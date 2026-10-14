Sếp Coteccons: Không tôn vinh làm việc quá sức, một công trình tốt không thể được xây bởi người đã cạn kiệt năng lượng

Ông Nguyễn Chí Thiện – Phó tổng giám đốc Coteccons.

Không tôn vinh việc làm việc quá sức liên tục như một biểu hiện cống hiến

Trong báo cáo thường niên năm tài chính 2026 của CTCP Xây dựng Coteccons, ông Nguyễn Chí Thiện, Phó Tổng giám đốc kiêm Tổng giám đốc BU2 của Coteccons đề cập đến áp lực nhân sự khi khối lượng công việc tăng mạnh, các dự án triển khai trên cả nước.

“Tôi luôn nhấn mạnh với đội ngũ: ‘Một công trình tốt không thể được xây dựng bởi những con người đã cạn kiệt năng lượng’. Chúng tôi không tôn vinh việc làm việc quá sức liên tục như một biểu hiện cống hiến, bởi một hệ thống phụ thuộc vào ‘người hùng’ là một hệ thống chưa bền vững”, ông Thiện chia sẻ.

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Theo ông, chưa có năm nào khối lượng công việc bùng nổ như hai năm được đề cập trong báo cáo. Các dự án triển khai khắp cả nước tạo cảm giác như một đại công trường, trong khi tăng trưởng hai con số mang lại áp lực lớn về nhân sự.

Lực lượng cán bộ trẻ mới vào đông, nhưng thời gian đào tạo để bắt nhịp chưa đủ, dẫn đến khó khăn về sự đồng điệu văn hóa và cách thức làm việc. Cùng lúc, khối lượng công việc lớn nhưng hệ thống thiếu nguồn nhân lực cũ đủ kinh nghiệm để dẫn dắt.

Ông Thiện cho rằng thu nhập phải cạnh tranh, song người giỏi không ở lại chỉ vì một chính sách lương. Họ cần nhìn thấy cơ hội làm những việc lớn, con đường phát triển rõ ràng, quyền được quyết định và một người lãnh đạo đáng để đi cùng.

Tại BU2, các vị trí trọng yếu được phân nhóm để thiết lập kế hoạch kế nhiệm và lộ trình phát triển riêng, trong đó có giám đốc dự án, chỉ huy trưởng và các vị trí phụ trách chuyên môn, an toàn.

Việc trao quyền đi kèm giới hạn trách nhiệm minh bạch. Chỉ huy trưởng được chủ động hoàn toàn trong phạm vi ngân sách và nhân lực đã duyệt.

Với các công trường có hàng nghìn lao động, ông Thiện cho biết chăm lo cho người lao động là ưu tiên hàng đầu. Doanh nghiệp đầu tư vào môi trường làm việc từ những yếu tố cơ bản như chỗ ăn, chỗ ở để công nhân yên tâm làm việc.

Theo ông, việc thiết lập công trường an toàn, hướng tới mục tiêu không có tai nạn, đã thay đổi tâm lý của người lao động khi bước vào dự án Coteccons. Họ làm việc với tâm thế yên tâm hơn, năng suất cao hơn.

Doanh nghiệp đồng thời tổ chức huấn luyện an toàn, đào tạo bài bản và đưa các biện pháp thi công tiên tiến vào thực tiễn nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào lao động thủ công truyền thống.

Trao quyền đi cùng nguyên tắc “báo cáo sớm”

Để thực hiện kỷ luật vận hành, ông Thiện cho biết BU2 thiết lập một hệ thống thẻ điểm ngắn gọn cho mỗi công trường. Các chỉ số được cập nhật định kỳ gồm tiến độ, chi phí dự kiến hoàn thành, biên lợi nhuận dự báo, dòng tiền, khối lượng phát sinh và an toàn lao động.

Nguyên tắc xuyên suốt được ông đặt ra là “báo cáo sớm”. Theo ông, vấn đề được báo cáo sớm là vấn đề có thể xử lý; giấu giếm đến cuối kỳ sẽ trở thành tổn thất.

Lãnh đạo đơn vị cũng phải nhất quán: không thể yêu cầu công trường bảo vệ biên lợi nhuận nhưng lại ép họ nhận mọi dự án bất chấp rủi ro.

Trong năm tài chính 2026, Coteccons ghi nhận doanh thu 34.340 tỷ đồng, tăng 38%; lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỷ đồng, tăng 73%. Giá trị hợp đồng đã ký chưa thực hiện chuyển tiếp vượt 70.000 tỷ đồng.

Ông Thiện sử dụng cụm từ “doanh thu có khả năng tái tạo” để nói về chất lượng doanh thu BU2 mang về. Theo ông, phần lớn doanh thu đến từ việc các khách hàng lớn tiếp tục giao cho Coteccons dự án thứ hai, thứ ba với độ khó ngày càng cao.

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Với các khách hàng như Sun Group, Vingroup, Ecopark, ông cho biết triết lý của BU2 là phục vụ bằng năng lực, không giữ khách hàng bằng sự nhượng bộ. Đơn vị tham gia sớm để cùng khách hàng rà soát khả năng thi công, tối ưu thiết kế, nhận diện rủi ro tiến độ và xây dựng kế hoạch mua sắm.

BU2 giữ các giới hạn trong đàm phán: pháp lý dự án phải rõ ràng, điều kiện thanh toán phù hợp tiến độ, rủi ro biến động giá được phân bổ hợp lý. An toàn và chất lượng không được đánh đổi để đáp ứng yêu cầu tiến độ thiếu thực tế.

Đối với biến động giá vật liệu, ông Thiện cho rằng biên lợi nhuận phải được bảo vệ trước khi ký hợp đồng. Ngay từ đấu thầu, đơn vị kiểm tra giá đầu vào bằng nhiều nguồn độc lập, đánh giá năng lực cung ứng tại địa phương và chạy các kịch bản bất lợi.

Với vật tư chủ lực, BU2 mua sắm sớm và tập trung, ký thỏa thuận khung để khóa giá, duy trì ít nhất hai nguồn cung trọng yếu. Trong vận hành, đơn vị theo dõi chi phí dự báo khi hoàn thành và dòng tiền dự kiến trong 13 tuần.

Bước sang năm tài chính 2027, dân dụng và thương mại vẫn là nguồn doanh thu nền tảng của BU2. Đơn vị đồng thời mở rộng sang hạ tầng và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, với mục tiêu đưa tỷ trọng hợp đồng chuyển tiếp thuộc mảng phi dân dụng lên ít nhất 40%.