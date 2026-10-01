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Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 15/10: Một doanh nghiệp BĐS lãi gấp 14 lần cùng kỳ, thêm 2 công ty báo lỗ

| | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 15/10: Một doanh nghiệp BĐS lãi gấp 14 lần cùng kỳ, thêm 2 công ty báo lỗ

Becamex UDJ (UDJ) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 32 tỷ đồng, tăng 1.262% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 26 tỷ đồng, tăng 1.296%.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2026 ngày 15/10:

Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 15/10: Một DN - Ảnh 1.

Becamex UDJ (UDJ) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 32 tỷ đồng, tăng 1.262% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 26 tỷ đồng, tăng 1.296%.

Cấp thoát nước Lâm Đồng (LDW) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 30 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 80 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

Thủy điện - Điện lực 3 (DRL) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 7 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 35 tỷ đồng, giảm 18%.

BIS báo lỗ trước thuế 2 tỷ đồng trong quý 3/2026, thu hẹp so với khoản lỗ 7 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp lỗ trước thuế 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 7 tỷ đồng.

Viglacera Đông Triều (DTC) ghi nhận khoản lỗ trước thuế 7 tỷ đồng trong quý 3/2026, trong khi cùng kỳ lỗ 6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp lỗ trước thuế 20 tỷ đồng, so với khoản lỗ 19 tỷ đồng cùng kỳ.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2026:

Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 15/10: Một DN - Ảnh 2.

 

Ngọc Điệp

Việt Nam hàng ngày

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