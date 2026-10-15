Lần đầu tiên có công ty Việt Nam bổ nhiệm AI làm Trưởng ban Chiến lược, tuyển thêm 22 nhân viên AI: Phải thử việc 2 tháng, không đạt sẽ bị loại

Doanh nghiệp Việt bổ nhiệm AI làm Trưởng ban Chiến lược, tuyển 22 nhân viên số

Ngày 26/8/2026, tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, Tập đoàn Novaon công bố quyết định bổ nhiệm một nhân sự đặc biệt giữ chức Trưởng ban Chiến lược. Người nhận chức không phải nhân viên thông thường mà là ALEX, một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

ALEX được giao nhiệm vụ tham vấn, hỗ trợ lãnh đạo và đội ngũ quản lý trong công tác chiến lược, quản trị và ra quyết định. Đây là một trong những trường hợp doanh nghiệp Việt Nam công khai đưa AI vào vị trí có chức danh quản lý cấp tập đoàn.

ALEX được xây dựng trên hệ thống tri thức mà Novaon tích lũy trong 20 năm, gồm khoảng 100 bộ tài liệu, tương đương 10.000 trang. Kho dữ liệu bao phủ các lĩnh vực chiến lược, quản trị, văn hóa doanh nghiệp, lịch sử hoạt động và hệ thống thực thi.

Với nguồn dữ liệu này, ALEX có thể hỗ trợ nhà quản lý rà soát kế hoạch, phản biện phương án kinh doanh, đối chiếu các quyết định với chiến lược chung và phát hiện những vấn đề cần xem xét trước khi triển khai.

Tuy mang chức danh Trưởng ban Chiến lược, ALEX không có quyền quyết định thay ban lãnh đạo. Novaon xác định quyền quyết định và trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về con người.

Novaon công bố bổ nhiệm ALEX làm AI Trưởng ban Chiến lược vào tháng 8/2026.

Sau ALEX, Novaon tiếp tục đưa thêm 22 nhân sự số vào các phòng ban như marketing, nhân sự, tuyển dụng, nghiên cứu thị trường, pháp chế, kế toán, kiểm toán, tài chính - đầu tư và công nghệ.

Thay vì sử dụng một công cụ AI chung cho toàn doanh nghiệp, mỗi nhân sự số được phân công về một bộ phận chuyên môn để đào tạo, giao việc và đánh giá kết quả.

Cả 22 nhân sự số đang ở cấp thử việc 1, với thời gian thử việc kéo dài 2 tháng. Những AI không đáp ứng yêu cầu công việc sẽ bị loại khỏi hệ thống. Novaon đặt mục tiêu tăng gấp đôi lực lượng nhân sự số trong năm 2027.

Một doanh nghiệp lớn khác của Việt Nam cũng đang đẩy mạnh hoạt động liên quan AI là Điện Máy Xanh, song theo hướng khác.

Thế giới đã có CEO AI và hệ thống làm việc tương đương hàng trăm nhân viên

Việc đưa trí tuệ nhân tạo vào vị trí quản lý đã được một số doanh nghiệp nước ngoài thử nghiệm.

Tháng 8/2022, tập đoàn công nghệ NetDragon Websoft của Trung Quốc công bố bổ nhiệm Tang Yu, một nhân vật ảo ứng dụng AI, làm CEO luân phiên tại công ty con Fujian NetDragon Websoft.

Theo thông báo của tập đoàn, Tang Yu được giao nhiệm vụ hỗ trợ điều phối quy trình, nâng cao hiệu quả thực thi, phân tích dữ liệu theo thời gian thực và hỗ trợ ban quản lý đưa ra quyết định.

NetDragon kỳ vọng hệ thống này giúp cải thiện tốc độ xử lý công việc và hiệu quả quản trị. Dù vậy, chức danh CEO luân phiên của Tang Yu thuộc công ty con, không đồng nghĩa AI thay thế người đại diện theo pháp luật hay ban điều hành của toàn tập đoàn.

Tại Ba Lan, năm 2023, doanh nghiệp Dictador giới thiệu Mika, một robot tích hợp AI, với chức danh CEO AI.

Mika xuất hiện tại trụ sở công ty, tham gia các cuộc họp và được giới thiệu với vai trò hỗ trợ hoạt động kinh doanh, lựa chọn đối tác sáng tạo và phát triển sản phẩm.

Từ năm 2014, quỹ đầu tư Deep Knowledge Ventures tại Hong Kong đã công bố đưa một thuật toán mang tên VITAL vào hội đồng đầu tư.

VITAL sử dụng công nghệ học máy để phân tích dữ liệu tài chính, kết quả thử nghiệm lâm sàng, tài sản trí tuệ và triển vọng của các doanh nghiệp công nghệ sinh học. Từ đó, hệ thống đưa ra đánh giá phục vụ quyết định đầu tư.

Quỹ giới thiệu VITAL như một thành viên có quyền tham gia biểu quyết đối với các thương vụ. Tuy nhiên, việc đưa thuật toán vào hội đồng không có nghĩa phần mềm có đầy đủ tư cách pháp lý và trách nhiệm như một thành viên HĐQT là con người.