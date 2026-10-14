Hơn 149 triệu cổ phiếu GDA của Tôn Đông Á được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu GDA của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu GDA được chấp thuận niêm yết là gần 149,1 triệu cổ phiếu, tổng giá trị tính theo mệnh giá gần 1.491 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 14/10/2026, cổ phiếu GDA đang giao dịch trên sàn UPCoM với giá 11.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị vốn hóa ở mức 1.730 tỷ đồng.

Trước đó, Tôn Đông Á đã thông qua việc lựa chọn phương pháp xác định giá tham chiếu bằng bình quân giá tham chiếu của 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất của GDA trên hệ thống giao dịch UPCoM trước ngày hủy đăng ký giao dịch UPCoM.

Toàn cảnh nhà máy Thủ Dầu Một của Tôn Đông Á. Ảnh: GDA

Trong một diễn biến khác, ngày 9/10/2026 vừa qua, Tôn Đông Á đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Với gần 149,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tôn Đông Á sẽ phải chi gần 149,1 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Ngày thực hiện thanh toán 4/11/2026.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 diễn ra hồi cuối tháng 5/2026, các cổ đông của Tôn Đông Á đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20%. Trong đó, 10% bằng tiền mặt, dự kiến thực hiện trong năm 2026; còn lại 10% bằng cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong năm 2026 - 2027.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu thuần gần 6.654,7 tỷ đồng, giảm 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 435,8 tỷ đồng, giảm 29,7%.

Trong kỳ, Tôn Đông Á còn mang về gần 148,2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 9,4% so với cùng kỳ; thu nhập khác giảm từ hơn 5 tỷ đồng xuống còn hơn 3,3 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 142,2 tỷ đồng, giảm 5,5% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Tôn Đông Á lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 250 tỷ đồng. Như vậy, sau 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 56,9% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Tôn Đông Á tăng nhẹ so với đầu năm, lên mức hơn 11.949,5 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 4.215,3 tỷ đồng, chiếm 35,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 8.014,9 tỷ đồng, tăng hơn 81 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính 5.695,4 tỷ đồng, chiếm 71,1% tổng nợ.