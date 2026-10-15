Đạo diễn 'Trại Buôn Người' vượt Trấn Thành, Thu Trang lập kỷ lục doanh thu với phim đầu tay

Trại Buôn Người đang tiếp tục tạo dấu ấn tại phòng vé Việt khi doanh thu tiến sát mốc 430 tỷ đồng. Theo dữ liệu cập nhật sáng ngày 15/10, bộ phim đạt 429,58 tỷ đồng, giữ vị trí dẫn đầu phòng vé sau 20 ngày công chiếu.

Thành tích này đưa đạo diễn Toni Dương Bảo Anh vượt qua kỷ lục trước đó của Trấn Thành với Bố Già. Bộ phim ra mắt năm 2021 từng đạt khoảng 427 tỷ đồng, trong khi Nụ Hôn Bạc Tỷ của Thu Trang đạt khoảng 212 tỷ đồng.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh trong hành trình quảng bá phim. Ảnh: Trại Buôn Người Movie

Như vậy, nếu xét riêng nhóm những tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn, Trại Buôn Người hiện đứng đầu với doanh thu gần 430 tỷ đồng. Khoảng cách với Bố Già không lớn, nhưng đủ để Toni Dương Bảo Anh tạo nên dấu mốc đặc biệt ngay trong lần đầu ngồi ghế đạo diễn phim điện ảnh.

Điều đáng chú ý là trước ngày Trại Buôn Người ra rạp, mục tiêu của ê-kíp không phải những con số hàng trăm tỷ đồng.

Toni Dương Bảo Anh từng chia sẻ mục tiêu ban đầu chỉ là hòa vốn, trả lại tiền cho những người đã tin tưởng đầu tư vào dự án. Sau khoảng 5 năm phát triển và hoàn thiện, bộ phim chính thức khởi chiếu ngày 25/9 và nhanh chóng tạo hiệu ứng tại phòng vé.

Chỉ khoảng 3 ngày rưỡi sau khi ra rạp, tác phẩm đã vượt mốc 100 tỷ đồng. Đến ngày 2/10, phim tiếp tục cán mốc 200 tỷ đồng sau một tuần công chiếu. Chưa đầy hai tuần sau, doanh thu vượt 300 tỷ đồng.

Ngày 11/10, Trại Buôn Người chính thức vượt mốc 400 tỷ đồng, trở thành phim Việt thứ 7 đạt cột mốc này.

Toni Dương Bảo Anh từng chia sẻ mục tiêu ban đầu chỉ là hòa vốn. Ảnh: ĐPCC

Tốc độ tăng trưởng của bộ phim sau đó tiếp tục được duy trì. Tính đến ngày 15/10, doanh thu đã đạt 429,58 tỷ đồng và phim vẫn đứng đầu phòng vé.

Thành công của Trại Buôn Người càng đáng chú ý khi đây mới là lần đầu Toni Dương Bảo Anh đạo diễn một phim điện ảnh.

Trước đó, anh có hơn 20 năm hoạt động trong ngành, từng làm diễn viên đóng thế và tham gia chỉ đạo hành động cho nhiều dự án. Việc chuyển sang vị trí đạo diễn vì thế là một bước tiến lớn trong hành trình làm nghề của anh.

Ý tưởng Trại Buôn Người được Toni phát triển trong khoảng 5 năm, lấy cảm hứng từ những vụ lừa đảo, buôn người và tình trạng nhiều người mất liên lạc sau khi bị dụ dỗ bởi những lời mời việc làm hấp dẫn.

Phim xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), người tìm cách giải cứu em gái sau khi cô rơi vào một đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Từ một cuộc tìm kiếm người thân, câu chuyện mở ra thế giới của những nạn nhân bị kiểm soát, cưỡng bức lao động và buộc phải tìm cách sinh tồn trong một đường dây tội phạm.

Bên cạnh Steven Nguyễn, phim có sự tham gia của NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên và Huỳnh Minh Kiên.

Ý tưởng Trại Buôn Người được Toni phát triển trong khoảng 5 năm, lấy cảm hứng từ những vụ lừa đảo, buôn người và tình trạng nhiều người mất liên lạc sau khi bị dụ dỗ bởi những lời mời việc làm hấp dẫn. Ảnh: ĐPCC

Từ một dự án mà ê-kíp từng chỉ kỳ vọng hòa vốn, Trại Buôn Người đã liên tục phá các cột mốc doanh thu và hiện trở thành phim đầu tay có thành tích nổi bật nhất trong cuộc đua với những cái tên như Trấn Thành và Thu Trang.

Với Toni Dương Bảo Anh, con số gần 430 tỷ đồng không chỉ là một kỷ lục phòng vé. Đây còn là dấu mốc cho thấy một đạo diễn lần đầu bước lên vị trí cầm trịch phim điện ảnh đã có thể tạo được sức hút lớn với khán giả.

Đáng chú ý, hành trình của Trại Buôn Người tại rạp vẫn chưa kết thúc. Khi bộ phim tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu, doanh thu cuối cùng của tác phẩm nhiều khả năng sẽ còn được đẩy lên cao hơn trong những ngày tới.

Tổng hợp

Minh Ngọc