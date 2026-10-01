Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã âm thầm làm một việc tại Mỹ gần 1 năm trước khi bán xe cà phê - bánh mì vỉa hè ở Việt Nam

Đầu tháng 10, một thông tin tuyển dụng của Trung Nguyên Franchising gây chú ý khi doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tìm nhân viên bán hàng cho dự án xe cà phê lưu động tại Hà Nội.

Người được tuyển không làm việc cố định ở một cửa hàng. Theo mô tả công việc, nhân viên sẽ di chuyển theo các hành trình, sự kiện của công ty, trực tiếp pha chế, chuẩn bị sản phẩm, tư vấn menu, quản lý xe hàng, nguyên vật liệu và doanh thu. Doanh nghiệp không yêu cầu kinh nghiệm và đưa ra mức thu nhập khoảng 10-12 triệu đồng/tháng cho vị trí toàn thời gian.

Động thái này nối tiếp một thử nghiệm mới của Trung Nguyên Legend tại TP.HCM. Từ đầu tháng 8, những chiếc xe tải nhỏ màu trắng - xanh mang tên Speed Coffee – The Power of Discovery bắt đầu xuất hiện tại một số địa điểm trong thành phố.

Nhưng dấu vết của Speed Coffee thực tế xuất hiện sớm hơn gần một năm. Và nơi cái tên này xuất hiện trước tiên lại là Mỹ.

“Coffee – Bánh mì” đã nằm trong hồ sơ tại Mỹ từ tháng 9/2025

Ngày 19/9/2025, một đơn đăng ký nhãn hiệu mang tên đầy đủ “SPEED COFFEE – THE POWER OF DISCOVERY – COFFEE – BÁNH MÌ” được nộp lên Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ.

Chủ đơn là Trung Nguyen Legend Investment and Brand Development Company Limited, tên tiếng Việt là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương hiệu Trung Nguyên Legend.





Phạm vi đăng ký không phải cà phê đóng gói mà là các dịch vụ quán cà phê, nhà hàng, cung cấp đồ ăn thức uống và nhà hàng tự phục vụ.

Đáng chú ý hơn, khi nộp hồ sơ, Trung Nguyên chưa khai báo ngày Speed Coffee bắt đầu được sử dụng tại Mỹ. Thay vào đó, đơn được nộp theo cơ sở Intent-to-Use, tức “dự định sử dụng”.

Theo quy định của USPTO, đó là hồ sơ có ý định thực sự và thiện chí sử dụng nhãn hiệu đó trong hoạt động thương mại trong tương lai. Người nộp đơn phải có tuyên bố xác nhận ý định này.

Nói cách khác, tại thời điểm tháng 9/2025, Speed Coffee chưa được ghi nhận là đã hoạt động thương mại tại Mỹ, nhưng Trung Nguyên đã thực hiện một bước pháp lý dựa trên ý định sử dụng thương hiệu này tại thị trường đó.

Hồ sơ Speed Coffee sau đó tiếp tục tiến thêm một bước. Ngày 5/5/2026, nhãn hiệu được công bố để các bên liên quan có thể phản đối. Đến ngày 30/6, USPTO phát Notice of Allowance và hiện hồ sơ vẫn ở trạng thái chờ hoàn tất thủ tục sử dụng.

Mỹ trước Việt Nam gần 9 tháng

Tại Việt Nam, đơn đăng ký Speed Coffee được nộp vào 10/6/2026, tức gần 9 tháng sau hồ sơ tại Mỹ.

Chủ đơn cũng là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương hiệu Trung Nguyên Legend. Nhãn hiệu được đăng ký ở nhóm 43 dành cho dịch vụ quán cà phê, nhà hàng và cung cấp đồ ăn thức uống. Đến ngày 17/8, đơn được công bố hợp lệ và hiện vẫn đang trong quá trình xử lý.

Ngày 18/8, Trung Nguyên Legend xác nhận với báo chí rằng những chiếc xe đang xuất hiện tại TP.HCM là mô hình của tập đoàn và khi đó đã được vận hành thử khoảng hai tuần. Ba điểm bán ban đầu được ghi nhận gồm khuôn viên Nhà hát Hòa Bình, 50B Bùi Thị Xuân và khu vực chung cư Hồng Lĩnh.

Như vậy, từ thời điểm hồ sơ được nộp tại Mỹ đến khi Speed Coffee thực sự xuất hiện trước người tiêu dùng Việt Nam là khoảng gần 11 tháng.

Xe Speed Coffee được thiết kế như một kiosk di động. Phần thùng xe mở thành quầy bán hàng, phía ngoài có thể bố trí thêm một số bàn ghế và dù che. Menu cũng được rút gọn mạnh. Theo ghi nhận tại TP.HCM, cà phê đen có giá 25.000 đồng, cà phê sữa 28.000 đồng, các loại cà phê mang đi khoảng 30.000-33.000 đồng.

Bên cạnh cà phê là bánh mì gà nướng giá 30.000 đồng, bánh mì thịt 35.000 đồng và các combo cà phê - bánh mì khoảng 50.000-55.000 đồng.

Đây cũng chính là hai sản phẩm được ghi vào nhãn hiệu mà Trung Nguyên nộp tại Mỹ từ năm ngoái: Coffee – Bánh mì.

Vì sao lại đăng ký Speed Coffee ở Mỹ?

Mỹ không phải thị trường xa lạ với Trung Nguyên. Ngày 21/3/2026, Trung Nguyên Legend khai trương Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend tại Houston, Texas, đánh dấu quán nhượng quyền thứ 10 của thương hiệu tại Mỹ.

Doanh nghiệp cho biết trong năm nay sẽ tiếp tục mở tại nhiều thành phố như Westminster, San Jose, Portland, Philadelphia và Houston, với mục tiêu hướng tới 100 quán tại Mỹ.

Cặp sản phẩm mà Speed Coffee đang bán tại Việt Nam thực ra đã có mặt trong hệ thống Trung Nguyên ở Mỹ. Tại cửa hàng Trung Nguyên Legend Coffee World trên Bellaire Boulevard, Houston, menu hiện có nhiều loại cà phê Việt Nam bên cạnh bánh mì bò, bánh mì xíu mại, bánh mì trứng và bánh mì chả cá. Các loại bánh mì có giá khoảng 7,5 USD.



