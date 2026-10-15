Từ nhận biết đến mua hàng: Thương hiệu trong kỷ nguyên đa điểm chạm

Để thu hẹp khoảng cách từ nhận biết đến hành động mua, bài toán truyền thông đòi hỏi cách tiếp cận mới: đưa sản phẩm vào đúng ngữ cảnh, làm nổi bật giá trị cốt lõi và phát triển một câu chuyện đủ sức thuyết phục ngay tại thời điểm ra quyết định.

Mật độ hiển thị không tỷ lệ thuận với hiệu quả chuyển đổi

Khảo sát trên 1.539 người tiêu dùng Mỹ của Gartner công bố tháng 4/2026 ghi nhận: 81% người tham gia cho biết họ cố gắng phớt lờ quảng cáo hiển thị dồn dập. Một nghiên cứu khác do Vox Media phối hợp với Two Cents Insights thực hiện năm 2025 cũng chỉ ra rằng, hơn 60% người mua sắm Gen Z tại Mỹ gặp khó khăn hoặc trì hoãn quyết định mua sắm do cảm thấy quá tải thông tin.

Không thể phủ nhận rằng, nhờ sự bùng nổ của các kênh truyền thông số, thương hiệu có thể mở rộng độ phủ sóng dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, mật độ hiện diện dày đặc trên báo chí, mạng xã hội hay các sàn thương mại điện tử giờ đây không còn là bảo chứng cho tỷ lệ tăng trưởng doanh số. Ngược lại, điều này còn vô tình tạo ra hiệu ứng lạm phát điểm chạm (Touchpoint Overload), khiến khách hàng bội thực thông tin và mất dần thiện cảm với thương hiệu.

Trước đó, nghiên cứu "Decoding Decisions: Navigating the Messy Middle" của Google và The Behavioral Architects cũng chỉ ra rằng, hành trình mua sắm hiện đại đang bị mắc kẹt tại "Messy Middle" (Vùng hỗn loạn trung gian) - nơi khách hàng liên tục rơi vào vòng lặp giữa khám phá và đánh giá. Ở giai đoạn đắn đo, việc xuất hiện các sản phẩm tương đồng có bối cảnh sử dụng rõ ràng hơn hoặc bằng chứng thuyết phục tốt hơn, có thể khiến hơn 40% người mua hàng (tùy ngành hàng) rời khỏi nhãn hàng họ vốn có ý định ban đầu để chuyển sang thương hiệu đối thủ.

Thực tế trên diễn ra phổ biến nhất ở các ngành hàng có chu kỳ chiến dịch ngắn, cạnh tranh gay gắt như Tiêu dùng nhanh (FMCG), Mẹ & Bé, Chăm sóc sức khỏe hay Bán lẻ. Ngân sách dồn mạnh cho các hoạt động tăng nhận diện giúp thương hiệu thu về chỉ số hiển thị rất lớn. Thế nhưng, nếu thông điệp chỉ dừng lại ở cảm xúc chung chung mà thiếu đi giá trị lý tính sắc bén, người tiêu dùng sẽ chỉ dừng ở mức "đã biết" chứ không tìm thấy đủ lý do thuyết phục để "bỏ sản phẩm vào giỏ hàng" và chốt đơn. Khoảng cách giữa nhận biết (Brand Awareness) và chuyển đổi (Conversion), vì vậy, ngày càng nới rộng.

Đưa sản phẩm vào đúng ngữ cảnh: Chìa khóa thu hẹp khoảng cách ra quyết định

Để tháo gỡ trạng thái tê liệt quyết định của khách hàng, tư duy truyền thông hiện đại cần chuyển dịch từ quảng cáo tính năng khô khan sang việc đưa sản phẩm vào đúng ngữ cảnh (Contextual Commerce). Theo nghiên cứu về hiệu quả truyền thông ngữ cảnh của Interactive Advertising Bureau (IAB), các thông điệp xuất hiện đúng bối cảnh tiêu dùng giúp gia tăng khả năng ghi nhớ thương hiệu lên 74% và làm tăng ý định mua hàng (Purchase Intent) lên gấp 2,5 lần so với quảng cáo hiển thị thông thường.

Dù vậy, sự chuyển đổi từ nhận thức sang hành động mua chỉ đạt hiệu quả khi thương hiệu làm chủ ba yếu tố cốt lõi.

Đầu tiên là khả năng đào sâu nh ững mong muốn/trăn trở của khách hàng (Customer Truth) nhằm xác định chính xác nút thắt tâm lý tại thời điểm phát sinh nhu cầu. Tiếp đến, thương hiệu cần chắt lọc những thuộc tính mạnh nhất của sản phẩm (Product Truth) thành một câu chuyện sản phẩm sắc nét, dễ hiểu và có khả năng kiểm chứng. Cuối cùng, sản phẩm phải được đặt vào đúng tình huống thực tế mà người dùng đang tìm cách tháo gỡ, thay vì xuất hiện dưới hình thức một mẩu quảng cáo cắt ngang.

