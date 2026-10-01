10 ngày dồn dập ở Đà Nẵng: Hai tập đoàn Việt bắt tay, 3 dự án lộ diện, một siêu đô thị 15.500 tỷ đồng vừa thức giấc sau hơn 1 thập kỷ

Ngày 13/10, UBND TP. Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty TNHH FTZ KITA Trung Nam là nhà đầu tư dự án Khu Thương mại – Dịch vụ Quốc tế tại vị trí số 6, thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Dự án nằm tại xã Bà Nà, có diện tích khoảng 154 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.354 tỷ đồng và thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày Nhà nước quyết định cho thuê đất.

Theo kế hoạch, dự án tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cho thuê đất đã hoàn thiện hạ tầng và phát triển các công trình thương mại, dịch vụ. Nhà đầu tư dự kiến khởi công các hạng mục hạ tầng trên phần diện tích đủ điều kiện trong năm 2027, hoàn thành toàn bộ dự án vào quý IV/2029.

Trong tổng vốn đầu tư, 800 tỷ đồng là vốn góp của nhà đầu tư, phần còn lại hơn 2.554 tỷ đồng dự kiến được huy động từ các tổ chức tín dụng và nguồn hợp pháp khác.

FTZ KITA Trung Nam mới được thành lập ngày 31/7/2026, tức chưa đầy ba tháng trước khi được chấp thuận thực hiện dự án. Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, công ty có vốn điều lệ 800 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Trung Nam góp 560 tỷ đồng, nắm 70% vốn; Công ty CP Tập đoàn KITA góp 240 tỷ đồng, tương đương 30%.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng có tổng diện tích khoảng 1.881 ha, gồm 7 vị trí không liền kề. Tại xã Bà Nà, ngoài dự án 154 ha của FTZ KITA Trung Nam, vị trí số 5 rộng khoảng 90 ha đã có nhà đầu tư là doanh nghiệp thuộc Sun Group.

Dự án tại Bà Nà không phải hoạt động duy nhất của 2 tập đoàn này ở Đà Nẵng trong những ngày gần đây.

Trước khi liên doanh FTZ KITA Trung Nam được chấp thuận dự án 154 ha, ngày 3/10, Công ty CP Trung Nam và KITA Group đã tổ chức lễ tái khởi động Khu đô thị sinh thái Golden Hills tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng.

Golden Hills, tên pháp lý là Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thủy Tú, có diện tích hơn 335 ha, trải trên địa bàn phường Liên Chiểu và phường Hải Vân. Công ty CP Trung Nam là chủ đầu tư, còn KITA Group đảm nhiệm vai trò đơn vị phát triển dự án.

Đây là một trong những khu đô thị quy mô lớn của Đà Nẵng, được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010. Tuy nhiên, dự án đã đình trệ hơn một thập kỷ do những vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư.

Tháng 7/2026, UBND TP. Đà Nẵng cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để triển khai dự án, đồng thời chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tổng vốn đầu tư Golden Hills được nâng từ khoảng 4.400 tỷ đồng lên gần 15.500 tỷ đồng.

Ngày 3/10, cùng với lễ tái khởi động khu đô thị, chủ đầu tư và đơn vị phát triển đã tổ chức động thổ Trường Mầm non Khởi Nguyên, đánh dấu bước triển khai mới sau nhiều năm dự án gặp khó khăn.

Lễ tái khởi động Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills và động thổ Trường Mầm non Khởi Nguyên - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Chỉ 5 ngày sau, đến ngày 8/10, tên tuổi KITA và Trung Nam tiếp tục xuất hiện trong một dự án khác tại Đà Nẵng, lần này là tổ hợp du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí ven biển.

Tại cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì, Công ty TNHH FTZ KITA Trung Nam đã trình bày ý tưởng quy hoạch tổ hợp Ocean Heart, thuộc đề xuất mang tên Ocean Seven – Danang.

Khác với Golden Hills tập trung vào phát triển đô thị, dự án mới hướng tới các hoạt động giải trí, biểu diễn nghệ thuật và khai thác kinh tế đêm.

Theo phương án được giới thiệu, Ocean Seven – Danang có cấu trúc gồm 5 phân khu chức năng, 7 chủ đề trải nghiệm và điểm nhấn Ocean Heart. Một trong những sản phẩm được đề xuất là chương trình biểu diễn định kỳ mang tên Bảy Con Sóng Thức Giấc, kết hợp âm nhạc, nhạc nước, ánh sáng, laser, trình chiếu và thiết bị bay không người lái.

Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo thành phố giao Sở Tài chính hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục nghiên cứu đầu tư, đồng thời yêu cầu rà soát quỹ đất để đánh giá tính khả thi. Hồ sơ đề xuất nghiên cứu đầu tư dự kiến được xem xét, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/10.

Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 13/10, Trung Nam và KITA đã xuất hiện tại ba dự án với tính chất khác nhau, gồm khu đô thị sinh thái, tổ hợp du lịch giải trí biển và khu thương mại – dịch vụ thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.







