn và trưng bày hiện diện tại các tỉnh thành có thể khác nhau về diện tích, thiết kế nhưng vẫn đảm bảo các khu vực trải nghiệm chuyên biệt cho khách hàng gồm: Khu vực phòng khách, khu vực trưng bày sản phẩm, khu vực phòng Light Lab.

Do vậy, không xây dựng đơn thuần là nơi bán sản phẩm, showroom Lumi Lighting là điểm trải nghiệm, cảm nhận trực tiếp thiết kế chiếu sáng chất lượng. Nơi khách hàng có thể quan sát hiệu ứng ánh sáng trong các không gian ứng dụng khác nhau, trực tiếp trải nghiệm các kịch bản nhà thông minh và chiếu sáng được lập trình theo nhịp sinh học cơ thể, từ đó hình dung rõ hơn phương án thiết kế, lựa chọn ánh sáng cho tổ ấm cá nhân của mình.

Khách hàng trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm các sản phẩm, giải pháp chiếu sáng tại showroom Lumi Lighting VTS Group

Đặc biệt, hệ thống showroom Lumi Lighting hiện diện tại vị trí đắc địa trên nhiều tỉnh thành trọng điểm, có khu vực phù hợp cho hoạt động giao lưu, chia sẻ, tâm điểm kết nối kiến trúc sư, chủ đầu tư và các đối tác uy tín. Được kì vọng là nơi trao đổi chuyên sâu để ý tưởng thiết kế thăng hoa cùng công nghệ .

"Lumi hiểu rằng, giữa những cạnh tranh của thị trường, các nhà thiết kế nội thất cần điểm khác biệt để gia tăng giá trị cho bản vẽ, thuyết phục khách hàng hiện đại. Hệ sinh thái sản phẩm Lumi Lighting, Lumi Smarthome khi được đưa vào công trình chính là "lợi thế khác biệt" đó. Lumi cùng kiến trúc sư kiến tạo định nghĩa đầy đủ nhất về không gian sống chuẩn tiện nghi và đảm bảo các tiêu chí sức khoẻ bền vững, khi ấy, kiến trúc- nội thất- công nghệ hoà quyện là một." - CEO Lumi Việt Nam, ông Nguyễn Đức Tài khẳng định.

Hệ thống showroom Lumi Lighting là nơi tổ chức các hoạt động workshop, chia sẻ định kỳ, họp mặt gặp gỡ của kiến trúc sư, đối tác khu vực

Nhân dấu mốc hệ thống đạt hơn 20 showroom trải nghiệm trong năm 2026, Lumi Việt Nam và các nhà phân phối đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi độc quyền trong tháng 9-10/2026. Khách hàng có cơ hội nhận gói ưu đãi với tổng giá trị lên tới 30 triệu đồng, đối tác đăng ký trở thành đại lý Lumi Lighting chính hãng được tặng bộ Sale Kit trị giá 10,5 triệu đồng. Chương trình được áp dụng tuỳ thuộc vào đơn hàng và tại danh sách hơn 20 showroom Lumi Lighting được công bố trên website hãng.