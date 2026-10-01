Vietcap dự báo bất ngờ về lợi nhuận PNJ trong 7 năm tới

Trong báo cáo chuyên đề mới công bố, Chứng khoán Vietcap đưa ra những đánh giá thận trọng về triển vọng kinh doanh của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ), đồng thời cảnh báo rủi ro điều chỉnh giảm đáng kể đối với dự báo lợi nhuận doanh nghiệp trong giai đoạn 2026–2032.

Theo Vietcap, tổng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của PNJ trong giai đoạn 2026–2032 theo dự báo hiện tại đạt 20.357 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi xem xét các diễn biến mới liên quan đến hoạt động kinh doanh và chính sách mua lại sản phẩm, công ty chứng khoán nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm khoảng 4.806 tỷ đồng, tương đương 24% tổng dự báo, ngay cả khi chưa tính đến khoản dự phòng bổ sung trong nửa cuối năm 2026.

Đáng chú ý, Vietcap còn xây dựng các kịch bản PNJ ghi nhận từ 50% đến 100% khoản dự phòng mua lại sản phẩm trị giá 6.250 tỷ đồng trong nửa cuối năm. Khi tính thêm yếu tố này, tổng dự báo lợi nhuận giai đoạn 2026–2032 có thể đối mặt rủi ro giảm từ 39% đến 54% so với dự báo hiện tại, tương ứng mức lợi nhuận còn khoảng 9.301–12.426 tỷ đồng.

Vietcap nhấn mạnh đây mới là phân tích độ nhạy sơ bộ mang tính minh họa trong khi chờ thêm thông tin chi tiết, chưa phải dự báo chính thức được điều chỉnh.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh PNJ đề xuất điều chỉnh mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 21/10. Theo đó, mục tiêu lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ chuyển từ mức lãi 3.409 tỷ đồng sang lỗ 6.271 tỷ đồng, chủ yếu do khoản dự phòng mua lại sản phẩm trong tương lai lên tới 7.071 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngay cả khi chưa tính khoản dự phòng này, lợi nhuận theo kế hoạch điều chỉnh của PNJ cũng giảm 2.608 tỷ đồng so với mục tiêu ban đầu, xuống còn 801 tỷ đồng. Vietcap tính toán kế hoạch mới hàm ý doanh nghiệp có thể lỗ ròng khoảng 749 tỷ đồng trong nửa cuối năm 2026 trước khoản dự phòng mua lại trong tương lai, phản ánh khả năng doanh số từ nhu cầu thực còn yếu.

Thực tế, kết quả kinh doanh sơ bộ 8 tháng đầu năm cũng cho thấy áp lực lên lợi nhuận. PNJ ghi nhận doanh thu thuần 31.404 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 668 tỷ đồng, giảm 54%.

Riêng hai tháng 7–8, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ ròng 61 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi 325 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ giai đoạn này giảm 2% so với cùng kỳ dù đã bao gồm giá trị các giao dịch đổi sản phẩm, khiến Vietcap cho rằng doanh thu từ nhu cầu mua sắm thực tế có thể còn yếu hơn số liệu công bố.

Không chỉ tác động đến triển vọng lợi nhuận, khoản dự phòng lớn còn có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị sổ sách của PNJ. Theo phân tích độ nhạy của Vietcap, nếu doanh nghiệp ghi nhận toàn bộ khoản dự phòng 6.250 tỷ đồng trong nửa cuối năm, mức lỗ ròng cả năm 2026 dự kiến đạt 6.271 tỷ đồng, trong khi giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu vào cuối năm chỉ còn 12.619 đồng.

Ở kịch bản chỉ ghi nhận 50% khoản dự phòng, tương đương 3.125 tỷ đồng, mức lỗ ròng năm 2026 dự phóng là 3.145 tỷ đồng và giá trị sổ sách đạt 18.726 đồng/cổ phiếu. Vietcap ước tính mỗi 10 điểm phần trăm chi phí dự phòng không được ghi nhận sẽ giúp giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tăng thêm khoảng 1.220 đồng.

Trước những diễn biến này, Vietcap đánh giá cả kết quả kinh doanh từ nhu cầu thực lẫn khoản dự phòng mua lại theo kế hoạch đều kém tích cực hơn so với kỳ vọng trong báo cáo cập nhật gần nhất ngày 11/9/2026.