Từ chai nước, túi đựng hàng đến linh kiện ô tô, hơn 6.000 công ty Việt Nam tạo nên ngành công nghiệp gần 900.000 tỷ đồng, xuất khẩu 10 tỷ USD/năm

Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam, ngành nhựa hiện có hơn 6.000 công ty, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Năm 2025, quy mô toàn ngành đạt khoảng 34,3 tỷ USD, tương đương gần 900.000 tỷ đồng theo tỷ giá quy đổi tham khảo 26.000 đồng/USD, tăng khoảng 9,2% so với mức 31,4 tỷ USD năm 2024.

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa năm 2025 ước đạt 10 tỷ USD, tăng 13,7%. Sản phẩm nhựa Việt Nam đã có mặt tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong 9 tháng đầu năm 2026, khi kim ngạch xuất khẩu đạt 8,9 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu khoảng 7,3 triệu tấn nguyên liệu nhựa trong 9 tháng, tăng 1,9%, với trị giá 10,3 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Những con số này cho thấy nhu cầu lớn đối với nguồn nguyên liệu nhập khẩu của ngành.

Không chỉ sản xuất bao bì, đồ gia dụng, ngành nhựa còn cung cấp vật liệu cho các lĩnh vực xây dựng, điện tử, ô tô, y tế và nông nghiệp. Hoạt động của ngành cũng gắn với chuỗi cung ứng hóa chất, khuôn mẫu, cơ khí, máy móc và logistics.

Cùng với tăng trưởng, ngành nhựa đang đối mặt với áp lực giảm chất thải, sử dụng tài nguyên hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường tại thị trường xuất khẩu.

Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam, chuyển đổi xanh cần được thực hiện trên toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ thiết kế, lựa chọn nguyên liệu đến thu gom, tái sử dụng và tái chế.

Ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam, nhấn mạnh: "Khi chất thải nhựa được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên có giá trị và được đưa trở lại chu trình sản xuất một cách hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm áp lực lên môi trường mà còn tạo thêm giá trị kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành".

Theo ông, cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) cần góp phần thúc đẩy quá trình thu gom và tái chế. Tại Liên minh châu Âu (EU), Quy định về Bao bì và Chất thải bao bì (PPWR) đặt ra các yêu cầu theo lộ trình về giảm bao bì, khả năng tái chế và sử dụng vật liệu tái chế. Điều này tạo thêm sức ép đối với các công ty nhựa xuất khẩu trong việc thay đổi thiết kế và lựa chọn nguyên liệu.

Với quy mô gần 900.000 tỷ đồng, ngành nhựa Việt Nam đang đứng trước bài toán vừa duy trì tăng trưởng, vừa nâng cao tỷ lệ tái chế, giảm tác động môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế.