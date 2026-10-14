Một “đại gia” có 7777 cửa hàng thu hơn 540 tỷ mỗi ngày

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 147.953 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân mỗi ngày, MWG thu hơn 540 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng chủ yếu trong 9 tháng đầu năm đến từ cả chuỗi Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu cả năm 2026 (185.000 tỷ đồng).

Xét về cơ cấu doanh thu, nhóm Điện Máy Xanh, bao gồm các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Topzone, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh, tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Trong 9 tháng, nhóm này ghi nhận doanh thu gần 99.200 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ, sau khi loại trừ doanh thu nội bộ.

Đáng chú ý, tăng trưởng của nhóm Điện Máy Xanh không chỉ đến từ việc mở rộng mạng lưới mà còn được thúc đẩy bởi các cửa hàng hiện hữu. Tăng trưởng doanh thu trên cửa hàng hiện hữu (SSSG) đạt 30%. Doanh thu từ hình thức mua trả chậm tăng 50% so với cùng kỳ, chiếm 38% tổng doanh thu của nhóm.

Tại Indonesia, Erablue ghi nhận doanh thu 4.635 tỷ rupiah (IDR), tăng 86% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm, chuỗi này mở mới 156 cửa hàng, đồng thời đạt mức tăng trưởng doanh thu trên cửa hàng hiện hữu 13%.

Bước sang quý 4/2026, MWG kỳ vọng các sản phẩm Apple thế hệ mới, trong đó có iPhone Duo theo tài liệu cập nhật, cùng mùa mua sắm cao điểm cuối năm sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng doanh thu cả năm 30% so với năm trước.

Ở mảng bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng, Bách Hóa Xanh (BHX) đạt doanh thu lũy kế 45.900 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng gần 34% so với cùng kỳ. Ước tính riêng trong tháng 9, BHX đạt doanh thu 5.800 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức kỷ lục của tháng trước.

Tăng trưởng chủ yếu đến từ hai nhóm hàng chính là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Một điểm đáng chú ý là các cửa hàng mở mới trong năm 2026 đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi tính cả khấu hao và chi phí kho vận. Kết quả này cho thấy hiệu quả vận hành của các điểm bán mới đang được cải thiện, tạo cơ sở để chuỗi tiếp tục mở rộng quy mô.

Trong khi đó, chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh thu 9 tháng tăng 22% so với cùng kỳ và tiếp tục cải thiện hiệu quả vận hành, hướng tới đóng góp lợi nhuận cho tập đoàn trong năm 2026. AVAKids duy trì doanh thu ổn định so với cùng kỳ, đồng thời tập trung tối ưu chi phí.

Tính đến thời điểm báo cáo, hệ thống bán lẻ của MWG có tổng cộng 7.777 cửa hàng, gồm 3.340 cửa hàng thuộc Điện Máy Xanh (bao gồm Erablue), 3.904 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 438 nhà thuốc An Khang và 95 cửa hàng AVAKids.