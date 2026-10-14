Vận hành siêu dự án LNG 1,4 tỷ USD đầu tiên tại Việt Nam, một "gã khổng lồ" ước thu về 46.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Thông tin từ buổi sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2026 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã: POW), sản lượng điện tăng 41% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 18,954 tỷ kWh, vượt 19% kế hoạch 9 tháng. Kết quả này được ghi nhận trong điều kiện nguồn khí nội địa suy giảm, thị trường nhiên liệu biến động và yêu cầu vận hành hệ thống điện ngày càng cao.

Doanh thu toàn Tổng công ty 9 tháng ước đạt 46.161 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch 9 tháng, tăng 77% so với cùng kỳ.﻿

Vũng Áng 1 tiếp tục là nguồn điện chủ lực với sản lượng ước đạt 5,709 tỷ kWh, vượt 25% kế hoạch 9 tháng, tăng 20% so với cùng kỳ. Cà Mau 1&2 đóng góp 4,245 tỷ kWh; Nhơn Trạch 3&4 đạt 3,757 tỷ kWh. Đáng chú ý, Nhơn Trạch 2 đạt 3,184 tỷ kWh, vượt 50% kế hoạch và tăng 48% so với cùng kỳ; Nhơn Trạch 1 đạt 1,014 tỷ kWh, vượt 79% kế hoạch.

Những con số ấn tượng về sản lượng điện đạt được nhờ PV Power và các đơn vị thành viên đã tập trung tối đa cho công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra thiết bị và bảo dưỡng sửa chữa. Tại Cà Mau 2, đợt tiểu tu tháng 1/2026 hoàn thành sớm 4 ngày so với kế hoạch. Cà Mau 1 hoàn thành tiểu tu trong tháng 8, sớm 2 ngày; tổ máy GT3 sau sửa chữa được đưa trở lại chạy thương mại vào ngày 31/8. Tại Thủy điện Đakđrinh, công tác đại tu hai tổ máy H1 và H2 đều hoàn thành sớm 11 ngày so với kế hoạch. Các tổ máy của Thủy điện Hủa Na cũng được đưa vào vận hành an toàn, tin cậy sau các đợt tiểu tu.

Việc hoàn thành sớm các kỳ sửa chữa giúp tăng thời gian sẵn sàng vận hành, tạo điều kiện để các nhà máy tận dụng cơ hội huy động của hệ thống. Đồng thời, PV Power chủ động rà soát vật tư dự phòng, đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất và tăng cường kiểm tra nhằm giảm thiểu sự cố ngoài kế hoạch.

Năng lực vận hành của PV Power được thể hiện rõ trong công tác chuẩn bị và bảo đảm cung ứng điện vào cao điểm mùa khô. Ngày 14/4/2026, sản lượng điện của PV Power đạt mốc 100 triệu kWh/ngày, tương đương gần 10% nhu cầu điện toàn quốc trong ngày. Trong cao điểm nắng nóng, giá trị của một nguồn điện còn nằm ở khả năng đáp ứng đúng thời điểm phụ tải tăng mạnh. Việc bố trí lịch sửa chữa phù hợp, phối hợp chặt chẽ với đơn vị điều độ và duy trì trạng thái sẵn sàng của các tổ máy giúp PV Power đóng góp thiết thực vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Chủ động nhiên liệu, phát huy nguồn điện mới

Để duy trì năng lực phát điện, PV Power tập trung làm việc với các nhà cung cấp, cân đối nhiên liệu theo sản lượng điện hợp đồng và diễn biến huy động thực tế. Tổng khối lượng than giao nhận phục vụ Vũng Áng 1 trong 9 tháng ước đạt hơn 2,7 triệu tấn, bằng 110% kế hoạch. Đối với LNG, PV Power phối hợp với PV GAS và PV GAS LNG hoàn thành giao nhận an toàn 8 chuyến hàng tại kho Thị Vải, tổng khối lượng 23,8 triệu MMBTU.

