VNG tăng vốn gấp 3,5 lần cho mảng điện toán đám mây AI, lên hơn 800 tỷ đồng

GreenNode – đơn vị điện toán đám mây chuyên về trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc Tập đoàn VNG – vừa đăng ký tăng vốn điều lệ lên 835 tỷ đồng (khoảng 32 triệu USD), từ mức 245 tỷ đồng trước đó, trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh dịch chuyển sang hạ tầng AI giá trị cao.

GreenNode là mảng hạ tầng AI của VNG (UPCoM:VNZ).

Trong quý II/2026, VNG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.087 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu của GreenNode giảm 17% còn 144 tỷ đồng. VNG lý giải mức giảm này đến từ chiến lược chủ động dịch chuyển từ các dịch vụ truyền thống sang mảng hạ tầng AI có giá trị cao hơn, đồng thời cho biết số liệu so sánh đã được điều chỉnh theo việc thoái vốn một phần tại một công ty con.

VNG cho biết sự dịch chuyển này thể hiện rõ ở từng mảng. Doanh thu điện toán đám mây (cloud computing) tăng 40%, doanh thu AI Cloud tăng vọt 271%, còn doanh thu từ các giải pháp dịch vụ tài chính cho lĩnh vực ngân hàng, tài chính và bảo hiểm tăng 73%.

Theo VNG công bố từ 2024, GreenNode hiện là đối tác đám mây chính thức của Nvidia và đang phục vụ hơn 1.000 khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam, Đông Nam Á và Mỹ, với trọng tâm là lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm.

Đợt tăng vốn của GreenNode diễn ra trong bối cảnh tập đoàn mẹ VNG công bố kết quả kinh doanh khả quan. Trong nửa đầu năm 2026, VNG đạt doanh thu 5.872 tỷ đồng, tăng 29%; lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (đã điều chỉnh) tăng 115% lên 937 tỷ đồng. Tập đoàn cũng cho biết đã đóng góp hơn 1.005 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước trong kỳ.

VNG đặt mục tiêu năm 2026 với doanh thu thuần từ 12.500 tỷ đến 13.500 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 15–25%.

CEO của VNG Kelly Wong từng chia sẻ ﻿về giá trị của AI với VNG rằng "Hạ tầng hiện là phần rõ ràng nhất. GreenNode đang cung cấp hạ tầng AI cho khách hàng. Có doanh thu thực và vốn đầu tư thực đứng phía sau. Đây là nơi dễ nhất để trả lời câu hỏi AI đã tạo ra tiền hay chưa bằng một con số thay vì một câu chuyện."