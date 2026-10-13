Đằng sau “cú sốc” thổi bay 22.000 tỷ đồng vốn hoá của PNJ

Chốt phiên 13/10, cổ phiếu PNJ dừng tại mốc 19.200 đồng/cp, tương ứng vốn hóa hơn 9.800 tỷ đồng. So với thời điểm đầu tháng 7, thị giá đã mất gần 70%, đồng nghĩa khoảng 22.400 tỷ đồng vốn hóa bị thổi bay chỉ sau hơn 3 tháng.

Đằng sau cú lao dốc này là một chuỗi sự kiện dày đặc. Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Vietcap đã tổng hợp các mốc đáng chú ý của PNJ từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 10, cho thấy cổ phiếu liên tục phản ứng mạnh trước các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Từ cú sốc pháp lý đến khoản lỗ quý 2

Ngày 3/7 đánh dấu một trong những phiên đầu tiên của chuỗi biến động khi PNJ giảm sàn 7%. Thời điểm này xuất hiện thông tin cựu giám đốc P-Lab bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương.

Đến ngày 13/7, cổ phiếu tiếp tục giảm 5,9% khi cơ quan công an khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có một nhân viên giám định đá quý của P-Lab.

Giữa các đợt giảm giá, thanh khoản PNJ liên tục tăng đột biến. Ngày 8/7 có khoảng 26,6 triệu cổ phiếu được sang tay, còn ngày 24/7 con số lên tới 41,6 triệu đơn vị. Phiên 28/7 tiếp tục ghi nhận gần 20,9 triệu cổ phiếu giao dịch.

Ngày 21/7, PNJ công bố chính sách mua lại tạm thời, theo đó khách hàng có thể nhận tiền mặt trong vòng 120 ngày làm việc hoặc chuyển đổi sang sản phẩm PNJ.

Một trong những thông tin gây chú ý nhất xuất hiện ngày 30/7, khi doanh nghiệp công bố lỗ quý 2 khoảng 283 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản dự phòng liên quan đến chương trình mua lại lên tới khoảng 865 tỷ đồng.

Sau giai đoạn biến động mạnh này, cổ phiếu từng có một số phiên hồi phục. Ngày 20/8, PNJ tăng 4,5% sau thông tin kết quả điều tra ban đầu cho thấy hồ sơ nhập khẩu đầy đủ và số kim cương buôn lậu được bán cho cá nhân, không đi qua PNJ. Ngày 24/8, cổ phiếu tiếp tục tăng 6,9%.

Hàng loạt thông tin mới dồn dập trong tháng 9 và đầu tháng 10

Sang tháng 9, diễn biến của PNJ tiếp tục bị chi phối bởi nhiều thông tin liên quan đến kết quả kinh doanh và giao dịch của người có liên quan.

Ngày 4/9, doanh nghiệp công bố lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 6 tháng sau soát xét đạt khoảng 729 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với số liệu trước soát xét. Cùng thời điểm, hai con gái Chủ tịch HĐQT đăng ký bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu.

Ngày 11/9, một người con gái Chủ tịch HĐQT bán thỏa thuận 7 triệu cổ phiếu, toàn bộ cho nhà đầu tư trong nước. Một tuần sau, ngày 18/9, người con gái còn lại tiếp tục bán thỏa thuận 12,76 triệu cổ phiếu, trong đó khối ngoại mua khoảng 8,6 triệu đơn vị và nhà đầu tư trong nước mua hơn 4,1 triệu cổ phiếu.

Đến ngày 25/9, tài liệu ĐHĐCĐ bất thường tiếp tục đưa ra loạt thông tin đáng chú ý, trong đó có việc điều chỉnh kế hoạch năm 2026, xem xét phương án huy động khoảng 8.000 tỷ đồng, đồng thời em trai Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu.

Ngày 30/9, PNJ bổ sung tờ trình ĐHĐCĐ bất thường với phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu, so với khoảng 511,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Doanh nghiệp cũng đề xuất hoàn nhập khoảng 4.600 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và rút ngắn thời gian thanh toán mua lại đối với một số sản phẩm.

Những thông tin trên xuất hiện đúng thời điểm cổ phiếu bước vào một nhịp bán mạnh mới. Ngày 2/10, PNJ giảm gần sàn 6,9% với 77,3 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương đương khoảng 15,1% lượng cổ phiếu lưu hành. Đây là một trong những phiên thanh khoản lớn nhất của cổ phiếu.

Đến ngày 7/10, thêm 51,9 triệu cổ phiếu được sang tay trong khi thị giá giảm 6,2%. Ngày 8/10, PNJ tiếp tục mất 3,4%, với khoảng 21,8 triệu đơn vị được giao dịch. Cũng trong giai đoạn này, em trai Chủ tịch HĐQT đã hoàn tất bán 9 triệu cổ phiếu trong hai ngày 1-2/10.

Ngày 9/10, cổ phiếu có phiên bật tăng 6,8% sau khi xuất hiện thêm thông tin liên quan đến kết quả kiểm tra, xác nhận mẫu kim cương là tự nhiên và phù hợp với thông số 4C mà PNJ đã khai báo.

Tuy nhiên, những nhịp hồi chưa đủ để đảo ngược xu hướng giảm kéo dài suốt hơn 3 tháng. Tính đến cuối phiên 13/10, PNJ vẫn chỉ còn 19.200 đồng/cp, đưa vốn hóa xuống hơn 9.800 tỷ đồng. Đây cũng là vùng giá thấp nhất gần một thập kỷ vừa qua của PNJ.