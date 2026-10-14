Công ty đầu tư 13 tỷ USD của Anh công bố chiến lược xanh 1,6 tỷ USD, nhắc tên 2 ngân hàng của tỷ phú Việt Nam

Ngày 12/10, Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (British International Investment – BII) công bố kế hoạch huy động 1,6 tỷ USD cho các hoạt động tài chính khí hậu tại Đông Nam Á trong 5 năm tới, nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập trụ sở khu vực châu Á tại Singapore.

Theo kế hoạch, khoảng 800 triệu USD sẽ đến từ nguồn vốn của BII, phần còn lại dự kiến huy động từ các nhà đầu tư tư nhân. Nguồn vốn hướng tới Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan, tập trung vào năng lượng tái tạo và các dự án hạ tầng bền vững.

Đáng chú ý, trong danh sách các khoản đầu tư tại Đông Nam Á giai đoạn 2023–2025 được BII công bố có sự xuất hiện của hai ngân hàng Việt Nam là VPBank và HDBank.

Đây đều là những ngân hàng có vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo giá đóng cửa ngày 12/10/2026, VPBank (VPB) có vốn hóa khoảng 244.000 tỷ đồng. HDBank (HDB) đạt khoảng 147.100 tỷ đồng. Tổng vốn hóa hai ngân hàng đạt hơn 391.000 tỷ đồng. VPBank gắn với tỷ phú Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT, có tài sản ước tính 1,2 tỷ USD theo Forbes 2026. Trong khi đó, HDBank gắn với nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, sở hữu khối tài sản khoảng 4,2 tỷ USD.

Trước đó, tháng 7/2025, BII cùng Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) và các định chế tài chính quốc tế đã ký kết khoản vay hợp vốn trị giá 350 triệu USD, tương đương khoảng 9.100 tỷ đồng, dành cho VPBank. Khoản vay có kỳ hạn 5 năm, tập trung vào ba lĩnh vực gồm tài chính xanh, tài chính xã hội và phát triển hạ tầng thiết yếu. Theo VPBank, đây là khoản đầu tư nợ trực tiếp đầu tiên của BII tại Việt Nam.

Đối với HDBank, tháng 1/2026, BII công bố cam kết đầu tư 20 triệu USD vào chương trình trái phiếu xanh quốc tế đầu tiên của ngân hàng này. Cùng tham gia có Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) với 50 triệu USD và tổ chức tài chính phát triển Hà Lan (FMO) với 30 triệu USD, nâng tổng giá trị chương trình lên 100 triệu USD. Nguồn vốn được sử dụng để hỗ trợ các dự án điện mặt trời, xe điện, công trình xanh và giải pháp tiết kiệm năng lượng, dự kiến góp phần giảm khoảng 102.000 tấn CO₂ trong 10 năm.

BII là định chế tài chính phát triển thuộc sở hữu 100% của Chính phủ Vương quốc Anh thông qua Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO). Tổ chức này có tiền thân thành lập từ năm 1948, trước đây mang tên CDC Group và đổi tên thành British International Investment vào năm 2022.

Khác với mô hình viện trợ truyền thống, BII đầu tư thông qua các khoản cho vay, góp vốn cổ phần và quỹ đầu tư nhằm tạo tác động phát triển đồng thời mang lại hiệu quả tài chính. Theo số liệu công bố, BII có tổng tài sản ròng khoảng 9,88 tỷ bảng Anh, tương đương gần 13 tỷ USD, với danh mục đầu tư liên quan đến gần 1.700 doanh nghiệp trên thế giới.

Trong giai đoạn 2023–2025, tổ chức này đã cam kết gần 400 triệu USD cho tài chính khí hậu tại Đông Nam Á. Ngoài lĩnh vực ngân hàng, BII còn tham gia đầu tư gián tiếp vào các doanh nghiệp năng lượng tại Việt Nam thông qua các quỹ khu vực, trong đó có Asia Clean Capital Vietnam, BayWa r.e và Nami Solar Energy.

Danh mục đầu tư hạ tầng và khí hậu của BII tại Đông Nam Á đã hỗ trợ khoảng 358 MW công suất năng lượng sạch đang vận hành hoặc đã lắp đặt, tạo ra hơn 556.000 MWh điện tái tạo và góp phần tránh phát thải khoảng 368.000 tấn carbon.

Trong chiến lược mới, BII dự kiến mở rộng đầu tư vào sản xuất và truyền tải điện tái tạo, hạ tầng xe điện, quản lý chất thải và hạ tầng nước. Các khoản đầu tư được kỳ vọng bổ sung khoảng 1,8 GW công suất năng lượng sạch và giúp tránh phát thải gần 1,7 triệu tấn carbon.

Một phần đáng kể nguồn vốn dự kiến triển khai thông qua British Climate Partners (BCP), sáng kiến tài chính khí hậu được BII thành lập đầu năm 2026 nhằm đầu tư vào các nền kinh tế châu Á có tốc độ tăng trưởng cao và cường độ phát thải lớn.