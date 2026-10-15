Coteccons thưởng hiệu suất tới 8 tháng lương, bình quân 3,5 tháng

Theo báo cáo thường niên năm tài chính 2026, CTCP Xây dựng Coteccons phân bổ thưởng hiệu suất dựa trên kết quả đánh giá công việc của từng cá nhân. Quỹ thưởng hiệu suất trong niên độ đạt mức bình quân 3,5 tháng lương.

Mức thưởng được phân bổ theo kết quả đánh giá hiệu suất, trong đó nhóm Xuất sắc - Outstanding (O) nhận từ 6 - 8 tháng lương, nhóm Hiệu quả cao - High Effective (HE) nhận từ 3 - 5 tháng lương, nhóm Hiệu quả - Effective (E) nhận từ 1,5 - 3 tháng lương và nhóm Cần cải thiện - Need Improvement (NI) nhận từ 0,5–1 tháng lương.﻿

Doanh nghiệp cho biết cơ chế này gắn kết kết quả kinh doanh với hiệu quả thực thi của từng cá nhân, khuyến khích tinh thần chủ động và trách nhiệm trong công việc.

Báo cáo đồng thời đề cập các chế độ thưởng Tết Âm lịch và thưởng tháng lương thứ 13 theo chính sách công ty. Mức 6–8 tháng lương được công bố là thưởng hiệu suất dành cho nhóm nhân sự xuất sắc.

Năm tài chính 2026 của Coteccons kéo dài từ ngày 01/07/2025 đến ngày 30/06/2026. Trong niên độ này, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần khoảng 34.340 tỷ đồng, tăng 38% so với năm tài chính 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỷ đồng, tăng 73%.

Doanh thu bình quân đầu người tại công trường đạt 9,8 tỷ đồng. Theo Coteccons, đây là một trong những chỉ tiêu phản ánh năng suất của lực lượng trực tiếp tham gia triển khai dự án.

Phụ cấp vé máy bay, tính thời gian thử việc vào phép năm

Ngoài chính sách thưởng, Coteccons công bố các khoản phụ cấp tùy theo tính chất công việc và địa bàn làm việc, gồm phụ cấp cơm, xăng xe, đi lại, điện thoại, vùng miền và vé máy bay. Những khoản hỗ trợ này áp dụng theo đặc thù công việc, trong đó có lực lượng làm việc tại các dự án với điều kiện địa lý khác nhau.

Đối với người lao động tại công trường, đặc biệt là những dự án xa nhà, doanh nghiệp triển khai hỗ trợ ăn uống, đi lại, lưu trú và các khoản phụ cấp phù hợp để giảm bớt khó khăn trong quá trình làm việc.

Người lao động làm đủ 12 tháng trong năm được hưởng 12 ngày nghỉ phép. Theo nội quy công ty, thời gian thử việc hai tháng cũng được tính vào thời gian hưởng phép năm. Bên cạnh đó, người lao động được hưởng ba ngày nghỉ ốm có lương theo chính sách của doanh nghiệp.

Coteccons thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và cung cấp thêm bảo hiểm sức khỏe theo chính sách công ty.

Trong năm tài chính 2026, doanh nghiệp ghi nhận 69 trường hợp lao động nam và 27 trường hợp lao động nữ nghỉ theo chế độ thai sản.

Cùng với việc mở rộng hoạt động, Coteccons tăng cường tuyển dụng để bổ sung lực lượng triển khai dự án trên cả nước. Trong cơ cấu nhân sự tuyển mới, người dưới 30 tuổi chiếm 67,1%; nhóm từ 30–50 tuổi chiếm 31,1%; nhóm trên 50 tuổi chiếm 1,8%.

Nhân sự nam chiếm 88,6% số người tuyển mới, nữ chiếm 11,4%. Doanh nghiệp cho biết nhu cầu tuyển dụng tập trung đáng kể vào các vị trí kỹ thuật, thi công, quản lý công trường và vận hành dự án.

Người giỏi cần quyền quyết định và con đường phát triển

Trong phần trao đổi tại báo cáo, ông Nguyễn Chí Thiện, Phó Tổng giám đốc kiêm Tổng giám đốc BU2, đề cập áp lực nhân sự khi khối lượng công việc tăng mạnh và các dự án triển khai khắp cả nước.

Theo ông, lực lượng cán bộ trẻ mới vào đông nhưng thời gian đào tạo để bắt nhịp chưa đủ, dẫn đến khó khăn về sự đồng điệu văn hóa và cách thức làm việc. Khối lượng công việc lớn trong khi thiếu nguồn nhân lực cũ đủ kinh nghiệm để dẫn dắt toàn bộ hệ thống.

Ông Thiện cho rằng thu nhập phải cạnh tranh, song người giỏi không ở lại chỉ vì một chính sách lương. Họ cần nhìn thấy cơ hội làm những việc lớn, con đường phát triển rõ ràng, quyền được quyết định và một người lãnh đạo đáng để đi cùng.

Tại BU2, các vị trí trọng yếu được phân nhóm để xây dựng kế hoạch kế nhiệm và lộ trình phát triển riêng. Việc trao quyền đi kèm giới hạn trách nhiệm minh bạch; chỉ huy trưởng được chủ động hoàn toàn trong phạm vi ngân sách và nhân lực đã duyệt.

“Một công trình tốt không thể được xây dựng bởi những con người đã cạn kiệt năng lượng”, ông Thiện chia sẻ. Ông cho biết đơn vị không tôn vinh làm việc quá sức liên tục như một biểu hiện cống hiến, bởi hệ thống phụ thuộc vào “người hùng” là hệ thống chưa bền vững.

Về điều kiện làm việc, Coteccons duy trì các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động và sinh hoạt tại công trường, đồng thời tăng cường sự hiện diện của bộ phận phụ trách an toàn và chăm sóc sức khỏe tại dự án.

Các hoạt động thể thao, chương trình về sức khỏe tinh thần và hoạt động tập thể được duy trì. Doanh nghiệp cũng tổ chức các chương trình đối thoại, trao đổi tại văn phòng và công trường, khuyến khích người lao động chia sẻ ý kiến, đóng góp sáng kiến.