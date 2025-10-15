Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lộ diện cổ phiếu tăng hơn 500% trở thành 'đại gia' 2 tỷ USD, chính thức vượt Vingroup trên đường đua tăng trưởng 2025

15-10-2025 - 11:10 AM | Doanh nghiệp

Lộ diện cổ phiếu tăng hơn 500% trở thành 'đại gia' 2 tỷ USD, chính thức vượt Vingroup trên đường đua tăng trưởng 2025

Cổ phiếu GEE của Gelex Electric đang là tâm điểm của thị trường năm 2025 sau khi ghi nhận mức tăng hơn 508% từ đầu năm, chính thức vượt qua Vingroup (VIC) về tốc độ tăng trưởng.

Đà tăng giá của GEE được hậu thuẫn bởi kết quả kinh doanh quý 3 kỷ lục với lợi nhuận tăng trưởng hàng trăm phần trăm, song song với kỳ vọng từ thương vụ IPO của công ty thành viên.

Cổ phiếu GEE của Gelex Electric đã ghi nhận một hành trình tăng giá ấn tượng trong hơn 9 tháng đầu năm 2025. Từ mức giá đóng cửa 27.250 đồng/cp vào ngày 31/12/2024, thị giá GEE đã vươn lên mốc 165.800 đồng/cp trong phiên hôm nay (15/10), tương ứng mức tăng 508%. Trong 4 phiên gần nhất, GEE đã có 3 phiên tăng trần, bao gồm cả phiên giao dịch ngày 15/10﻿

Đà tăng này đã đưa giá trị vốn hóa của doanh nghiệp vượt mốc 52.000 tỷ đồng, tương đương 2 tỷ USD, củng cố vị thế của một blue-chip trên thị trường.

Xét trên phương diện tốc độ tăng trưởng, GEE đã cho thấy sự vượt trội khi so sánh với các cổ phiếu đầu ngành khác. Con số tăng trưởng 508% của GEE đã chính thức bỏ xa mức tăng 417% của VIC. Đồng thời, GEE cũng vượt trội so với đà tăng của các cổ phiếu khác trong nhóm như VIX (424%), GEX (249%) và VHM của Vinhomes (208%), qua đó khẳng định vị thế dẫn đầu trong cuộc đua về hiệu suất giá năm nay.

Diễn biến giá của GEE được hậu thuẫn bởi nền tảng kết quả kinh doanh vững chắc được công bố trong quý 3/2025. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, Gelex Electric ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.791,7 tỷ đồng, tăng 329% so với cùng kỳ năm trước. Ban lãnh đạo công ty cho biết kết quả này đến từ việc tối ưu hóa chi phí sản xuất giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp, song song với việc ghi nhận lãi từ hoạt động tái cấu trúc sở hữu vốn.

Báo cáo tài chính riêng cho thấy lợi nhuận sau thuế của GEE đạt 1.747,2 tỷ đồng, tăng vọt 650,6% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ doanh thu hoạt động tài chính đạt 2.085 tỷ đồng, chủ yếu bao gồm khoản lãi từ bán các khoản đầu tư và cổ tức, lợi nhuận được chia.

Một trong những chất xúc tác quan trọng cho đà tăng của GEE là kế hoạch IPO của công ty thành viên - Hạ tầng Gelex.

Thương vụ này không chỉ giúp doanh nghiệp huy động nguồn vốn lớn để phát triển các dự án hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng tái tạo mà còn được kỳ vọng sẽ "mở khóa" giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái. Câu chuyện này được xem là yếu tố củng cố thêm niềm tin của giới đầu tư vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của các doanh nghiệp trong "họ Gelex", trong đó GEE đóng vai trò là một trụ cột quan trọng.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

