Nữ Tổng giám đốc đầu tiên và có thể là cuối cùng của Microsoft Việt Nam giờ ra sao?

Giữa tháng 10/2026, thông tin Microsoft cắt giảm nhân sự tại Việt Nam bất ngờ gây xôn xao cộng đồng công nghệ. Một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tập đoàn Mỹ sa thải toàn bộ đội ngũ kỹ sư trong nước.

Ngày 13/10, Microsoft xác nhận với báo chí về việc điều chỉnh nhân sự, song không tiết lộ số người bị ảnh hưởng. Đợt cắt giảm chủ yếu liên quan đến nhóm nghiên cứu và phát triển (R&D), một bộ phận mới được Microsoft xây dựng tại Việt Nam từ năm 2024.

Trong thông cáo phản hồi, Microsoft khẳng định vẫn duy trì cam kết đối với thị trường Việt Nam, nơi nhân viên của hãng tiếp tục đồng hành cùng khách hàng và đối tác.

Tuy nhiên, cùng với những biến động nhân sự năm nay, một thay đổi quan trọng khác đã được thực hiện từ năm ngoái. Ngày 18/9/2025, Microsoft thông báo bổ nhiệm ông Dhanawat Suthumpun làm Giám đốc Điều hành phụ trách các thị trường mới nổi, bao gồm Việt Nam. Ông đồng thời tiếp tục giữ chức Giám đốc Điều hành Microsoft Thái Lan.

Microsoft hiện không còn chức danh Tổng giám đốc dành riêng cho Việt Nam.

Người cuối cùng nắm giữ chiếc ghế này trước thời điểm thay đổi là bà Nguyễn Quỳnh Trâm, nữ Tổng giám đốc đầu tiên trong lịch sử Microsoft Việt Nam.

Nữ Tổng Giám đốc đầu tiên của Microsoft Việt Nam

Bà Nguyễn Quỳnh Trâm được Microsoft bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc tại Việt Nam từ ngày 1/3/2022, kế nhiệm ông Phạm Thế Trường. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ Việt Nam đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất của tập đoàn công nghệ Mỹ tại thị trường này.

Trên cương vị Tổng Giám đốc, bà phụ trách hoạt động kinh doanh của Microsoft tại Việt Nam, tập trung vào các giải pháp điện toán đám mây, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ. Thời điểm đó, bà có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý tại các thị trường châu Á và châu Âu.

Trong thông báo bổ nhiệm, Microsoft giao bà Trâm nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng ứng dụng điện toán đám mây và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đổi mới sáng tạo.

Thời điểm ấy, Microsoft đã hiện diện ở Việt Nam hơn một phần tư thế kỷ. Tập đoàn mở văn phòng đại diện từ năm 1996, chỉ một năm sau khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao, trước khi thành lập Công ty TNHH Microsoft Việt Nam vào năm 2006.

Qua nhiều giai đoạn, Microsoft duy trì mô hình lãnh đạo chuyên trách cho thị trường trong nước. Năm 2012, ông Vũ Minh Trí, cựu lãnh đạo Yahoo Việt Nam và Qualcomm, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc. Đến năm 2018, vị trí này được trao cho ông Phạm Thế Trường, người từng điều hành SAP Việt Nam, trước khi bà Trâm tiếp quản vào năm 2022.

Dưới thời bà Trâm, hoạt động của Microsoft tại Việt Nam tiếp tục chuyển trọng tâm từ các sản phẩm phần mềm truyền thống sang điện toán đám mây, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tháng 3/2025, Microsoft công bố mở rộng hỗ trợ tiếng Việt cho Microsoft 365 Copilot, đưa các tính năng AI đến gần hơn với người dùng trong nước.

Một dấu mốc khác là việc thành lập đội ngũ R&D tại Hà Nội và TP.HCM vào năm 2024. Trong cuộc phỏng vấn với VnExpress tháng 4/2025, bà Trâm cho biết đội ngũ này trực tiếp tham gia lập trình, phát triển các giải pháp Microsoft 365 phục vụ khách hàng trên toàn thế giới, chứ không chỉ riêng Việt Nam.

Theo bà, trước Việt Nam, Microsoft đã có các trung tâm R&D tại Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan.

Rời Microsoft, nữ CEO làm gì?

Sau gần bốn năm giữ cương vị Tổng giám đốc, bà Nguyễn Quỳnh Trâm không chỉ ghi dấu là nữ lãnh đạo đầu tiên của Microsoft tại Việt Nam mà còn có thể trở thành người cuối cùng mang chức danh này, nếu tập đoàn tiếp tục duy trì mô hình quản lý hiện tại.

Sau khi rời Microsoft, bà Trâm tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và quản trị doanh nghiệp.

Trong chương trình Mosaic Minds do Vietsuccess phát sóng ngày 15/1/2026, bà được giới thiệu với chức danh Giám đốc độc lập Hội đồng quản trị tại NAB Innovation Centre Vietnam, đồng thời là cựu Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam.

NAB Innovation Centre Vietnam là Trung tâm Phát triển công nghệ và sáng tạo Việt Nam, thuộc Ngân hàng Quốc gia Australia (National Australia Bank - NAB).

Trung tâm được thành lập năm 2020, tập trung phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ phục vụ hoạt động của tập đoàn ngân hàng. NAB có lịch sử hoạt động hơn 170 năm, sử dụng trên 40.000 nhân sự và phục vụ hơn 10 triệu khách hàng trên toàn cầu.

Đáng chú ý, tháng 6/2026, bà Trâm còn tham gia thảo luận trên ấn phẩm Nền kinh tế AI của Forbes Việt Nam, đưa ra góc nhìn về chủ quyền AI, quản lý công nghệ và nhân lực nữ trong lĩnh vực này.

Cũng trong tháng 6/2026, chính ông Dhanawat xuất hiện tại Việt Nam để giới thiệu Báo cáo Chỉ số Xu hướng Công việc 2026 của Microsoft. Báo cáo dựa trên khảo sát 2.000 lao động tri thức trong nước, cho thấy 39% thuộc nhóm sử dụng AI thành thạo nhất theo phân loại của nghiên cứu, cao hơn mức 16% toàn cầu.



