Trung Nguyên Legend - Từ hạt cà phê đến khát vọng kiến tạo một biểu tượng văn hóa toàn cầu

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến ý nghĩa của văn hóa cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới, mà còn kết tinh hành trình ba thập niên Trung Nguyên Legend kiên định theo đuổi khát vọng: trở thành thương hiệu toàn cầu; định vị Việt Nam là trung tâm của kỷ nguyên cà phê mới; và xây dựng Buôn Ma Thuột thành thủ phủ cà phê thế giới. Được dẫn dắt nhất quán bởi tư tưởng và tầm nhìn của người sáng lập, Trung Nguyên Legend từng bước chuyển dịch cà phê Việt Nam từ sản phẩm thành thương hiệu, từ hàng hóa thành văn hóa, nghệ thuật, tinh thần đến triết đạo.

Từ sản phẩm cà phê đến thương hiệu Việt toàn cầu

Trong tháng 7 và 8.2026, song song việc liên tục khai trương các hàng quán tại những vị trí trung tâm ở Việt Nam, Trung Nguyên Legend mở thêm ba không gian Cà phê Thế giới tại Côn Sơn, nâng quy mô hệ thống tại Trung Quốc lên hơn 30 quán; đồng thời khai trương hai cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee tại Frisco và Garland, đưa tổng số quán tại Mỹ lên 20. Hệ thống ba thương hiệu quán của tập đoàn cũng được vinh danh trong "Top 10 thương hiệu Tín nhiệm hàng đầu châu Á 2026". Những bước tiến liên tiếp cho thấy hành trình đưa cà phê Việt Nam trở thành thương hiệu toàn cầu của Trung Nguyên Legend đang được tăng tốc mạnh mẽ.

Các không gian quán của Trung Nguyên Legend tại Mỹ được xem là cầu nối quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam đến quốc tế.

Những ly cà phê tuyệt hảo cùng trải nghiệm văn hóa cà phê Việt Nam đặc sắc tại các không gian của Trung Nguyên Legend ở Mỹ luôn tạo sức hút đặc biệt với người yêu cà phê quốc tế. Đằng sau nhịp phát triển ấy là nỗ lực của tập đoàn nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của Nhà sáng lập - Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ: nâng tầm cà phê Việt Nam, vượt khỏi vị thế xuất khẩu nguyên liệu để làm chủ chế biến sâu, thương hiệu và trải nghiệm người tiêu dùng. Từ không gian cà phê đầu tiên tại TP.HCM, sự ra đời của G7 đến hệ sản phẩm cà phê năng lượng theo ba nền văn minh Ottoman - Roman - Thiền, mỗi bước đi đều được Trung Nguyên Legend thực hiện theo sách lược khác biệt - đặc biệt - duy nhất, tạo sức cạnh tranh toàn cầu cho cà phê Việt Nam bằng chất lượng, bản lĩnh và tư tưởng riêng. Đến nay, các sản phẩm Trung Nguyên, G7 và Trung Nguyên Legend đã hiện diện tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng trưởng mạnh tại Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á và các nước châu Á, châu Âu, ASEAN…. Cà phê Trung Nguyên còn được xem là "cà phê ngoại giao", được chọn hiện diện tại nhiều sự kiện kinh tế, chính trị, ngoại giao quan trọng và trở thành món quà đại diện cho văn hóa, tinh thần cà phê Việt Nam dành tặng nguyên thủ, chính khách, đại sứ.

Cà phê Trung Nguyên Legend đồng hành cùng các cán bộ, chiến sỹ Việt Nam lan tỏa tinh thần phụng sự, kết nối cộng đồng tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.

