Sacombank rao bán tài sản của Bamboo Airways, giá khởi điểm hơn 3.600 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay của CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Theo thông báo công bố ngày 13/10, tài sản dự kiến đấu giá là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán giữa CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn và CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận, liên quan đến quyền khai thác thương mại tại 6 tầng của dự án Xi Grand Court.

Dự án nằm tại số 256-258 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM, trước đây thuộc phường 14, quận 10.

Tổng diện tích sàn thương mại được nêu trong danh mục tài sản bảo đảm là 47.316 m². Trong đó, tầng 1 có diện tích 8.142 m², tầng 2 rộng 8.049 m², tầng 3 và tầng 4 cùng rộng 9.047 m². Hai tầng còn lại lần lượt có diện tích 5.400 m² và 7.631 m².

Trong danh mục này còn có khu vực rạp chiếu phim rộng 1.798 m² thuộc tầng 4. Ngoài ra, tầng 5 và tầng 6 có các khu vực sân vườn với tổng diện tích khoảng 1.412 m².

Sacombank đưa ra mức giá khởi điểm 3.620 tỷ đồng.

Theo thông báo, Sacombank tiếp nhận hồ sơ từ các tổ chức đấu giá trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải. Sau khi lựa chọn được đơn vị tổ chức đấu giá, ngân hàng mới triển khai các thủ tục tiếp theo.

Hàng trăm bất động sản của FLC cũng được dùng để bảo đảm khoản vay của Bamboo Airways

Trước đó, ngày 31/3/2026, ngân hàng ban hành quyết định thu giữ tài sản bảo đảm tại Khu C, khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Danh mục gồm 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, với tổng diện tích hơn 86.308 m².

Theo thông tin công bố, các bất động sản thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn FLC, được cấp giấy chứng nhận ngày 9/9/2021, có thời hạn sử dụng đất đến ngày 27/7/2071.

Sacombank dự kiến tiến hành thu giữ trong khoảng thời gian từ ngày 22/4 đến ngày 22/6/2026.

Ngoài Sacombank, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cũng có động thái xử lý tài sản bảo đảm liên quan đến Bamboo Airways.

Giữa tháng 4/2026, MSB thông báo thu giữ 387 tài sản bảo đảm tại Gia Lai và Thanh Hóa do khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các hợp đồng tín dụng đã ký.

Như vậy, trong năm 2026, nhiều tài sản có liên quan đến các khoản vay của Bamboo Airways đã được các ngân hàng đưa vào quy trình xử lý, từ bất động sản tại Gia Lai, Thanh Hóa đến quyền khai thác thương mại tại một dự án ở TP.HCM.

Ông Lê Thái Sâm trở lại ghế Chủ tịch Bamboo Airways

Các động thái xử lý tài sản bảo đảm diễn ra trong thời điểm Bamboo Airways tiếp tục có thay đổi ở bộ máy lãnh đạo.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 30/9/2026, ông Lê Thái Sâm trở lại đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của hãng, thay ông Trương Phương Thành ở vị trí đại diện pháp luật.

Trước đó, vào giữa tháng 11/2025, ông Sâm rời vị trí Chủ tịch HĐQT sau khi nhóm nhà đầu tư do ông đại diện bàn giao lại quyền quản lý, điều hành Bamboo Airways cho Tập đoàn FLC.

Ông Bùi Quang Dũng, lãnh đạo cấp cao của FLC và Bamboo Airways, được bổ nhiệm thay thế tại thời điểm đó.

Việc ông Sâm trở lại vị trí Chủ tịch diễn ra sau gần một năm kể từ lần thay đổi lãnh đạo trước. Trong khi đó, các khoản vay và tài sản bảo đảm của Bamboo Airways tiếp tục được các ngân hàng xử lý theo quy định.