Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội và Geleximco

Ngày 15/10/2026, Tập đoàn Geleximco và Đại học Bách khoa Hà Nội khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị, đồng thời thúc đẩy mô hình phối hợp "3 nhà": Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Lễ khánh thành có sự tham dự, chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cùng đoàn đại biểu cấp cao.

Về phía Tập đoàn Geleximco có ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Hội đồng Sáng lập; ông Vũ Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, cùng tập thể lãnh đạo tập đoàn.

Tại sự kiện, đại diện lãnh đạo Geleximco đã báo cáo về định hướng nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, mô hình chuyển đổi số trường học và mục tiêu phổ cập giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo (AI), các giải pháp AI hỗ trợ học sinh, giáo viên cũng như công tác quản lý giáo dục trên phạm vi cả nước.

Tập đoàn Geleximco hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội xây dựng và phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành theo mô hình Design Factory do Đại học Aalto (Phần Lan) khởi xướng. Theo thông tin tại sự kiện, đây là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn của mạng lưới Design Factory toàn cầu.

Bên cạnh đó, Geleximco đang đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm thực hành công nghệ Robot và Trung tâm Công nghệ giáo dục tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nhằm kết nối hoạt động đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự lễ khánh thành Trung tâm và tham quan gian hàng công nghệ của Geleximco, nơi trưng bày các giải pháp về vi mạch bán dẫn, STEM, trí tuệ nhân tạo (AI) và phòng học thông minh.

Không gian đổi mới sáng tạo được bố trí trên 3 tầng của tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu, kết hợp các khu nghiên cứu, thiết kế, chế thử sản phẩm và hợp tác doanh nghiệp.

Trước đó, Geleximco công bố kế hoạch dành tối thiểu 300 tỷ đồng trong giai đoạn 2026–2030 để hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội về đào tạo nhân lực, nghiên cứu công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Riêng năm 2026, không gian đổi mới sáng tạo đặt mục tiêu phục vụ 10.000 lượt người học, tạo ra 10 sản phẩm chế thử và đăng ký 3 sáng chế.