Một bước chuẩn bị đáng chú ý cho giai đoạn tiếp theo là việc hoàn thành ký xác nhận mua bán LNG định hạn lần 1 ngày 16/7/2026, với khối lượng 20,7 triệu MMBTU/năm cho giai đoạn 2027-2031. Trong điều kiện mua LNG giao ngay chịu tác động từ biến động nguồn cung, việc thu xếp nhiên liệu định hạn tạo cơ sở để PV Power chủ động hơn trong kế hoạch vận hành và cân đối chi phí.

Cùng với nhiên liệu, PV Power thúc đẩy hoàn thiện cơ chế đầu ra cho nguồn điện LNG. Tháng 8/2026, PV Power và EVN/EPTC ký hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 02 của hợp đồng mua bán điện Nhơn Trạch 3&4, quy định tỷ lệ sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn là 65%. Đây là cơ sở quan trọng để phối hợp kế hoạch mua khí với kế hoạch phát điện, giảm rủi ro trong vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác dự án. Được biết, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là dự án đầu tiên ứng dụng tua-bin khí H-Class và lần đầu tiên vận hành nhà máy điện bằng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Việt Nam, tổng mức đầu tư vào khoảng 1,4 tỷ USD.

Thúc đẩy đầu tư, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027

Bên cạnh vận hành các nguồn điện hiện hữu, PV Power tiếp tục chuẩn bị đầu tư các dự án mới. Tại Nghệ An, Dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập, công suất dự kiến 1.500 MW, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật được tổ chức ngày 18/5/2026. Tại Hà Tĩnh, Dự án Nhà máy điện LNG Vũng Áng III, công suất dự kiến 1.500 MW, được chấp thuận chủ trương đầu tư và liên danh nhà đầu tư PV Power - B.Grimm - LILAMA trong tháng 6/2026. Ngày 28/7, PV GAS và PV Power ký kết Biên bản ghi nhớ về việc mua bán LNG tái hóa cho dự án.

Mới đây, ngày 8/10, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào, PV Power và PSG Corporation Public Company Limited (PSGC) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về vận hành và bảo dưỡng các nhà máy điện tại Lào. Thỏa thuận được trao trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước, mở ra cơ hội kết hợp năng lực đầu tư, phát triển dự án của PSGC với chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm vận hành của PV Power.

Trong những tháng cuối năm, PV Power xác định tiếp tục quản lý vận hành, BDSC để duy trì thiết bị khả dụng cao, tối ưu công suất và phấn đấu sản lượng điện quý IV đạt khoảng 5,7 tỷ kWh. Tổng công ty sẽ bám sát thị trường điện, đàm phán sản lượng hợp đồng phù hợp, bảo đảm than cho Vũng Áng 1, thu xếp khí bổ sung cho Tây Nam Bộ và LNG cho các nhà máy tại Đông Nam Bộ.

Công tác bảo dưỡng định kỳ Nhơn Trạch 3&4, sửa chữa các tổ máy Nậm Nơn và chuẩn bị kế hoạch bảo dưỡng năm 2027 là những nhiệm vụ quan trọng. Đối với thủy điện, vận hành phát điện gắn với an toàn hồ đập, điều tiết lũ và phối hợp với địa phương. Việc chuẩn bị sớm vật tư, nhân lực và phương án sửa chữa sẽ giúp các nhà máy chủ động hơn trước yêu cầu huy động của năm tới.

Ở lĩnh vực đầu tư, trọng tâm là hoàn thiện quyết toán Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, đẩy nhanh thủ tục các dự án LNG mới và sắp xếp thứ tự ưu tiên để tập trung vốn cho các dự án trọng điểm. Công tác quản trị dòng tiền, công nợ, chi phí và hoàn thiện hệ thống ERP được triển khai nhằm bảo đảm nguồn lực cho sản xuất và đầu tư phát triển.