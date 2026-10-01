Hãng bay của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được vinh danh hàng đầu châu Á: “Công thức” nào khiến giới chuyên gia quốc tế đánh giá cao?

Vietjet vừa được CAPA – Trung tâm Hàng không, một tổ chức nghiên cứu và phân tích hàng không quốc tế – vinh danh là Hãng hàng không chi phí thấp/kết hợp của năm tại châu Á (Asia Low Cost/Hybrid Airline of the Year).

Giải được trao trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh đạo hàng không châu Á 2026 (CAPA Airline Leader Summit Asia 2026) tại Chitose, Hokkaido, Nhật Bản.

hệ thống Giải thưởng Xuất sắc Hàng không (Aviation Awards for Excellence) của CAPA không dựa trên bình chọn của hành khách hay tài trợ. Các hạng mục được nghiên cứu bởi đội ngũ chuyên gia phân tích của CAPA và đánh giá bởi hội đồng giám khảo quốc tế độc lập, tập trung vào chiến lược, khả năng đổi mới và những mô hình có thể tạo ảnh hưởng đối với ngành hàng không.

Với Vietjet, điểm được nhấn mạnh lần này là quá trình chuyển từ mô hình hàng không chi phí thấp truyền thống sang mô hình kết hợp (Hybrid).

hó Chủ tịch HĐQT kiêm CFO Tập đoàn Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương đại diện hãng nhận giải từ CAPA

Hiểu đơn giản, hãng vẫn giữ nền tảng kiểm soát chi phí nhưng mở rộng thêm nhiều nhóm sản phẩm và dịch vụ. Hành khách có thể lựa chọn từ vé cơ bản đến các hạng dịch vụ cao hơn, trong khi hãng phục vụ đồng thời nhóm khách du lịch, thăm thân và công tác.

Một phần quan trọng của chiến lược này nằm ở đội tàu bay. Bên cạnh dòng Airbus A320 và A321, Vietjet đang tăng số lượng máy bay thân rộng Airbus A330 để phục vụ các đường bay quốc tế dài hơn. Theo số liệu được công bố cuối tháng 9/2026, Vietjet có 107 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, gồm 16 A320, 83 A321 và 8 A330, hiện là đội tàu bay lớn nhất trong số các hãng hàng không Việt Nam.

Đầu năm nay, hãng cũng lựa chọn dòng động cơ thế hệ mới của Pratt & Whitney cho thêm 44 máy bay Airbus, gồm 24 chiếc A321neo và 20 chiếc A321XLR.

Không chỉ mở rộng đội bay, Vietjet đã công bố kế hoạch triển khai Internet vệ tinh Starlink trên đội tàu bay, giúp hành khách có thêm khả năng làm việc, liên lạc và sử dụng các nội dung trực tuyến trong hành trình.

Một hướng khác là mở rộng hoạt động ra ngoài việc bán vé máy bay. Vietjet đang xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành, nghiên cứu dịch vụ sửa chữa và đại tu động cơ, đồng thời phát triển các mảng đào tạo, dịch vụ mặt đất, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và an ninh mạng.

Cách đi này cho thấy hãng muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi các hoạt động của ngành hàng không, thay vì chỉ tập trung khai thác chuyến bay.

Vietjet cũng không phải cái tên mới với CAPA. Năm 2019, hãng từng được tổ chức này trao danh hiệu hãng hàng không chi phí thấp của năm tại châu Á – Thái Bình Dương. Đến năm 2026, việc được xếp ở hạng mục dành cho hãng hàng không chi phí thấp/kết hợp (Low Cost/Hybrid) cho thấy mô hình kinh doanh của hãng đang được mở rộng theo hướng đa dạng hơn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất 51.536 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ và hoàn thành 59,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.372 tỷ đồng.