Tháng 6.2026, Trung Nguyên Legend khởi công, động thổ hai nhà máy cà phê hàng đầu thế giới tại Buôn Ma Thuột với tổng vốn đầu tư gần 2.200 tỉ đồng, nâng hệ thống sản xuất lên năm nhà máy. Dự kiến vận hành năm 2027, các nhà máy sẽ góp phần đưa cà phê Việt Nam tham gia vào chuỗi chế biến sâu, chế biến tinh, nâng cao giá trị cà phê Việt Nam. Cùng hệ thống hơn 1.000 quán tại Việt Nam và quốc tế, tập đoàn tiếp tục hướng tới 100 hàng quán tại Mỹ, 1.000 quán tại Trung Quốc, đồng thời nhân rộng mô hình tại Úc, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp và các thị trường trọng điểm khác.

Những con số và mục tiêu cụ thể khẳng định tầm nhìn dài hạn của Trung Nguyên Legend: không chỉ bán cà phê, mà kiến tạo một hệ sinh thái đủ sức nâng vị thế ngành cà phê Việt Nam, đưa văn hóa và khát vọng Việt vươn ra toàn cầu.

Cà phê Đạo: ngôn ngữ ngoại giao văn hóa và triết lý sống

Tháng 9.2026, Thiền Cà Phê, phương pháp thực hành nền tảng của Cà phê Đạo lần đầu được giới thiệu tại Nhật Bản, quê hương của Trà Đạo, trong chương trình ngoại giao văn hóa "Viet Nam Day 2026" tại Fukuoka. Phương thức thưởng lãm cà phê theo tinh thần Hòa - Kính - Thanh - Tịnh - Trách nhiệm - Tôn tạo do người Việt sáng tạo đã bước vào cuộc đối thoại với nền văn hóa nâng việc uống trà thành nghệ thuật sống. Dấu mốc này cho thấy Cà phê Đạo đang vượt khỏi phạm vi một ý niệm thương hiệu để trở thành ngôn ngữ văn hóa có khả năng kết nối quốc tế.

Thống đốc tỉnh Fukuoka và phu nhân (bên phải), Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kagoshima và phu nhân (bên trái) ấn tượng với trải nghiệm Thiền Cà Phê trong chương trình "Viet Nam Day 2026".

Trước đó, Thiền Cà Phê và triết lý Cà phê Đạo đã được lan tỏa qua nhiều chương trình ngoại giao, văn hóa của Việt Nam: "Dạo bước để hiểu về Thành phố" do Sở Ngoại vụ TP.HCM tổ chức tháng 7.2026; Diễn đàn Di sản Cà phê thế giới do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức tháng 4.2026; và hành trình khám phá văn hóa, đất nước Việt Nam trong vòng chung kết Miss World 2026.

Ông Marc Evans Knapper, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, sau khi trải nghiệm Thiền cà phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê trong Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, đã đánh giá đây là một "trải nghiệm sâu sắc, chưa từng có". Bà Vanusia Nogueira, Tổng giám đốc Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO), chia sẻ: "Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cà phê lại được thưởng thức nghệ thuật và đầy triết lý như cách sáng tạo của Trung Nguyên Legend".

Đó là nỗ lực lâu dài của Trung Nguyên Legend nhằm nâng cà phê từ hàng hóa lên tầm văn hóa, nghệ thuật, tinh thần đến triết đạo. Tư tưởng này được quốc tế hóa rõ nét qua truyền thông toàn cầu. Năm 2023, phim tài liệu "The Tao of Coffee" của Discovery giới thiệu cách Trung Nguyên Legend nâng giá trị cà phê Việt Nam từ thức uống thành văn hóa, tinh thần và lối sống, "được truyền tải sâu sắc bởi thứ gọi là Cà Phê Đạo hay Con đường của cà phê". Năm 2024, "The Awakenings of Coffee" tiếp tục khẳng định: "Cà phê không chỉ là một thức uống mà còn là lối sống, nguồn cảm hứng và năng lượng, được gọi là Cà Phê Đạo". Cùng Discovery, CNN và Bloomberg đã góp phần lan tỏa triết lý này tới công chúng quốc tế, củng cố hình ảnh Trung Nguyên Legend như một biểu tượng của "The Tao of Coffee".

