Gemadept thành lập công ty con vốn điều lệ gần 498 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Gemadept (MCK: GMD, sàn HoSE) vừa công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến thành lập có tên là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept (GMI), vốn điều lệ 19 triệu USD, tương đương 497,8 tỷ đồng do Gemadept góp 100% vốn. Trụ sở chính đặt tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Đồng thời, Gemadept cử ông Nguyễn Thanh Bình làm người đại diện theo ủy quyền và quản lý toàn bộ phần vốn góp tại GMI, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch công ty.

Bên cạnh đó, bà Trần Thị Thùy Liên được cử làm Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của GMI.

Ảnh minh họa: GMD

Trong một diễn biến khác, ngày 8/10/2026 tới đây, Gemadept sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 216,4 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Tổng giá trị phát hành gần gần 2.164,5 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Gemadept.

Nếu hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu nêu trên, vốn điều lệ của Gemadept sẽ tăng từ gần 4.329 tỷ đồng lên mức gần 6.493,4 tỷ đồng.

Trước đó, kết thúc đợt phát hành ngày 31/7/2026, Gemadept đã hoàn tất phân phối gần 6,4 triệu cổ phiếu cho 104 người lao động, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Gemadept đã thu về gần 64 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động nêu trên. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của công ty.

Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Gemadept đã tăng từ gần 4.265 tỷ đồng lên mức gần 4.329 tỷ đồng như hiện tại.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Gemadept mang về doanh thu thuần gần 3.214 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt gần 2.267,4 tỷ đồng, tăng 79,9% so với cùng kỳ. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 1.938,6 tỷ đồng, tăng 71,3%.

Năm 2026, Gemadept lên kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản, kịch bản đăng ký và kịch bản phấn đấu. Trong đó, kịch bản đăng ký dự kiến doanh thu thuần đạt 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.800 tỷ đồng. Còn kịch bản phấn đấu dự kiến doanh thu thuần 6.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Gemadept đã hoàn thành được 49,4% kế hoạch doanh thu thuần và 81% kế hoạch lợi nhuận theo kịch bản đăng ký đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Gemadept tăng 7% so với đầu năm, lên mức 21.219,5 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức gần 5.648,9 tỷ đồng, tăng 15,1%.