Báo Anh trầm trồ với sân vận động lớn nhất thế giới do tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang xây dựng: Quy mô gấp đôi Anfield, sân nhà của Liverpool

Tờ Mirror của Anh gần đây đã đăng bài viết nhắc tới sân vận động VinFast Trống Đồng là sân vận động lớn nhất thế giới, quy mô gấp đôi Anfield, đang thành hình trong dự án 28 tỷ bảng Anh.

Mở đầu bài viết, Mirror mô tả những hình ảnh ấn tượng về quá trình xây dựng công trình dự kiến trở thành sân vận động lớn nhất thế giới. Theo tờ báo, sân VinFast Trống Đồng tại Hà Nội có sức chứa 135.000 người, được khởi công khoảng 9 tháng trước.

Sân được đặt tên và thiết kế theo hình dáng trống đồng truyền thống của Việt Nam. Mirror cho biết công trình sẽ có sức chứa lớn nhất trong các sân vận động trên thế giới, đón được lượng khán giả hơn gấp đôi Anfield, sân nhà của Liverpool. Sân được kỳ vọng mở cửa vào tháng 7/2027.

Công trình nằm ở trung tâm dự án Olympic Sports City tại ngoại thành Hà Nội. Mirror cho biết dự án rộng khoảng 22.200 mẫu Anh, tương đương gần 9.000 ha. Tổng chi phí của dự án được bài báo đề cập ở mức khoảng 38 tỷ USD, tương đương 28,8 tỷ bảng Anh.

Hình ảnh ghi nhận tại công trường.

Theo Mirror, các đội thi công làm việc liên tục theo ca để đáp ứng lịch trình gấp rút. Kết cấu bê tông cốt thép phải hoàn thành trong tháng 12/2026, sau đó bắt đầu lắp đặt hệ mái vòm, hệ thống điện và thực hiện công việc hoàn thiện.

Hệ mái đóng mở dự kiến được lắp đặt vào tháng 5/2027. Mục tiêu là hoàn thành và mở cửa sân vào tháng 7/2027, sớm hơn mốc dự kiến ban đầu là tháng 8/2028.

Mirror cho biết các hình ảnh công trường cho thấy dự án đang thành hình với nhiều cần cẩu xuất hiện tại khu vực thi công. Những trụ thép đã được dựng lên, được bài báo mô tả là các tháp nâng thủy lực có khối lượng hơn 15.000 tấn và chiều cao 80 m.

Chức năng của các tháp này là nâng những mô-đun vòm thép từ mặt đất để tạo thành mái vòm đóng mở của sân. Theo Mirror, khi hoàn thành, đây sẽ là mái che lớn nhất thế giới thuộc loại này.

Các bản thiết kế cho thấy công trình có mái vòm tròn màu vàng, hình dáng trống đồng, đường kính 408 m. Kiến trúc sân tái hiện những họa tiết trống đồng Đông Sơn, được bài báo giới thiệu là biểu tượng của văn hóa Việt Nam cổ đại.

Theo các kiến trúc sư của dự án được Mirror dẫn lời, những họa tiết này thể hiện “tinh thần cộng đồng, sức mạnh và sự trường tồn”. Mục tiêu được nêu là đưa sân trở thành “một biểu tượng kiến trúc và văn hóa đại diện cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Mirror cũng cho biết giới chức Việt Nam kỳ vọng công trình sẽ giúp Việt Nam có thể tham gia ứng cử đăng cai những sự kiện tầm cỡ World Cup hoặc Olympic.

Cuối bài viết, tờ báo so sánh sức chứa dự kiến 135.000 người của VinFast Trống Đồng với các sân bóng khác. Mirror giới thiệu Rungrado 1/5 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, là sân bóng lớn nhất thế giới hiện nay, có thể đón khoảng 114.000 khán giả.

Bài báo cũng đề cập sân Hassan II tại Morocco có sức chứa 115.000 người, đang được xây dựng để phục vụ World Cup 2030.

Sân vận động VinFast Trống Đồng có diện tích khoảng 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi, là một phần của Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội do Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành, sân vận động VinFast - Trống Đồng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu tầm cỡ như ASIAD, Olympic hay FIFA World Cup.

Đồng thời, sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ trở thành tụ điểm xứng tầm cho các sự kiện văn hóa, nghệ thuật hàng đầu quốc tế.