Triết lý Cà Phê Đạo hướng đến lối sống nhân bản và nhân văn, mở ra tương lai bền vững cho cộng đồng nhân loại được lan tỏa trên toàn cầu.

Triết lý Cà Phê Đạo được các hãng thông tấn hàng đầu thế giới Warner Bros. Discovery, CNN, Bloomberg… lan tỏa và tạo sức hút mạnh mẽ trên toàn cầu. Đặc biệt, Cà phê Đạo không dừng ở một hệ tư tưởng được diễn giải bằng ngôn từ, mà được cụ thể hóa qua sản phẩm, nghi thức thưởng lãm và những không gian "cà phê - văn hóa - lối sống": từ bảo tàng, đô thị, hệ thống quán đến các chương trình ngoại giao văn hóa. Khả năng kết nối tư tưởng với mô hình thực tiễn giúp Cà Phê Đạo trở thành một hệ giá trị có thể trải nghiệm, thực hành và đối thoại trong nhiều nền văn hóa; qua đó góp phần "định hình ngành cà phê Việt Nam ở tầm vóc cao hơn" và đưa Việt Nam trở thành cường quốc cà phê có đóng góp quan trọng cho văn hóa cà phê toàn cầu.

Xây dựng vị thế quốc gia từ Buôn Ma Thuột

Trong chiến lược "Buôn Ma Thuột - Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới" giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 của UBND tỉnh Đắk Lắk, Trung Nguyên Legend tiếp tục đồng hành xây dựng Học viện Cà phê. Ngày 25.8.2026, tập đoàn ký thỏa thuận với Trường đại học Văn hóa TP.HCM để phối hợp triển khai chuyên ngành "Di sản cà phê - Kinh tế sáng tạo", tiếp nối chuỗi Diễn đàn Di sản Cà phê thế giới được tổ chức cùng nhà trường, UNESCO và UBND tỉnh Đắk Lắk.

Những chương trình này không diễn ra riêng lẻ, mà nằm trong tầm nhìn được Trung Nguyên Legend kiên trì theo đuổi nhiều thập niên nhằm hiện thực hóa "7 sáng kiến cho ngành cà phê toàn cầu" do Nhà sáng lập - Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đề xuất nhằm xây dựng Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk thành thủ phủ kinh tế và văn hóa cà phê có vị thế toàn cầu. Nếu Cà Phê Đạo tạo chiều sâu tư tưởng, Buôn Ma Thuột là không gian chiến lược nơi kinh tế, văn hóa, sáng tạo, giáo dục và du lịch cùng phát triển trên nền tảng cà phê, hướng tới mục tiêu đóng góp 20 tỉ USD mỗi năm cho ngành cà phê Việt Nam.

Bảo tàng Thế giới Cà phê được National Geographic giới thiệu như một điểm đến đặc sắc "thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn".

Từ xây dựng chỉ dẫn địa lý "Cà phê Buôn Ma Thuột", nâng tầm Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, đến đầu tư những công trình biểu tượng như Thành phố Cà phê, Bảo tàng Thế giới Cà phê, Làng cà phê Trung Nguyên, thắng cảnh Dray Nur - Gia Long… giờ đây là Học viện Cà phê, Trung Nguyên Legend góp phần đưa Buôn Ma Thuột từ một điểm đến trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, sáng tạo và kết nối quốc tế. Qua đó, đưa cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam đến Cà phê Đạo thành di sản sống chung của nhân loại.

