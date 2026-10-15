Phó Chủ tịch Dabaco Nguyễn Thị Thu Hương gom thành công 2 triệu cổ phiếu DBC

Bà Nguyễn Thị Thu Hương- Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (MCK: DBC, sàn HoSE) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, bà Thu Hương đã mua thành công 2 triệu cổ phiếu DBC như đăng ký. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 6/10/2026 đến 14/10/2026.

Sau giao dịch, bà Thu Hương đã tăng sở hữu từ gần 4,7 triệu cổ phiếu lên gần 6,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,08% lên 1,54% vốn tại Dabaco.

Ảnh minh họa: DBC

Trong một diễn biến khác, Dabaco vừa công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và theo chương trình lao động cho người lao động (ESOP) tính đến ngày 25/6/2026 (đã được kiểm toán).

Cụ thể, kết thúc đợt phát hành ngày 29/8/2024, Dabaco đã chào bán thành công 12 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động với giá và gần 80,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó thu về tổng số tiền hơn 1.330 tỷ đồng.

Tính đến ngày 25/6/2026, Dabaco đã sử dụng hơn 1.285,3 tỷ đồng để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco; còn lại gần 44,7 tỷ đồng dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Dabaco mang về doanh thu thuần hơn 8.377 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 663,2 tỷ đồng, giảm 34,7%.

Năm 2026, Dabaco lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.117 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 59,4% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Dabaco tăng 11% so với đầu năm, lên mức hơn 17.734,3 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức hơn 9.213,1, tăng 16,5%.