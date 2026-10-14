Đón 94 triệu lượt khách, ACV ước thu hơn 20.300 tỷ đồng, lợi nhuận vượt kế hoạch cả năm chỉ sau 9 tháng

Theo thông tin công bố, tổng doanh thu Công ty mẹ ACV trong 9 tháng tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế đã vượt 31% kế hoạch cả năm.

Trước đó, theo báo cáo tài chính tổng hợp, 9 tháng đầu năm 2025, Công ty mẹ ACV ghi nhận doanh thu thuần khoảng 19.169 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10.543 tỷ đồng. Nếu áp dụng mức tăng 6% vừa công bố, quy mô doanh thu 9 tháng 2026 có thể ước tính trên 20.300 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 6, ACV đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 7.011 tỷ đồng. Nếu mức vượt 31% được tính trên chỉ tiêu này, lợi nhuận trước thuế 9 tháng có thể đạt hơn 9.184 tỷ đồng

Về hoạt động khai thác, hệ thống cảng hàng không do ACV quản lý phục vụ 94,1 triệu lượt hành khách trong 9 tháng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 36 triệu lượt, tăng 10,8%. Sản lượng hàng hóa đạt 1,4 triệu tấn, tăng 9,8%, còn số lượt cất hạ cánh đạt hơn 568.000 lượt.

Riêng quý III/2026, toàn hệ thống phục vụ 33,1 triệu lượt khách, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bước vào quý IV, ACV tiếp tục tập trung nguồn lực cho sân bay Long Thành, chuẩn bị vận hành thương mại cuối năm 2026. Ngày 12/10, doanh nghiệp cũng làm việc với Vietcombank, VietinBank và BIDV về kế hoạch giải ngân vốn cho dự án.

Ngoài Long Thành, sân bay Cà Mau đặt mục tiêu khai thác trở lại trong tháng 11 và hoàn thành toàn bộ dự án nâng cấp vào tháng 12/2026. Nhà ga hàng hóa Cát Bi đã cơ bản hoàn thành xây dựng, trong khi các dự án nhà ga T2 Cát Bi, T2 Đồng Hới, kéo dài đường băng Vinh cùng các công trình tại Đà Nẵng, Tuy Hòa và Cam Ranh tiếp tục được triển khai.

Năm 2026, ACV dự kiến bố trí 40.573 tỷ đồng vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng hàng không. Doanh nghiệp hiện quản lý, đầu tư và khai thác mạng lưới 22 sân bay tại Việt Nam, gồm 10 sân bay quốc tế và 12 sân bay nội địa.