Trong đó, Làng cà phê Trung Nguyên cùng Bảo tàng Thế giới Cà phê sẽ trở thành những không gian đào tạo, thực hành của Học viện Cà phê. Từ công trình vật chất đến thiết chế tri thức, Trung Nguyên Legend theo đuổi khát vọng xây dựng thương hiệu quốc gia bằng một hệ sinh thái toàn diện gồm sản phẩm, vùng đất, con người và văn hóa. Buôn Ma Thuột vì thế không chỉ là nơi Trung Nguyên Legend sáng nghiệp, mà còn là phần cốt lõi trong câu chuyện thương hiệu Việt đóng góp cho thế giới.

Phụng sự khát vọng khởi nghiệp - kiến quốc vì một Việt Nam hùng cường, ảnh hưởng

Năm 2026, "Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" do Trung Nguyên Legend khởi xướng từ năm 2012 đã đi gần 5.000 km qua 19 tỉnh, thành vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa và biên giới, trao tặng những cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời đến hàng nghìn học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ tại 17 trường đại học, cao đẳng; 12 điểm trường, nhà văn hóa; và 9 đồn biên phòng. Hành trình Từ Trái Tim khơi dậy khát vọng lớn cho hàng triệu thanh niên Việt Nam trên hành trình lập thân, khởi nghiệp - kiến quốc.

Sau hơn 14 năm bền bỉ, Hành trình Từ Trái Tim đã trao hơn 5 triệu cuốn sách và tổ chức hơn 1.000 chương trình giao lưu, tọa đàm truyền cảm hứng khởi nghiệp, thu hút hàng triệu học sinh, sinh viên và quân dân cả nước. Quy mô ấy cho thấy Trung Nguyên Legend đã chuyển một tuyên ngôn phụng sự thành hành động bền bỉ, có sức lan tỏa qua nhiều thế hệ.

Điểm khác biệt của Hành trình Từ Trái Tim không chỉ nằm ở việc tặng sách, mà ở khả năng lan tỏa khát vọng phụng sự và kiến quốc. Điều này thể hiện rõ tư tưởng của Nhà sáng lập Đặng Lê Nguyên Vũ: khát vọng chỉ thực sự có sức sống khi vượt khỏi phạm vi cá nhân, trở thành cam kết chung của tổ chức và được cộng đồng cùng chia sẻ. Đó cũng là lý do Trung Nguyên Legend luôn phát triển đồng thời sản phẩm, thị trường, văn hóa và tri thức.

Những cuốn sách của Tủ sách nền tảng đổi đời được Hành trình Từ Trái Tim trao tặng đến các em học sinh, sinh viên vùng núi cao, vùng biên giới, hải đảo xa xôi, lan tỏa khát vọng khởi nghiệp dựng xây quê hương, đất nước.

Hành trình Từ Trái Tim khơi dậy khát vọng lớn cho hàng triệu thanh niên Việt Nam trên hành trình lập thân, khởi nghiệp – kiến quốc.

Khát vọng sâu xa mà Nhà sáng lập Trung Nguyên Legend nhiều lần nhấn mạnh là một Việt Nam hùng mạnh, có ảnh hưởng tích cực trên toàn cầu và đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững của nhân loại. Vì vậy, hành trình của Trung Nguyên Legend luôn gắn với tinh thần quốc gia. Thành công của doanh nghiệp được đặt trong thành công của ngành cà phê, của Buôn Ma Thuột, của thế hệ trẻ và rộng hơn là vị thế Việt Nam.

Ba thập niên bền bỉ hiện thực hóa một khát vọng đã đưa Trung Nguyên Legend trở thành thương hiệu tiêu biểu cho tinh thần khởi nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Trên chặng đường phía trước, thước đo không chỉ là số quốc gia, sản phẩm hay cửa hàng, mà còn là khả năng chuyển hóa Cà phê Đạo thành giá trị sống, trải nghiệm và thực hành; kết nối các nền văn hóa với trung tâm là Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk; để cà phê Việt Nam có tiếng nói riêng trong nền kinh tế sáng tạo toàn cầu và "để một ngày, nói tới cà phê, thế giới sẽ nghĩ tới Việt Nam".