Lấy ví dụ đơn giản về việc ra mắt một sản phẩm sốt nấu ăn của một nhãn hàng thực phẩm. Nếu chỉ truyền đi thông điệp "Thơm ngon chuẩn vị" - khá chung chung, không rõ nét, cả sản phẩm lẫn thông điệp khó có thể được người dùng nhớ tới.

Nhưng khi đặt sản phẩm vào một bối cảnh cụ thể hơn, chẳng hạn Tết Nguyên Đán, đi kèm với đó là định vị Biến tấu món Tết – Thêm vị gắn kết , sản phẩm lập tức trở thành giải pháp nấu nướng hiện đại giúp giải quyết bài toán biến tấu nguyên liệu quen thuộc cho bữa ăn gia đình đa thế hệ. Sự thay đổi về mặt ngữ cảnh không chỉ giúp bài viết hướng dẫn công thức, video truyền thông hay bài review từ KOC đạt chỉ số tương tác cao, mà trực tiếp kích hoạt hành vi dùng thử, tạo ra làn sóng chuyển đổi đơn hàng tăng vọt ngay trong mùa mua sắm cao điểm.

Dẫu vậy, việc phát triển một câu chuyện sản phẩm thú vị hay đặt đúng bối cảnh mới chỉ là điều kiện cần. Để biến câu chuyện đó thành chỉ số tăng trưởng thương mại, thương hiệu cần một bộ máy vận hành đủ linh hoạt để quy hoạch toàn bộ thông điệp thành chuỗi điểm chạm có khả năng thúc đẩy chuyển đổi liên tục trên quy mô lớn.

Tối ưu điểm chạm, thúc đẩy quá trình mua sắm với giải pháp Product Marketing từ Athena CM

Nhận thấy khoảng cách giữa Brand Campaign và nhu cầu chuyển đổi trực tiếp, Athena CM đã nghiên cứu và phát triển Product Marketing - giải pháp marketing toàn diện, "đặt sản phẩm làm trung tâm" của mọi hoạt động tiếp thị. Thay vì tập trung nuôi dưỡng tình yêu thương hiệu và độ phủ như chiến dịch xây dựng thương hiệu thuần túy, Product Marketing hướng đến xây dựng "concept sản phẩm" sáng tạo cùng cách kể chuyện khác biệt, tăng nhận thức và trải nghiệm khách hàng nhằm thúc đẩy quyết định mua sắm diễn ra nhanh hơn.

Thông qua phân tích sâu các yếu tố: Customer Truth, Category Truth (đặc thù ngành hàng) và sự thật sản phẩm (Product Truth), đội ngũ Athena CM giúp nhãn hàng tháo gỡ từng "nút thắt" trong hành trình mua sắm thông qua ba công cụ:

We Pick (Tuyển chọn & Gợi ý): Định dạng nội dung đóng vai trò như một bộ lọc thông tin khách quan. Dưới hình thức bài đánh giá chuyên sâu, danh mục gợi ý (Editor’s Pick) hay nội dung tuyển chọn theo chủ đề nhu cầu, We Pick sắp xếp và so sánh sản phẩm một cách trung lập, giúp khách hàng dễ dàng định hình lựa chọn tối ưu mà không có cảm giác bị quảng cáo ép buộc.

Featured Product (Đặt sản phẩm đúng ngữ cảnh): Trực tiếp đặt sản phẩm vào những ngữ cảnh phù hợp trong các bài viết trên các kênh báo chí, trang tin có độ tin cậy cao. Bằng cách xuất hiện tự nhiên như một câu trả lời thực tế cho bài toán tiêu dùng mà bài viết đặt ra, Featured Product giúp thông điệp về sản phẩm được truyền tải đúng và trúng tới khách hàng tiềm năng, qua đó gia tăng ý định mua hàng.

AI Agent (Trợ lý AI hỗ trợ chuyển đổi): Công cụ tương tác thông minh xuất hiện dưới dạng Chatbot/Trợ lý AI tích hợp ngay trong bài viết, fanpage, website hay landing page. Hoạt động như một chuyên viên tư vấn 24/7, AI Agent chủ động giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm, thúc đẩy hành động mua sắm ngay tại thời điểm nhu cầu phát sinh.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các công cụ thực thi, Product Marketing giúp doanh nghiệp biến từng không gian hiển thị thành các điểm chạm bán hàng thực tế, tối ưu hóa chi phí media và đạt được mục tiêu doanh thu.

Trong một thị trường mà người tiêu dùng ngày càng cảnh giác trước quảng cáo, thành bại của một chiến dịch giờ đây nằm ở năng lực đưa sản phẩm vào đúng ngữ cảnh và tháo gỡ điểm phân vân của khách hàng ngay tại thời điểm ra quyết định. Bằng việc lấy sản phẩm làm hạt nhân truyền thông, giải pháp Product Marketing từ Athena CM giúp doanh nghiệp xóa bỏ khoảng cách từ nhận thức đến chuyển đổi, tối ưu hóa từng đồng ngân sách để mang lại tăng trưởng thực sự.