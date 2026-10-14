CTCP Thép Tấm lá Thống Nhất (mã: TNS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với kết quả kinh doanh đáng chú ý.

Trong kỳ, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 125 tỷ đồng, giảm hơn 31% so với mức 182,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, từ 177 tỷ đồng xuống còn 107 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp tăng gần 280% lên hơn 18 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện đáng kể, từ khoảng 2,7% trong quý 3/2025 lên gần 15% trong quý này.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt khoảng 18,5 triệu đồng, không biến động đáng kể so với cùng kỳ. Chi phí tài chính ở mức 558 triệu đồng, gần như toàn bộ là chi phí lãi vay.

Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng mạnh lên hơn 1,3 tỷ đồng, gấp khoảng 2,5 lần cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần gấp đôi, đạt hơn 4 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt hơn 12 tỷ đồng, tăng hơn 820% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ thuế, Thép Tấm lá Thống Nhất báo lợi nhuận sau thuế gần 10 tỷ đồng, tăng hơn 870%, tương đương gấp gần 10 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của TNS đạt hơn 794 tỷ đồng, giảm khoảng 13,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 13 tỷ đồng, nhích nhẹ khoảng 4% so với mức 13 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025.

Theo văn bản giải trình, TNS cho biết cơ cấu tỷ trọng sản phẩm sản xuất của công ty trong quý 3/2026 có sự thay đổi theo hướng tập trung vào các nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn. Do đó, mặc dù doanh thu thuần giảm 31% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp vẫn tăng 280% nhờ giá vốn hàng bán giảm với tốc độ cao hơn tốc độ giảm của doanh thu. Bên cạnh đó, sản lượng sản xuất tăng 95% và sản lượng tiêu thụ tăng 96% so với cùng kỷ năm trước, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác năng lực sản xuất.

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của Thép Tấm lá Thống Nhất đạt hơn 344 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm. Lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ghi nhận khoảng 22 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm mạnh còn 87 tỷ đồng trong khi đầu năm ghi nhận hơn 170 tỷ đồng. Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt hơn 106 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, khoản lỗ lũy kế cuối quý 3 xấp xỉ 95 tỷ đồng.

Trước đó, hồi cuối tháng 5 vừa qua, TNS thông báo đã nhận được thông báo về việc khởi tố và bắt tạm giam bị can với ông Nguyễn Duy Dũng, Thành viên Ban Kiểm soát. Ông Nguyễn Duy Dũng là cựu Kế toán trưởng của Công ty TNHH Khai thác và Luyện kim Việt-Trung, bị khởi tố vì vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Thép Thống Nhất khẳng định, vụ việc nêu trên có liên quan đến các vi phạm tại Công ty TNHH Khai thác và Luyện kim Việt-Trung. Sự cố này không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như quyền lợi của các cổ đông của công ty.

Ông Nguyễn Duy Dũng nằm trong 24 đối tượng mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) ra Quyết định khởi tố bổ sung vào ngày 20/5 đối với vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại Công ty TNHH Khai thác và Luyện kim Việt-Trung.